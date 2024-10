Des bulletins de vote par correspondance endommagés après l’incendie d’une boîte de collecte de l’USPS en Arizona

Une boîte de collecte du service postal a été incendiée jeudi matin à Phoenix, endommageant un petit nombre de bulletins de vote par correspondance déposés dans cette boîte.

Les médias locaux ont rapporté l’incident jeudi, citant des responsables de la police et des pompiers qui ont déclaré que la boîte aux lettres du service postal américain était en feu vers 1h30 du matin, heure locale. Cela fait désormais partie d’une enquête criminelle, ABC15 signalé.

Le nombre exact de bulletins de vote touchés n’est pas encore certain : la police a initialement déclaré qu’environ 20 avaient été endommagés, mais le bureau du secrétaire d’État de l’Arizona a déclaré qu’il pensait qu’il y en avait une poignée, ABC signalé.

La maire démocrate Kate Gallego a déclaré sur Twitter/X qu’elle était préoccupée par l’incendie du scrutin. « Il n’y a aucune tolérance pour les activités criminelles dans notre communauté, et nous travaillons en collaboration avec tous les niveaux de gouvernement pour traduire les auteurs en justice », a-t-elle écrit.

Le bureau du registraire du comté de Maricopa encourage tous les électeurs qui ont déposé leur bulletin de vote dans la boîte aux lettres, près de la 7e Avenue et d’Indian School Road à Phoenix, au cours des 36 dernières heures, à surveiller l’état de leur bulletin de vote en ligne.

« Les électeurs doivent savoir que demain, le 25 octobre, est le dernier jour pour demander un bulletin de remplacement », a déclaré Stephen Richer, secrétaire du comté de Maricopa, dans un communiqué.

On ne sait pas si l’incendie visait à détruire les bulletins de vote par correspondance. Mais les responsables électoraux de l’Arizona se préparent depuis des mois à des actes de violence ou de destruction en raison du caractère serré des élections et des activités inquiétantes lors des élections précédentes, comme la surveillance des boîtes de dépôt lors des élections de mi-mandat de 2022.

Le Wall Street Journal récemment mis en évidence comment les bureaux électoraux disposent désormais de nouvelles barricades et utiliseront des drones et des tireurs d’élite de la police pour patrouiller à l’extérieur de leurs bâtiments. Certains agents électoraux ont suivi des formations de tireur actif et ont appris à « manier les lances à incendie pour repousser les foules armées », a rapporté le journal.

Par ailleurs, la police arrêté un homme cette semaine à Phoenix, qui avait tiré sur les bureaux du Comité national démocrate et placé des pancartes anti-démocratiques à l’extérieur de son domicile sur lesquelles étaient attachées des lames de rasoir et une poudre blanche inconnue. L’homme avait amassé 120 armes et 250 000 cartouches, laissant croire aux procureurs qu’il se préparait à commettre un acte faisant de nombreuses victimes.

Et lors d’un autre incident, un employé du district scolaire de Tempe, en Arizona, a été arrêté pour les menaces qu’il a proférées la semaine dernière contre Donald Trump Jr et Charlie Kirk. L’homme a envoyé des réponses menaçantes à un message automatisé sollicitant des RSVP pour un événement organisé par les deux républicains dans la ville.