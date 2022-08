Des bus transportent 400 demandeurs d’asile d’un camp sordide aux Pays-Bas

LA HAYE, Pays-Bas (AP) – Les autorités ont transféré quelque 400 demandeurs d’asile d’un camp de fortune à l’extérieur d’un centre d’accueil de migrants surpeuplé dans le nord-est des Pays-Bas après qu’un rapport accablant a qualifié le site où des centaines de personnes dormaient dans la rue de danger pour la santé.

Leon Veldt, porte-parole de l’organisation gouvernementale d’hébergement des demandeurs d’asile, a déclaré samedi que les migrants avaient été déplacés du jour au lendemain vers d’autres logements dans d’autres endroits.

Cette décision est intervenue après qu’une équipe de l’Inspection de la santé et de la jeunesse a visité le camp sordide et temporaire du village de Ter Apel et a déclaré qu’il y avait “un risque sérieux d’épidémies de maladies infectieuses en raison du manque total d’hygiène”.

La veille, 150 personnes avaient été transférées dans deux salles de sport d’une ville centrale dans le but d’atténuer la crise qui a vu quelque 700 personnes dormir à l’extérieur du centre bondé cette semaine. Les défenseurs des réfugiés ont comparé la situation à des camps surpeuplés en Grèce et en Italie, qui sont les premières destinations courantes des demandeurs d’asile à destination de l’Europe.

Un bébé de 3 mois est décédé cette semaine dans une salle de sport du centre Ter Apel, et les autorités enquêtent sur la cause du décès. Deux hommes ont été transportés à l’hôpital, l’un pour une crise cardiaque et l’autre pour un diabète non traité depuis des semaines.

Les conditions étaient si mauvaises que la branche néerlandaise de Médecins sans frontières y a envoyé une équipe jeudi, premier déploiement de l’agence de secours aux Pays-Bas.

Le Premier ministre néerlandais Mark Rutte a déclaré vendredi qu’il avait honte des scènes de Ter Apel. Vendredi soir, le gouvernement Rutte a annoncé une série de mesures visant à atténuer la crise de l’hébergement des demandeurs d’asile dans le pays.

Ils incluent la limitation temporaire des regroupements familiaux de réfugiés et le nombre de migrants arrivants destinés aux Pays-Bas dans le cadre d’un accord de 2016 entre l’Union européenne et la Turquie.

Le gouvernement a déclaré qu’il travaillait également avec les municipalités locales pour créer plus de logements pour les personnes qui reçoivent le statut de réfugié afin qu’elles puissent quitter plus rapidement les centres de demandeurs d’asile, libérant ainsi de l’espace pour les nouveaux arrivants.

L’armée néerlandaise a été chargée de mettre en place un nouveau camp pour héberger les personnes qui attendent d’enregistrer des demandes d’asile au centre de Ter Apel.

Milo Schoenmaker, président du conseil d’administration de l’Agence centrale pour l’accueil des demandeurs d’asile, s’est félicité de ces mesures : « Avec les mesures qui ont été annoncées, le centre de demande de Ter Apel peut, espérons-le, être soulagé rapidement. Dans le même temps, les places disponibles sont encore insuffisantes pour accueillir tout le monde.

Alors que de nombreuses villes néerlandaises ont offert des logements aux Ukrainiens qui ont fui la guerre dans leur pays, l’accueil s’est raréfié pour les demandeurs d’asile d’autres pays. La plupart des personnes qui arrivent à Ter Apel sont des Syriens fuyant la terrible guerre civile de leur pays.

___

Suivez la couverture d’AP sur les problèmes de migration sur https://apnews.com/hub/migration

Mike Corder, Associated Press