Des Buckingham qualifie le triomphe du bouclier des vainqueurs de la ligue du Mumbai City FC de “grande réussite”

L’entraîneur-chef du Mumbai City FC Des Buckingham a salué le travail accompli au club au cours des 18 derniers mois qui leur a permis de remporter le bouclier des vainqueurs de la ligue avec une victoire catégorique 5-3 contre le FC Goa au stade Jawaharlal Nehru de Goa samedi.

Les Islanders ont battu des records pour la plupart des buts marqués et la plupart des points accumulés en une seule saison ISL pour prolonger leur invincibilité à 18 matchs, également un record de tous les temps avec le triomphe à Goa et l’Anglais a exprimé sa gratitude envers tout le monde au club qui a fait cet exploit possible.

« Revenir sur les 18 matchs et voir le football que nous avons joué, les buts que nous avons marqués, les points que nous avons accumulés, les records que nous avons battus et venir ici et gagner le Shield, c’est une énorme réussite pour toutes les personnes impliquées. dans le club de football, que ce soit les joueurs, le staff et les supporters », a-t-il déclaré lors de la conférence de presse d’après-match.

“Je suis incroyablement fier de ce que nous avons fait au cours de ces 18 matchs, mais il nous reste encore deux matchs très importants et nous voulons terminer la saison en force”, a-t-il ajouté.

Buckingham était visiblement ému après le match alors que son équipe scellait un deuxième League Shield en trois saisons, mais avait du mal à décrire ces sentiments avec des mots après le match.

“Lorsque vous êtes loin de votre famille travaillant sur un projet et que vous voyez des gens y adhérer et le voir se concrétiser, vous voyez le soutien dans le backend que j’ai eu personnellement et ce que ce groupe a eu qui nous a permis de montrer ce que nous avons fait et ce que nous avons construit m’a pris à plein temps parce que c’est un grand moment », a déclaré Buckingham.

« Je ne peux pas expliquer l’émotion qui résume probablement tout cela. Cela montre simplement le sentiment de gratitude que j’ai envers toutes les personnes impliquées pour ce que nous avons pu accomplir », a-t-il ajouté.

Ce fut une montagne russe d’un match où le Mumbai City FC a dû se frayer un chemin par derrière pour passer devant avant qu’il ne soit à nouveau rattrapé. C’est en seconde période qu’ils ont finalement réussi à s’éloigner du FC Goa et à s’assurer la victoire.

« Le match résume la façon dont vous voulez jouer. Évidemment, vous ne voulez jamais concéder trois buts, mais j’ai parlé d’apporter une marque de football offensive à ce club et de construire ce style qui était présenté ce soir en partie contre une équipe très forte du FC Goa qui se battait pour des points pour les places en séries éliminatoires. . Ils ne nous ont pas facilité la tâche. Mais nous avons trouvé une autre façon de gagner le match », a déclaré le joueur de 38 ans en analysant le match.

Buckingham était également ravi de pouvoir donner aux fans itinérants une grande raison de célébrer pour avoir fait le voyage pour soutenir l’équipe.

“Les supporters itinérants sont venus à notre hôtel pour nous voir partir et ils se sont fait entendre tout au long du match. Leur donner quelque chose à célébrer est super et je suis sûr qu’ils s’amuseront à Goa et dans les environs. Nous leur sommes reconnaissants et nous espérons en voir quelques-uns autour de Bengaluru. Nous avons maintenant hâte de disputer notre dernier match à domicile contre l’East Bengal FC devant un stade à guichets fermés », a-t-il conclu.

