Les gens riches offrent d’énormes sommes d’argent pour éviter la file d’attente pour les vaccins contre le coronavirus.

Les coups ne peuvent actuellement être obtenus que par le NHS, mais plusieurs médecins britanniques privés affirment avoir été bombardés de demandes de personnes fortunées proposant de payer pour avoir les leurs à l’avance.

Le Dr Roshan Ravindran, propriétaire de Klnik, une clinique privée à Wilmslow, Cheshire, a affirmé que certains clients avaient offert 2000 £ pour des injections.

« Les personnes qui s’enquièrent ont souvent eu un parent décédé – le virus n’a pas été sélectif », a-t-il déclaré au Sunday Times.

«Les pauvres et les riches ont tous été touchés et tous ont manqué de contrôle. Et maintenant, ce que les gens recherchent, c’est un degré de contrôle.

Il a ajouté: « C’est inestimable. J’ai des gens avec de l’argent presque infini, qui feraient n’importe quoi parce qu’ils ont eu des parents décédés avec Covid.

Mais le Dr Ravindran a dit à ces clients qu’ils devront attendre leur tour.

Le groupe de travail du gouvernement sur les vaccins a précommandé plus de 355 millions de doses de sept des vaccins candidats les plus prometteurs.

La Grande-Bretagne a été le premier pays à approuver le vaccin fabriqué par Pfizer et BioNTech début décembre.

Le vaccin Oxford-AstraZeneca – dont le Royaume-Uni a acheté 100 millions de doses – devrait être approuvé dans quelques jours.

Cependant, le Dr Ravindran a prédit que les vaccins privés pourraient arriver d’ici quelques mois, certaines entreprises facturant jusqu’à 20 000 £ pour les vaccins.

«Nous commencerons probablement à obtenir un approvisionnement privé à partir d’avril. Les gens proposeront un vaccin que le gouvernement n’achètera pas – puis inonderont le marché. Chaque compagnie pharmaceutique essaie de mettre au point un vaccin.

Le Dr Neil Haughton, président de la Fédération des médecins indépendants, a exprimé son horreur face à une telle situation.

«Nous sommes dans une situation d’urgence nationale. Si certaines personnes pouvaient sauter la file d’attente en payant pour cela, il y aurait un tollé national », a-t-il déclaré.

«Nous sommes très clairs sur le fait qu’il n’y a absolument aucun moyen de contourner le système – à leur grand mécontentement, parfois.

Le Dr Mark Ali, directeur médical de la clinique privée Harley Street, a déclaré qu’il recevait également des appels réguliers de clients soucieux de sécuriser le vaccin, mais pense que le secteur privé pourrait aider le NHS à déployer le vaccin.

« Il est important que les personnes âgées et vulnérables reçoivent le vaccin en premier, mais une fois que ce processus sera opérationnel, la pratique privée pourra jouer un rôle crucial dans le déploiement de masse », a-t-il déclaré.