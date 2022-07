Des Buckingham et le Mumbai City FC commencent le camp de Dubaï

En avril 2022, le Mumbai City FC est devenu la première équipe de football indienne à remporter un match dans la prestigieuse compétition qu’est la Ligue des champions de l’AFC – le plus haut niveau de football interclubs du continent. Ce fut un grand moment pour le football indien, et à l’approche de la nouvelle saison, le Mumbai City FC de haut vol tient à en tirer parti.

L’entraîneur Des Buckingham, qui en est à sa deuxième saison avec les Islanders, est enthousiasmé par le camp de pré-saison de 19 jours, qui a débuté lundi 26 juillet à Jebel Ali, Dubaï. L’Anglais s’attend à ce que son équipe fasse de solides progrès avant le coup d’envoi de la saison 2022/23 en août 2022 avec la Coupe Durand.

«Je comprends beaucoup mieux la ligue par rapport à la saison dernière, donc nous en tirerons beaucoup d’enseignements, ce qui nous aidera la saison prochaine. Mais c’est la relation de travail avec les joueurs et les huit mois que nous avons passés ensemble et nous avons vu un bon exemple de ce qui se passe lorsque nous avons joué la Ligue des champions. Cela aide les joueurs à comprendre comment nous voulons jouer et ce que nous voulons faire. Cela nous permet également d’avoir une base très solide du point de vue de la pré-saison, c’est pourquoi je suis vraiment excité pour l’année à venir », avait déclaré l’entraîneur lors d’une table ronde samedi.

Il a en outre déclaré: «Cette année, nous entrons dans la pré-saison beaucoup plus tôt et nous avons également la plupart de notre groupe ici. Je pense que la plus grande différence est le temps que vous passez avec les joueurs, comme nous l’avons fait avant la Ligue des champions lorsque nous sommes allés à Abu Dhabi pour nous préparer. C’est le plan cette fois aussi.

A LIRE AUSSI | Le patron du Mumbai City FC, Des Buckingham, vise le succès de la Coupe Durand pour rallonger la saison de football indien

Le joueur de 37 ans a également exprimé sa joie face à l’activité de transfert que l’équipe avait achevée et a noté qu’en outre, le maintien du groupe central placerait l’équipe dans une très bonne position.

“Nous avons maintenant huit mois de travail ensemble, donc les joueurs comprennent comment nous fonctionnons, et nous n’avons pas à revoir tout cela cette saison. Cela nous permet de démarrer sur les chapeaux de roue, de mettre nos joueurs en forme et de gérer les matchs au fur et à mesure qu’ils arrivent – ​​cela nous place dans une position plus solide qu’il y a 12 mois.

“Vous voyez les réels avantages de la deuxième pré-saison, où les joueurs ont vraiment compris les plans, les exigences physiques et le font de manière cohérente. Donc, nous avons cette base et il est important que nous revenions là où nous étions aussi rapidement que possible et que nous donnions le coup d’envoi et améliorons tous les aspects de notre jeu », a ajouté Buckingham.

Après la pré-saison de trois semaines à Dubaï, les Islanders feront partie de la Durand Cup, qui est le plus ancien tournoi de football en Asie. Il a eu lieu pour la première fois en 1888 et la 131e édition devrait débuter le 16 août avec 20 équipes participantes dans trois États : le Bengale occidental, l’Assam et le Manipur.

“C’est un tournoi sur lequel nous nous concentrons, nous prendrons toute notre première équipe et nous utiliserons les matchs pour réussir autant que possible dans ce tournoi. C’est le plus ancien tournoi en Inde et nous l’attendons avec impatience, en particulier en jouant avec des fans pour la première fois depuis longtemps. La Coupe donne une petite chance d’essayer quelques choses, puis elle nous donne toujours les matchs pour préparer la saison.

Alors que la Coupe Durand ouvrira la saison du football indien, l’entraîneur du Mumbai City FC attend également avec impatience la Super League indienne et espère jouer à Mumbai, devant les supporters locaux de l’équipe.

« J’ai hâte d’arriver à Mumbai. Je suis venu une fois avec la Nouvelle-Zélande en 2018 pour une compétition (Coupe Inter-Continentale) et c’était ma seule fois. Je veux rencontrer nos fans et voir et découvrir la ville. Mais j’ai plus hâte que les supporters reviennent au stade et qu’ils voient le genre de football que nous jouons », a conclu l’entraîneur.

