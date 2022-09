Des bureaux de recrutement seraient apparus à la frontière russe pour intercepter les conscrits en fuite

Mercredi, de longues files de Russes tentant d’échapper à l’appel au combat en Ukraine ont continué à obstruer les autoroutes hors du pays, et Moscou aurait installé des bureaux de recrutement aux frontières pour intercepter certains d’entre eux.

L’Ossétie du Nord, une région russe frontalière de la Géorgie, a déclaré l’état d'”alerte élevée” et a déclaré que de la nourriture, de l’eau, des stations de réchauffement et d’autres aides devraient être apportées à ceux qui ont passé des jours dans les files d’attente. Des volontaires du côté géorgien de la frontière ont également apporté de l’eau, des couvertures et d’autres formes d’assistance.

Mais l’Ossétie du Nord a également interdit à de nombreuses voitures particulières d’entrer sur son territoire et a mis en place un bureau provisoire au poste frontière de Verkhy Lars, ont indiqué les agences de presse russes. Certains médias ont publié des photos au passage à niveau montrant une camionnette noire avec l’inscription “bureau d’enrôlement militaire”.

Un autre poste de contrôle de ce type a été mis en place le long de la frontière finlandaise, selon le média russe indépendant Meduza.

Des dizaines de milliers d’hommes russes ont fui cette semaine depuis que le président Vladimir Poutine a annoncé une mobilisation pour renforcer les forces en difficulté de Moscou en Ukraine.

Bien que Poutine ait déclaré que l’appel était “partiel”, visant à faire venir environ 300 000 hommes ayant déjà servi dans l’armée, de nombreux Russes craignent qu’il ne soit beaucoup plus large et plus arbitraire que cela. Il existe de nombreux rapports d’hommes sans formation militaire et de tous âges recevant des convocations.

Les gens marchent vers le poste frontière entre la Géorgie et la Russie à Verkhny Lars, alors qu’ils quittent Chmi, en Ossétie du Nord mercredi. (The Associated Press)

Aleksandr Kamisentsev, qui a quitté sa maison à Saratov pour la Géorgie, a décrit la scène du côté russe de la frontière.

“C’est très effrayant – des larmes, des cris, un grand nombre de personnes. On a le sentiment que le gouvernement ne sait pas comment l’organiser. Il semble qu’ils veuillent fermer la frontière, mais en même temps, ils ont peur que des manifestations peuvent suivre, et ils laissent les gens partir », a-t-il déclaré à l’Associated Press.

Il a dit avoir décidé au dernier moment de partir “parce que je ne vais pas tuer mes frères ukrainiens ni aller en prison”.

Manifestation en Géorgie

Des manifestants portant des drapeaux géorgiens et ukrainiens et des pancartes comme “La Russie tue” ont accueilli mercredi les Russes à la frontière. Giga Lemonjava du parti politique Droa, qui a organisé la manifestation, a déclaré que les nouveaux arrivants menacent la sécurité et l’économie de la Géorgie.

Une manifestante, Helen Khoshtaria, a tweeté : “Nous avons organisé une manifestation à la frontière aujourd’hui pour que les nouveaux Russes sachent ce que nous pensons de leur ‘monde russe'”.

Les Russes ont traversé en voiture, à vélo, en scooter et à pied.

Il y a aussi de longues files d’attente à la frontière avec le Kazakhstan, un autre des 14 pays qui partagent une frontière avec la Russie, qui a accueilli plus de 98 000 Russes la semaine dernière.