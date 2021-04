On s’attend à ce que les BRITS dans la trentaine se voient offrir des jabs Covid d’ici quelques semaines.

Sur la base des taux actuels de déploiement du vaccin, le groupe d’âge des 35 à 39 ans peut s’attendre à être invité à prendre rendez-vous dans la seconde quinzaine de mai.

On s’attend à ce que les Britanniques dans la trentaine se voient offrir des jabs Covid dans quelques semaines Crédit: AFP

Les personnes âgées de 30 à 35 ans pourraient être appelées fin mai ou début juin, tandis que celles âgées de 18 à 24 ans et de 25 à 29 ans pendant le reste de juin et juillet.

Et les personnes âgées de 40 à 44 ans peuvent s’attendre à être invitées au début du mois de mai, même si cela dépend fortement de l’approvisionnement en vaccins.

Le Royaume-Uni a dépassé son objectif d’offrir à tous les adultes britanniques de plus de 50 ans trois jours d’avance.

Le Premier ministre Boris Johnson a salué une autre « étape extrêmement importante » dans le programme de protection du pays contre le virus meurtrier.

De nombreuses personnes âgées de 45 à 49 ans se sont précipitées pour prendre rendez-vous hier alors que le programme s’ouvrait à elles, mais ont été retardées lorsque le site de réservation du NHS s’est écrasé.

Des sources du NHS ont déclaré que le dysfonctionnement du site Web était dû à un problème technique plutôt qu’à une demande.

Malgré le hoquet et les limites de l’offre, Matt Hancock a déclaré aux députés que le gouvernement était en passe d’atteindre son objectif d’offrir un vaccin à tous les adultes d’ici la fin juillet.

Il a déclaré: «Je peux annoncer officiellement qu’à partir d’aujourd’hui, nous avons ouvert des invitations pour obtenir un vaccin à tous les plus de 45 ans, puis nous procéderons à toutes les personnes âgées de plus de 40 ans en fonction des approvisionnements.»

Il a également confirmé que le vaccin Moderna était désormais utilisé dans toute l’Angleterre, après son déploiement initial au Pays de Galles la semaine dernière.

«Je suis très reconnaissant à tous ceux qui participent à ce programme de vaccination, qui nous permet de lever les restrictions à travers le pays et qui a déjà sauvé plus de 10 000 vies, et d’autres à venir», a-t-il ajouté.

Le vaccin sera le troisième vaccin Covid à être distribué en Grande-Bretagne et sera disponible sur 21 sites en Angleterre, ont confirmé les responsables.

Le professeur Stephen Powis, directeur médical du NHS England, a déclaré qu’il «marquait une autre étape importante» dans la bataille du pays contre Covid.

Moderna propose une alternative au vaccin Oxford-AstraZeneca pour les moins de 30 ans après s’inquiéter d’un lien possible avec des caillots sanguins très rares.

Matt Hancock a déclaré que le gouvernement était sur la bonne voie pour atteindre son objectif d’offrir un vaccin à tous les adultes d’ici la fin juillet. Crédit: WNS

Environ 95 pour cent des personnes âgées de 50 ans et plus en Angleterre ont reçu une première dose du vaccin, tandis que 92 pour cent de ceux qui sont cliniquement vulnérables ont été piégés.

Le ministre des Vaccins, Nadhim Zahawi, a déclaré: «Nous faisons des progrès phénoménaux, mais nous restons concentrés pour nous assurer que personne ne soit laissé pour compte.»

Elle intervient après que les orientations émises par le Comité mixte sur la vaccination et l’immunisation aient conclu qu’il serait plus rapide de continuer à vacciner en fonction de l’âge plutôt que de donner la priorité aux travailleurs vulnérables.

L’impressionnant déploiement du jab dans le pays exercera probablement une pression croissante sur le gouvernement pour qu’il ouvre le pays plus tôt.

Un énorme 40 107 877 doses du vaccin Covid ont maintenant été administrées au Royaume-Uni.

Cela comprend 32 250 481 premières doses et 7 857 396 secondes doses.

Mais Boris Johnson a averti que la chute des décès de Covid était due au verrouillage de la Grande-Bretagne PAS au vaccin.

Le Premier ministre a affirmé que « l’essentiel du travail » était effectué par des personnes qui restaient à l’intérieur et non par le déploiement de jab de premier plan en Grande-Bretagne.

Il a également averti que les cas allaient augmenter et a exhorté la nation à continuer d’être prudente en retournant au pub.

Le déploiement de la vaccination de cette semaine auprès des moins de 50 ans marque le début de la phase 2 du programme de vaccination du gouvernement, le Premier ministre le saluant comme un « jalon extrêmement important ».