Des bruits sous-marins entendus lors d’une recherche effrénée d’un submersible disparu avec 5 à bord près du Titanic

Par PATRICK WHITTLE et HOLLY RAMER (Associated Press)

Mercredi, les sauveteurs ont dépêché plus de navires et de navires dans la zone où un submersible a disparu en route vers le site de l’épave du Titanic, espérant que les sons sous-marins qu’ils ont détectés pour une deuxième journée consécutive pourraient aider à affiner leur recherche dans une mission de plus en plus urgente.

Les équipages parcouraient une zone deux fois plus grande que le Connecticut dans des eaux profondes de 2 1/2 miles, a déclaré le capitaine Jamie Frederick du First Coast Guard District, qui a noté que les autorités gardaient toujours l’espoir de sauver les cinq passagers à bord du Titan.

« Il s’agit d’une mission de recherche et de sauvetage, à 100% », a-t-il déclaré. « … Nous continuerons à mettre tous les atouts disponibles que nous avons dans un effort pour trouver le Titan et les membres d’équipage. »

Mais même ceux qui ont exprimé leur optimisme ont averti que de nombreux obstacles subsistaient : de la localisation du navire à son atteinte avec du matériel de sauvetage, en passant par sa remontée à la surface – en supposant qu’il soit toujours intact. Et tout cela doit se produire avant que l’approvisionnement en oxygène des passagers ne soit épuisé, ce qui, selon certains, pourrait se produire dès jeudi matin.

Pendant ce temps, des allégations récemment découvertes suggèrent qu’il y avait eu d’importants avertissements concernant la sécurité des navires pendant le développement du submersible.

La zone de l’Atlantique Nord où le Titan a disparu dimanche est sujette au brouillard et aux conditions orageuses, ce qui en fait un environnement extrêmement difficile pour mener une mission de recherche et de sauvetage, a déclaré Donald Murphy, un océanographe qui a été scientifique en chef du Patrouille internationale des glaces de la Garde côtière. Le submersible perdu pourrait être aussi profond qu’environ 12 500 pieds (3 800 mètres) sous la surface près de la tombe aqueuse du Titanic.

La clé de la recherche sont des robots télécommandés équipés de caméras, qui sont conçus pour balayer le fond marin en temps réel à des profondeurs que d’autres navires ne peuvent pas atteindre. Deux opéraient dans la région mercredi et d’autres étaient en route, ont indiqué des responsables.

Frederick a déclaré que même si les sons détectés offraient une chance d’affiner la recherche, leur emplacement et leur source exacts n’ont pas encore été déterminés.

« Pour être franc, nous ne savons pas ce qu’ils sont », a-t-il déclaré.

Le capitaine de vaisseau à la retraite Carl Hartsfield, maintenant directeur du Woods Hole Oceanographic Systems Laboratory, a déclaré que les sons ont été décrits comme des «bruits de claquement», mais il a averti que les équipes de recherche «doivent mettre l’ensemble de l’image en contexte et ils doivent éliminer les sources artificielles potentielles autres que le Titan.

Le rapport était encourageant pour certains experts car les équipages de sous-marins incapables de communiquer avec la surface apprennent à frapper sur la coque de leur submersible pour être détectés par le sonar.

Un responsable de la marine américaine a déclaré lors d’une conférence de presse mercredi qu’un système de sauvetage naval spécial qui pourrait être utilisé pour tirer le Titan à la surface est arrivé à St. John’s, au Canada, mais qu’il devrait prendre encore 24 heures pour le préparer à l’utilisation. . La marine a déclaré dans un communiqué que l’équipement est capable de hisser « des objets sous-marins volumineux, volumineux et lourds tels que des avions ou de petits navires ».

Le Titan pèse 20 000 livres (9 071 kilogrammes). Le système de sauvetage Flyaway Deep Ocean de la Marine est conçu pour soulever jusqu’à 60 000 livres (27 216 kilogrammes).

Le submersible disposait de sept systèmes de secours pour remonter à la surface, dont des sacs de sable et des tuyaux en plomb qui tombent et un ballon gonflable.

Perdus à bord du navire se trouvent le pilote Stockton Rush, le PDG de la société qui dirige l’expédition. Ses passagers sont un aventurier britannique, deux membres d’une famille d’affaires pakistanaise et un expert du Titanic.

Les autorités ont signalé que le navire en fibre de carbone de 22 pieds était en retard dimanche soir, déclenchant les recherches dans les eaux à environ 435 milles (700 kilomètres) au sud de St. John’s.

