Se tenir au bureau signifiait autrefois que vous flâniez et que vous ne travailliez pas. Mais les bureaux assis-debout d’aujourd’hui vous rendent tout aussi productif debout que vous le seriez assis sur une chaise.

Au lieu de simplement monter et descendre, comme la première génération de bureaux assis-debout, la nouvelle génération utilise également la technologie intelligente et vocale pour apprendre votre posture, programmer des routines de mouvement et même vous signaler si vous êtes resté assis trop longtemps. Et la plupart d’entre eux sont si élégants et bien conçus qu’ils s’intégreront parfaitement au décor de votre bureau à domicile ou de votre salon.

Voici nos choix pour les derniers bureaux intelligents :

Bureau réglable intelligent Tenon

Le fabricant Beflo appelle cela « le Marie Kondo des bureaux ». En plus de ses capacités assis/debout, il est conçu pour minimiser les câbles, les fils et l’encombrement grâce à des prises intégrées, un écran tactile et des commandes d’application. Lauréat d’un prix 2023 décerné par le cabinet de conseil en design international iF, le Tenon est aussi intelligent à l’intérieur qu’à l’extérieur. Son application compagnon vous permet de vous connecter à Siri pour les commandes vocales et met automatiquement à jour le micrologiciel du bureau. Grâce à votre contribution, il adapte également le bureau à votre environnement domestique, à votre style, à votre posture et à vos besoins. Vous pouvez également suivre votre temps assis et debout, régler le volume sur les haut-parleurs intégrés du Tenon et définir des rappels pour changer de position.

Le bureau réglable intelligent Tenon est disponible pour 2 799 $.

Bureau assis-debout Ergonomyx

Lorsqu’il est question de bien-être au travail, la clé n’est pas debout. C’est du mouvement, selon Ergonomyx. Dans cet esprit, le bureau assis-debout de l’entreprise surveille et mesure en permanence votre activité, créant ainsi une routine pour trouver un équilibre parfait entre travail et bien-être. Ergonomyx fabrique également des appareils de fitness qui s’intègrent au bureau, comme le Smart Under Desk Bike qui vous permet de zoomer avec des pédales pendant que vous zoomez. En prime, tous les ordinateurs de bureau Ergonomyx sont fabriqués à 100 % à partir de bambou, l’un des bois à la croissance la plus rapide, l’un des plus durables et les plus durables de la planète. Avec un appareil Alexa, vous pouvez facilement ajouter des commandes vocales au bureau, permettant un fonctionnement mains libres, que vous appuyiez sur un clavier ou que vous teniez un guidon.

Le bureau assis-debout Ergonomyx est disponible pour 664 $.

SmartDesk Connect E

SmartDesk affirme que la Connect E est « comme des chaussures de course hautes performances, mais pour votre flux de travail ». Il s’agit du seul écran tout-en-un à trois moniteurs et d’un bureau assis-debout motorisé alimenté uniquement par votre ordinateur portable, affirme la société. Avec une configuration simple que l’entreprise appelle « plug-and-rock », vous pouvez brancher votre ordinateur portable pour une configuration sur plusieurs moniteurs et bénéficier des avantages d’un ordinateur de bureau, ou déconnecter votre ordinateur portable et transporter facilement votre travail avec vous, offrant une liberté et une flexibilité que peu de gens recherchent. offrent des bureaux. Pour le prix, vous vous attendez à des fonctionnalités riches, et le Smartdesk Connect E offre. Il est livré avec trois moniteurs à écran 4K UHD de 24 pouces, un chargeur de téléphone sans fil parfaitement intégré et deux haut-parleurs stéréo haut de gamme de 10 W. Et bien sûr, deux moteurs ultra-silencieux élèvent et abaissent votre bureau lorsque vous êtes assis ou debout.

Smartdesk Connect E est disponible pour 2 399 $.

NouveauHeights Elegante XT

« Évitement de collision Gyrosense » peut ressembler à quelque chose pour un véhicule en mouvement. Mais il est intégré à ce bureau intelligent et arrête le moteur si le bureau entre en contact avec quelque chose pendant qu’il est en mouvement. Au lieu d’écraser un accoudoir ou un bras, le bureau se déplacera dans l’autre sens. Une application facile à utiliser et une commande vocale vous permettent de manipuler le bureau selon vos besoins ; le bureau vous rendra la pareille en vous rappelant lorsque vous êtes resté assis trop longtemps. L’un des bureaux les mieux fabriqués sur le marché, l’Elegante XT est doté de pieds en aluminium extrudé ultra résistant dont la surface anodisée lui confère également une finition élégante.

NewHeights Elegante XT est disponible pour 1 900 $.

SuivantBureau debout intelligent Ergo

Avec ses capacités d’IA et d’imagerie thermique, il s’agit peut-être du bureau le plus avancé technologiquement du marché. Le bureau établit des profils pour vos postures ergonomiques assises et debout, basées sur une technologie de détection du niveau des mains. L’imagerie thermique détecte votre présence et réveille le bureau ; L’IA définit des objectifs de position debout personnalisés et des exercices de bureau en fonction de votre taille, de votre poids et de votre IMC. À l’aide de l’application NextErgo, vous pouvez également activer la correction de posture et les rapports d’utilisation. Il existe également un écran tactile de 8 pouces avec commande vocale intégrée, mais attention : ce bureau répond, vous rappelant de vous lever, de marcher, de faire de l’exercice, de boire de l’eau ou de manger une collation saine avec des notifications vocales et à l’écran. Bonus : l’écran et le système vocal proposent des cours de yoga.

Le bureau debout intelligent NextErgo est disponible pour 1 399 $.