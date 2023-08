Des brûlages contrôlés supplémentaires sont possibles pour l’incendie de forêt de McDougall à West Kelowna

Les résidents de l’ouest de Kelowna pourraient voir davantage de fumée au cours du week-end, car des opérations d’allumage manuel supplémentaires pourraient être nécessaires pour éteindre l’incendie de forêt de McDougall Creek.

BC Wildfire a effectué un allumage manuel planifié dans la région de Shannon Lake le 24 août, qui a été considéré comme réussi.

Un communiqué de la ville indique que ce travail proactif de suppression des incendies fait partie du retour à la maison en toute sécurité des personnes évacuées. L’incendie de forêt de McDougall Creek demeure « non maîtrisé » et devient incontrôlable.

Le chef des pompiers Brolund a déclaré qu’aucune perte supplémentaire de structures n’avait eu lieu. Depuis la dernière mise à jour du 24 août, 84 propriétés de West Kelowna et de la Première Nation de Westbank ont ​​subi des dommages importants ou partiels.

« C’est complexe et cela reste primordial pour que chacun travaille dur pour ramener chez eux ceux qui sont évacués de la manière la plus sûre et la plus rapide possible », indique le communiqué.

Les facteurs de retour à la maison en toute sécurité comprennent :

veiller à ce que les incendies soient éteints dans votre quartier ;

les débris doivent être écartés ;

les déplacements vers et depuis votre domicile doivent être sécuritaires, y compris les équipes de lutte contre les incendies de forêt qui n’ont plus besoin d’accéder à votre quartier ;

les services publics doivent être rétablis en toute sécurité, comme l’électricité, le gaz et l’eau ;

la météo continue de jouer un rôle important dans la suppression des incendies et dans votre retour à la maison en toute sécurité.

Les résidents des quartiers qui ont subi moins de dégâts devraient être rapatriés en premier, tandis que ceux qui ont subi des dégâts importants prendront plus de temps, avec un plan de retour progressif.

Le Centre des opérations d’urgence (COU) a lancé un outil de recherche en ligne pour les propriétés de la ville de West Kelowna, de la Première Nation de Westbank et de la zone électorale de Central Okanagan West qui ont subi une perte partielle ou totale de leur structure à la suite de l’incendie de forêt de McDougall Creek.

Des informations supplémentaires concernant l’annulation des alertes et des ordres d’évacuation et l’accès aux services de soutien d’urgence sont également disponibles sur le site Web du COU.

Les arrêtés d’eau suivants restent en vigueur :

l’ordre de ne pas consommer a été rétrogradé à un avis d’ébullition de l’eau pour la zone de service Rose Valley-Lakeview ;

ne pas consommer l’ordre reste en place pour le système d’eau de West Kelowna Estates ;

l’avis d’ébullition de l’eau pour le système d’eau Sunnyside/Pritchard reste en vigueur ;

Les réglementations d’arrosage de niveau 3 restent en vigueur dans toute la ville.

La prochaine mise à jour de la communauté sera publiée le samedi 26 août.