Le submersible disposait d’un approvisionnement en oxygène de quatre jours lorsqu’il a pris la mer vers 6 heures du matin dimanche, selon David Concannon, conseiller d’OceanGate Expeditions, qui a supervisé la mission.

Frank Owen, un expert en recherche et sauvetage de sous-marins, a déclaré que l’approvisionnement en oxygène estimé à 96 heures est une « cible » utile pour les chercheurs, mais n’est basé que sur une « quantité nominale de consommation ». Owen a déclaré que le plongeur à bord du Titan conseillerait probablement aux passagers de « faire n’importe quoi pour réduire vos niveaux métaboliques afin que vous puissiez réellement prolonger cela ».

Les passagers de Titan ont probablement enduré des conditions extrêmement difficiles, y compris des températures juste au-dessus du point de congélation, a déclaré Jeff Karson, professeur émérite de sciences de la terre et de l’environnement à l’Université de Syracuse.

« Je suis sûr que c’est horrible là-bas », a déclaré Karson. « C’est comme être dans une grotte de neige et l’hypothermie est un réel danger. »

Au moins 46 personnes ont voyagé avec succès sur le submersible d’OceanGate jusqu’au site de l’épave du Titanic en 2021 et 2022, selon des lettres que la société a déposées auprès d’un tribunal de district américain à Norfolk, en Virginie, qui supervise les affaires concernant l’épave du Titanic.

Mais des documents montrent qu’OceanGate avait été averti qu’il pourrait y avoir des problèmes de sécurité catastrophiques posés par la façon dont le navire expérimental a été développé.

David Lochridge, directeur des opérations maritimes d’OceanGate, a déclaré dans un procès en 2018 que les tests et la certification de la société étaient insuffisants et « soumettraient les passagers à un danger extrême potentiel dans un submersible expérimental ».

La société a insisté sur le fait que Lochridge n’était « pas un ingénieur et n’a pas été embauché ou invité à effectuer des services d’ingénierie sur le Titan ». La société affirme également que le navire en cours de développement était un prototype, et non le Titan, aujourd’hui disparu.

La Marine Technology Society, qui se décrit comme « un groupe professionnel d’ingénieurs, de technologues, de décideurs et d’éducateurs océaniques », a également exprimé son inquiétude cette année-là dans une lettre à Rush, le directeur général d’OceanGate. La société a déclaré qu’il était essentiel que la société soumette son prototype à des tests supervisés par un tiers expert avant le lancement afin de protéger les passagers. Le New York Times a d’abord rendu compte de ces documents.

Chris Brown, un aventurier britannique qui a versé un acompte pour participer au voyage sur le Titan mais s’est retiré plus tard en raison de ce qu’il a appelé des problèmes de sécurité, a critiqué l’utilisation d’un simple contrôleur de jeu vidéo disponible dans le commerce pour diriger le Titan. Mais OceanGate a déclaré que de nombreuses pièces du navire sont prêtes à l’emploi car elles se sont avérées fiables.

« Il est destiné à être lancé par un jeune de 16 ans » et est « super durable », a déclaré Rush à la CBC dans une interview l’année dernière alors qu’il faisait une démonstration en jetant le contrôleur autour de la minuscule cabine du Titan. Il a dit que quelques pièces de rechange sont conservées à bord « juste au cas où ».

La recherche du navire disparu a attiré l’attention internationale. À Dubaï, où vit l’aventurier britannique disparu Hamish Harding, le prince héritier Hamadan bin Mohammed Al Maktoum a écrit : « Dubaï et son peuple prient pour leur sécurité et leur retour plein d’espoir. »

D’autres à bord incluent les ressortissants pakistanais Shahzada Dawood et son fils Suleman, dont l’entreprise éponyme investit à travers le pays. Dans la ville portuaire pakistanaise de Karachi, les employés de ses entreprises ont déclaré qu’ils priaient pour le retour en toute sécurité des deux, tout comme les responsables gouvernementaux. L’explorateur français et expert du Titanic Paul-Henry Nargeolet était également à bord du navire.

» deux environnements où, dans un passé récent, nous avons vu des personnes opérer dans des environnements dangereux, potentiellement mortels », a déclaré Murrett.

« Je pense que certaines personnes croient que parce que la technologie moderne est si bonne, que vous pouvez faire des choses comme ça et ne pas avoir d’accidents, mais ce n’est tout simplement pas le cas », a-t-il déclaré.

les rédacteurs d’Associated Press Jon Gambrell à Dubaï, aux Émirats arabes unis; Ben Finley à Norfolk, Virginie ; et Munir Ahmed à Islamabad ont contribué à ce rapport.