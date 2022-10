Des câbles de train sabotés et délibérément coupés en Allemagne, forçant un arrêt de 3 heures

Un système de communications ferroviaires en Allemagne a été la cible d’un sabotage samedi, forçant les trains de passagers et de marchandises à s’arrêter pendant près de trois heures dans le nord-ouest du pays, ont annoncé les autorités.

L’opérateur Deutsche Bahn a déclaré samedi matin qu’aucun train longue distance ou régional ne circulait dans les États de Hambourg, Schleswig-Holstein, Basse-Saxe et Brême. Cela a également affecté les trains entre Berlin et Cologne, dont aucun n’a été directement affecté par la panne du système, et entre Berlin et Amsterdam, tandis que les trains en provenance du Danemark ne traversaient pas la frontière avec l’Allemagne.

Le sabotage a touché un mode de transport régional et interurbain principal en Allemagne et a perturbé les lignes d’approvisionnement des industries utilisant des trains de marchandises.

Après la suspension de près de trois heures, la Deutsche Bahn a déclaré que le problème – une “panne du système radio numérique du train” – avait été résolu mais que certaines perturbations pouvaient encore être attendues. Il a déclaré plus tard que la panne avait été causée par un sabotage.

Le ministre des Transports, Volker Wissing, a déclaré que des câbles “essentiels pour gérer le trafic ferroviaire en toute sécurité” ont été délibérément coupés à deux endroits distincts. Il a déclaré que la police fédérale allemande enquêtait sur l’incident.

La police fédérale a déclaré que les scènes de crime se trouvaient dans une banlieue de Berlin et dans l’ouest de la Rhénanie du Nord-Westphalie, a rapporté l’agence de presse allemande dpa. Il n’y avait pas de mot immédiat sur qui aurait pu être responsable.

“Nous ne pouvons rien dire aujourd’hui ni sur le contexte de cet acte ni sur les auteurs”, a déclaré Wissing. “L’enquête devra donner cela.”