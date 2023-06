Des bruits sous-marins entendus lors d’une recherche effrénée d’un submersible disparu avec 5 à bord près du Titanic

Un avion de surveillance militaire canadien a détecté des bruits sous-marins alors qu’une recherche massive se poursuivait tôt mercredi dans une partie éloignée de l’Atlantique Nord pour un submersible qui a disparu en emmenant cinq personnes sur l’épave du Titanic.

Une déclaration de la Garde côtière américaine n’a pas précisé ce que les sauveteurs pensaient que les bruits pouvaient être, bien qu’elle ait offert une lueur d’espoir aux personnes perdues à l’étranger du Titan, car les estimations suggèrent qu’il ne pourrait rester qu’une journée d’oxygène si le navire est fonctionne toujours.

Pendant ce temps, des questions subsistent sur la façon dont les équipes pourraient atteindre le submersible perdu, qui pourrait être aussi profond qu’environ 12 500 pieds (3 800 mètres) sous la surface près de la tombe aqueuse du paquebot historique. Des allégations récemment découvertes suggèrent également qu’il y avait eu des avertissements importants concernant la sécurité des navires au cours de son développement.

Perdus à bord du navire se trouvent le pilote Stockton Rush, le PDG de la société qui dirige l’expédition. Ses passagers sont un aventurier britannique, deux membres d’une famille d’affaires pakistanaise et un expert du Titanic.

La Garde côtière a écrit sur Twitter qu’un P-3 Orion canadien avait « détecté des bruits sous-marins dans la zone de recherche ». Les chercheurs ont ensuite déplacé un robot sous-marin dans cette zone pour effectuer des recherches. Cependant, ces recherches « ont donné des résultats négatifs mais continuent ».

« Les données de l’avion P-3 ont été partagées avec nos experts de la marine américaine pour une analyse plus approfondie qui sera prise en compte dans les futurs plans de recherche », a déclaré la Garde côtière.

La déclaration de la Garde côtière est intervenue après que Rolling Stone, citant ce qu’il a décrit comme des e-mails internes du Département américain de la sécurité intérieure sur la recherche, a déclaré que les équipes entendaient « des bruits de claquement dans la région toutes les 30 minutes ».

Lors de catastrophes sous-marines, un équipage incapable de communiquer avec la surface doit frapper sur la coque de son submersible pour être détecté par sonar. Cependant, aucun responsable n’a publiquement suggéré que ce soit le cas et les bruits sous l’eau peuvent provenir de diverses sources.

Pourtant, les informations ont suscité de l’espoir chez certains, dont Richard Garriott de Cayeux, le président de The Explorers Club. Il a écrit une lettre ouverte aux aventuriers de son club, qui incluent l’homme britannique disparu et l’expert du Titanic à bord du Titan, qu’ils avaient « beaucoup plus confiance » maintenant après avoir parlé aux responsables du Congrès, de l’armée américaine et de la Maison Blanche de la recherche.

Trois avions de transport C-17 de l’armée américaine ont été utilisés pour déplacer des submersibles commerciaux et des équipements de soutien de Buffalo, New York, à St. John’s, Terre-Neuve, pour aider à la recherche, a déclaré un porte-parole de l’US Air Mobility Command.

L’armée canadienne a déclaré avoir fourni un avion de patrouille et deux navires de surface, dont un spécialisé dans la médecine de plongée. Il a également largué des bouées sonar pour écouter les sons du Titan.

Les sauveteurs ont fait la course contre la montre car même dans les meilleures circonstances, le navire pourrait manquer d’oxygène d’ici jeudi matin.

En plus d’un réseau international de navires et d’avions, un robot sous-marin avait commencé à chercher dans les environs du Titanic et il y avait une poussée pour amener du matériel de sauvetage sur les lieux au cas où le sous-marin serait retrouvé.

Les autorités ont signalé que le navire en fibre de carbone était en retard dimanche soir, déclenchant les recherches dans les eaux à environ 435 milles (700 kilomètres) au sud de St. John’s.

Le submersible disposait d’un approvisionnement en oxygène de quatre jours lorsqu’il a pris la mer vers 6 heures du matin dimanche, selon David Concannon, conseiller d’OceanGate Expeditions, qui a supervisé la mission.

Le journaliste de CBS News, David Pogue, qui s’est rendu sur le Titanic à bord du Titan l’année dernière, a déclaré que le véhicule utilise deux systèmes de communication : des messages texte qui vont et viennent vers un navire de surface et des pings de sécurité qui sont émis toutes les 15 minutes pour indiquer que le sous-marin fonctionne toujours.

Ces deux systèmes se sont arrêtés environ une heure et 45 minutes après l’immersion du Titan.

« Il n’y a que deux choses qui pourraient signifier. Soit ils ont perdu toute puissance, soit le navire a développé une brèche dans la coque et il a implosé instantanément. Les deux sont désespérément désespérés », a déclaré Pogue au réseau canadien CBC mardi.

Le submersible disposait de sept systèmes de secours pour remonter à la surface, dont des sacs de sable et des tuyaux en plomb qui tombent et un ballon gonflable. Un système est conçu pour fonctionner même si tout le monde à bord est inconscient, a déclaré Pogue.

Pendant ce temps, des documents montrent qu’OceanGate avait été averti qu’il pourrait y avoir des problèmes de sécurité catastrophiques posés par la façon dont le navire expérimental a été développé.

David Lochridge, directeur des opérations maritimes d’OceanGate, a déclaré dans un procès en 2018 que les tests et la certification de la société étaient insuffisants et « soumettraient les passagers à un danger extrême potentiel dans un submersible expérimental ».

La société a insisté sur le fait que Lochridge n’était « pas un ingénieur et n’a pas été embauché ou invité à effectuer des services d’ingénierie sur le Titan ». La société affirme également que le navire en cours de développement était un prototype, et non le Titan, aujourd’hui disparu.

La Marine Technology Society, qui se décrit comme « un groupe professionnel d’ingénieurs, de technologues, de décideurs et d’éducateurs océaniques », a également exprimé son inquiétude cette année-là dans une lettre à Rush, le directeur général d’OceanGate. La société a déclaré qu’il était essentiel que la société soumette son prototype à des tests supervisés par un tiers expert avant le lancement afin de protéger les passagers. Le New York Times a d’abord rendu compte de ces documents.

La recherche du navire disparu a attiré l’attention internationale. À Dubaï, où vit l’aventurier britannique disparu Hamish Harding, le prince héritier Hamadan bin Mohammed Al Maktoum a écrit : « Dubaï et son peuple prient pour leur sécurité et leur retour plein d’espoir. »

D’autres à bord incluent les ressortissants pakistanais Shahzada Dawood et son fils Suleman, dont l’entreprise éponyme investit à travers le pays. Dans la ville portuaire pakistanaise de Karachi, les employés de ses entreprises ont déclaré qu’ils priaient pour le retour en toute sécurité des deux, tout comme les responsables gouvernementaux. L’explorateur français et expert du Titanic Paul-Henry Nargeolet était également à bord du navire.

___

Les rédacteurs d’Associated Press Jon Gambrell à Dubaï, aux Émirats arabes unis, et Munir Ahmed à Islamabad ont contribué à ce rapport.

Patrick Whittle et Holly Ramer, Associated Press