Des broncs buckin ‘à la magie sous le chapiteau, il y a beaucoup à faire dans la vallée de Sauk – Shaw Local

Croquez dans du maïs sucré rendu savoureux par la flamme nue. Regardez les broncs buckin ‘essayer de régner sur le ring. Assistez à un cirque à chapiteau à l’ancienne, rejoignez un effort national pour que les communautés se connectent avec la police, ou asseyez-vous et écoutez les dernières notes d’une série de concerts d’été à succès. Il y a tellement de choses à faire dans les 5 choses à faire cette semaine dans la vallée de Sauk, vous feriez mieux de sortir un calendrier et de prendre des notes.

1 Attractions en tribune. La 170e foire et exposition junior du comté de Lee 4-H aura lieu du jeudi au dimanche au parc des expositions du comté de Lee, 1196 Franklin Road, Amboy. Attracks de tribune : Tracteur de jardin, tracteur et camion tire 18 heures jeudi ; Illini State Pullers tracteur et camion tire, 18h30 vendredi; Rodéo Broken Horn, samedi 19 h; Dairland Donkeyball courses d’ânes, 13 h dimanche. Les expositions présentées seront des projets jeunesse 4-H. Un programme complet est à go.illinois.edu/CLW4-HFairs. Appelez le 815-632-3611 pour plus d’informations.

2 Goût appétissant. Morrison célébrera son lien avec le maïs sucré lors de son premier Shuckfest, qui se déroulera de 8 h à 20 h samedi le long de trois pâtés de maisons de West Main Street. Du maïs sucré rôti au feu et trempé dans du beurre sera disponible. Il y a aussi des vendeurs, des food trucks, un café en plein air, un bar sobre, des restaurants et un tournoi de cornhole. Les enfants peuvent profiter d’une soirée mousse. Une variété d’actes de musique live se produiront sur la scène principale : New Vocal Band à 12h30 ; The Third Wheel au 2, Creamery Road au 3, Tobin Kirk au 4, Mirabilia au 5, The Scoundrels au 6 et 30 West à 7h30. Les billets coûtent 15 $ par adulte, 5 $ pour les enfants et les aînés, 30 $ pour le forfait familial.

3 Connexion avec les flics. National Night Out, une association de sensibilisation à la police communautaire, aura des événements à Fulton et Erie le mardi 2 août. À Fulton, 3 on the Tree se produira à 18 h et il y aura des véhicules d’urgence, un parcours d’obstacles de la Garde nationale de l’Illinois, des maisons gonflables, des produits de boulangerie Amish et un réservoir de dunk. À Erie, il y aura un toboggan aquatique gonflable, une toile de fond photo et des invités du service d’incendie et de la garde nationale.

4 Divertissement sous tente. Le Culpepper et Merriweather Midway and Circus auront lieu mardi à 17 h et 19 h 30 au W ​​Field à Walnut. Culpepper et Merriweather Circus est dans sa 37e année. Les artistes emblématiques sont les félins avec Trey Key, les voltigeurs Simone et Kelly, les Loyal Bareback Horse Riders, le Perez Daredevil Duo, Clown Leo Acton et Brandon Ayala sur la Rola Bola. Les billets au guichet coûteront 15 $ pour les adultes et 8 $ pour les personnes âgées et les enfants. Des billets à l’avance sont disponibles dans plusieurs points de vente communautaires pour 12 $ et 8 $.

5 Grosse fin. La finale de la saison de la série Music Under the Stars du Sterling Municipal Band aura lieu mercredi au Grandon Civic Center de Central Memorial Park. Lobomite, l’acte d’ouverture, commence à 18h15. Le concert principal commence à 19h30 et sera “Une soirée de Frank Sinatra Hits” avec le soliste Jason Richards et le Josh Duffee Quintet.

