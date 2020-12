La viande de culture commerciale a fait ses débuts sur le marché mondial après que des adolescents soucieux du climat se soient fait servir des pépites de qualité supérieure à base de viande de poulet cultivée en cuve dans un luxueux restaurant de Singapour.

Samedi soir, le restaurant 1880 de Robertson Quay, un quartier de divertissement chic de Singapour, a commencé à servir un plat spécial. Les convives ont été servis ce qui sont essentiellement des pépites de poulet, mais pas un seul poussin n’est mort pour eux. La viande a été cultivée à partir de cellules musculaires de poulet dans un laboratoire et, selon la société fournisseur, prévoit un changement titanesque dans l’industrie alimentaire mondiale.

Les technologies agricoles actuelles ne suivent pas le nombre et l’appétit croissants de l’humanité, et cela est particulièrement vrai pour les produits animaux. En poids, les animaux d’élevage représentent environ 60 pour cent de tous les mammifères sur Terre, humains compris, tandis que les volailles domestiques l’emportent sur les oiseaux sauvages par trois.

Aussi sur rt.com Guérir pire que la maladie? 30 millions de personnes font face à la famine alors que la fermeture économique de Covid-19 nuit aux plus vulnérables, prévient le chef de l’alimentation de l’ONU

Cultiver toute cette viande nécessite trop d’eau et de terre et produit une quantité importante de méthane, un gaz à effet de serre. L’agriculture industrielle pose également la menace d’épidémies en raison de la surutilisation des microbiotiques et, selon de nombreux critiques, est une industrie terriblement cruelle.

La viande de culture est produite dans un bioréacteur stérile sans tous les problèmes de croissance et d’abattage d’animaux vivants et constitue une solution possible. Les pépites servies à Singapour cette semaine proviennent de Eat Just, une société basée en Californie qui, comme des dizaines d’autres startups, s’efforce de rendre son produit commercialement viable. Les nutriments pour la cellule provenaient d’une solution qui comprend du sérum bovin fœtal, mais les lignées ultérieures devraient être purement nourries par des plantes.

La technologie est encore très nouvelle et coûteuse. Eat Just a précédemment déclaré que ses pépites coûtaient 50 $ chacune, mais a depuis fait «Progrès considérables» en abaissant le coût, selon un porte-parole. Pourtant, le plat servi à 1880 est carrément dans la gamme premium pour le poulet et les premiers clients étaient des étudiants âgés de 14 à 18 ans qui avaient été invités après avoir montré «Un engagement à construire une meilleure planète.»

Aussi sur rt.com Qu’est-ce que le gloussement? KFC propose aux clients russes des pépites de poulet artificielles imprimées en 3D

La viande de cuve peut devenir plus abordable une fois que les économies d’échelle entrent en jeu, mais le prix n’est pas le seul facteur. Les alternatives végétales ont la réputation de ne pas convaincre le grand public car elles ne reproduisent pas la facture et le goût de la vraie affaire et restent un produit de niche pour une clientèle soucieuse du climat.

La viande de culture a un meilleur potentiel à cet égard, mais jusqu’à présent, les entreprises pionnières s’en tiennent à des choses plus simples comme les pépites et les hamburgers. La technologie n’est pas encore là pour faire pousser en laboratoire des fibres musculaires plus longues comme celles que l’on trouve dans une poitrine de poulet ou un steak.

Aussi sur rt.com Avec la crise économique imminente, les suzerains de l’UE légalisent les aliments à base de vers et de grillons. Vont-ils servir cela à Bruxelles?

Bien sûr, même si et quand les biotechnologies sont capables de faire une tranche de bœuf parfaite dans une cuve, la baisse des coûts peut ne pas être aussi importante que l’on espère. Les viandes produites traditionnellement étant susceptibles d’être taxées en fonction de leur empreinte carbone, les personnes les plus pauvres qui souhaitent toujours que leur apport en protéines provienne d’animaux peuvent se retrouver avec la troisième option – les insectes. Les partisans disent que les insectes peuvent rendre l’agriculture plus efficace et que leurs maladies sont moins susceptibles d’affecter les humains, de sorte que les grillons ou les larves, et non les pépites sans abattage, pourraient être la nourriture de masse du futur.

Vous aimez cette histoire? Partagez le avec un ami!