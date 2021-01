MADRID (AP) – Blâmez les restrictions de voyage COVID-19 ou le Brexit, mais quelle qu’en soit la cause, certains citoyens britanniques qui tentent de rentrer chez eux en Espagne ce week-end se sont vu interdire l’embarquement des vols.

Les compagnies aériennes refusent les documents qui, avant le Brexit, constituaient une preuve valide du statut des Britanniques en tant que résidents en Espagne.

Leur calvaire survient dans un contexte de restrictions de voyage accrues en raison d’une variante de coronavirus qui a été accusée d’une contagion plus rapide au Royaume-Uni et met en évidence les complexités bureaucratiques résultant du départ de la Grande-Bretagne de l’Union européenne à 27 pays.

Les autorités espagnoles et britanniques ont déclaré dimanche que le certificat de citoyenneté de l’UE de couleur verte avec un numéro d’identification national étranger délivré par l’Espagne était toujours valable pour les citoyens britanniques résidant en Espagne en vertu des dispositions bilatérales qui ont suivi le retrait du Royaume-Uni du bloc le 31 décembre. .

Mais les voyageurs affirment que British Airways et Iberia refusent de les laisser embarquer depuis deux jours. Les compagnies aériennes, qui font partie du groupe IAG, n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires dimanche de l’Associated Press.

Environ 300000 citoyens britanniques sont enregistrés comme résidents permanents en Espagne, bien qu’avant le Brexit, beaucoup d’autres vivaient à temps plein ou à temps partiel dans le pays sans s’enregistrer officiellement.

Patricia Moody, une retraitée de 69 ans qui a élu domicile dans la ville de Zurgena, dans le sud de l’Espagne, pendant près de quatre ans, faisait partie d’un groupe d’au moins neuf personnes incapables de monter à bord d’un vol BA / Iberia à destination de Madrid au départ de l’aéroport Heathrow de Londres. Samedi.

Moody a déclaré qu’elle et son mari, qui, selon elle, doivent revoir son médecin en Espagne, ont dépensé 1900 livres (2600 dollars) pour se faire tester pour le virus, se rendre à l’aéroport et réserver de nouveaux billets après s’être vu refuser l’embarquement. Leur deuxième tentative était également vaine.

«Pendant tous les mois de négociation sur le Brexit, nous avons toujours été assurés que rien ne changerait pour nous», a-t-elle déclaré. Se référant aux compagnies aériennes et aux autorités des deux pays, elle a ajouté: «C’est horrible et nous souffrons à cause de leur incompétence.»

Suite à la découverte de la variante du coronavirus au Royaume-Uni, l’Espagne, comme de nombreux autres pays européens, a interdit tout voyage depuis les îles britanniques, à l’exception des citoyens espagnols et des citoyens britanniques ayant des droits de résidence.

L’Espagne a déployé un nouveau système d’enregistrement des résidents étrangers permanents appelé TIE, mais elle souffre d’un arriéré en raison du nombre élevé de demandes.

Le ministère espagnol des Affaires étrangères a déclaré à AP que dans ces circonstances, les preuves de demande de TIE et le «certificat vert» pour les citoyens de l’UE sont toujours valables pour voyager pour les résidents britanniques sous les nouvelles restrictions sanitaires en vigueur jusqu’au 19 janvier.

« Cela ne devrait pas se produire », a déclaré l’ambassade du Royaume-Uni en Espagne dans un message sur Facebook. « Les autorités espagnoles ont confirmé aujourd’hui que le document de résidence vert sera accepté pour les voyages de retour en Espagne, comme indiqué dans nos conseils aux voyageurs. »

Mais Sam Dakin, un professeur d’anglais de 32 ans basé à Barcelone depuis quatre ans, et son partenaire, qui vit dans la ville espagnole depuis 8 ans, ont déclaré qu’ils avaient besoin de plus de garanties avant de pouvoir réserver des vols.

Le couple avait été empêché de voler samedi matin malgré son certificat, puis s’était vu refuser l’embarquement sur un autre vol samedi soir que British Airways avait initialement déclaré pouvoir prendre.

« Juste parce que le conseiller du gouvernement a dit que nous pouvions voyager, nous ne savons pas si cela se produira lorsque nous arriverons aux comptoirs », a déclaré Dakin. « Nous ne savons tout simplement pas où nous allons obtenir des réponses. »