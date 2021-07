Des Britanniques qui coulent de la pinte déboursent 64 884 £ par MINUTE de taxes sur la bière

PINT-SINKING Les Britanniques déboursent 64 884 £ par minute en taxes sur la bière, selon les militants.

Environ un tiers du coût d’une pinte de bière blonde correspond à la taxe – ou 1,15 £ de droits de douane sur la bière et de TVA.

Les fans anglais ont englouti environ 6,8 millions de pintes lors de l’affrontement triomphal en demi-finale contre le Danemark, selon l’Alliance des contribuables.

Les pubs animés ont généré environ 25 millions de livres sterling de ventes de bière – mais près de 7,8 millions de livres sterling doivent être remis directement au fisc, a déclaré la TPA.

John O’Connell, directeur général de la TPA, a déclaré: « Le football revient peut-être à la maison, mais les taxes sur les pintes montent en flèche.

« Avec les fans anglais soutenant l’équipe avec une bière à la main, une réduction de la taxe sur l’alcool serait une énorme victoire pour les parieurs et les pubs. Le chancelier devrait maintenant faire sa part et verser de l’alcool dans la réduction de la TVA. »

Le Royaume-Uni a le droit de bière le plus élevé de toutes les équipes que l’Angleterre a jouées en euros, selon une étude de la Taxpayers Alliance.

C’est 13 fois plus élevé que l’impôt payé par les Allemands et trois fois plus élevé que ce que les Italiens paient. Depuis 2010, les droits sur la bière ont augmenté de 10,2 %.

Sans cette taxe, le coût moyen d’une pinte serait réduit de 3,69 £ à 3,16 £, a déclaré le groupe.

La TPA a exhorté les ministres du tueur à gages à réduire la taxe pour aider les buveurs et les parieurs à profiter du foot.

Un porte-parole du Trésor a déclaré: «Nous avons gelé les droits sur la bière pour la quatrième année consécutive, économisant des milliards de buveurs, et nous avons étendu les programmes de soutien, notamment les congés, l’allégement des tarifs commerciaux, le financement des subventions et une réduction de la TVA pour assurer le secteur de l’hôtellerie. est soutenu dans les mois à venir.