Des bus entiers de migrants déposés chez VP la veille de Noël

Les démocrates ont accusé le gouverneur du Texas d’avoir mis en danger la vie des gens avec une “cascade cruelle”

Trois bus transportant environ 110 à 130 migrants sont arrivés devant l’Observatoire naval, la résidence officielle du vice-président à Washington, DC, samedi soir, où ils ont été accueillis par un organisme de bienfaisance local et transportés vers un abri temporaire dans une église locale.

Un représentant du SAMU First Response a admis que l’agence de secours attendait les arrivées, bien qu’un peu plus tard, et était prête à sortir rapidement les familles du froid, tandis qu’une chaîne de restaurants locale leur offrait le dîner et le petit-déjeuner.

Accusant les autorités texanes d’abandonner des gens dans le “le réveillon de Noël le plus froid jamais enregistré à Washington” les médias locaux ont partagé des vidéos troublantes de familles avec enfants, enveloppées dans des couvertures, rechargeant leurs affaires dans d’autres bus. Tatiana Labord du SAMU a déclaré que la plupart des arrivants ne devaient rester à Washington que brièvement alors qu’ils se dirigeaient vers “d’autres destinations”.

#Cela arrive maintenant le deuxième bus de migrants est arrivé ici à DC près de la maison du VP Kamala Harris. Ils montent à bord d’un autre bus qui les emmène à une église. Quelqu’un vient de dire à quelqu’un qui les a amenés à l’église que ce bus venait du Texas : pic.twitter.com/Sp4upqz1yB – Christian Flores (@CFloresNews) 25 décembre 2022

Les autorités du Texas n’ont ni confirmé ni nié leur implication pour le moment, mais les démocrates ont immédiatement accusé le gouverneur Greg Abbott, arguant que le coup était “en ligne” avec ses actions précédentes et celles des autres gouverneurs républicains.

Le troisième et dernier bus de migrants de la nuit des bus de migrants jusqu’à DC en provenance du Texas arrive, avec Migrant Solidarity Mutual Aid Network les emmenant dans une église : pic.twitter.com/Y65B8RnilZ – Christian Flores (@CFloresNews) 25 décembre 2022

“Le gouverneur Abbott a abandonné des enfants sur le bord de la route par des températures inférieures à zéro la veille de Noël sans coordination avec les autorités fédérales ou locales”, Le secrétaire de presse adjoint de la Maison Blanche, Abdullah Hasan, a déclaré dans un communiqué, qualifiant cela de “Cascade cruelle, dangereuse et honteuse.”

Lire la suite La Maison Blanche a du mal à nommer les réalisations du vice-président

Le bureau d’Abbott a déclaré la semaine dernière que le Texas avait transporté plus de 15 000 migrants vers “sanctuaire” des villes comme Washington, New York, Chicago et Philadelphie depuis avril. Ce ne serait pas la première fois qu’Abbott envoie des bus remplis de migrants nouvellement arrivés aux portes de DC du vice-président Kamala Harris, qui s’est rendu à la frontière exactement une fois depuis que l’administration Biden l’a chargée de gérer la crise là-bas l’année dernière.

Le gouverneur de Floride Ron DeSantis DeSantis a également expédié des immigrants illégaux vers des enclaves haut de gamme dans le passé. En septembre, il a envoyé deux avions chargés de migrants vers l’enclave insulaire de Martha’s Vineyard, domicile des Obama et d’autres poids lourds politiques. Il a longtemps réclamé des fonds fédéraux pour payer la relocalisation des immigrants illégaux qu’il a affirmé que le gouvernement fédéral avait expédiés en Floride sans préavis ni autorisation des autorités de l’État.