Des Britanniques au cœur brisé en larmes alors que le poney préféré de la reine, Emma, ​​fait ses adieux TRÈS spéciaux

Le cheval chéri de la reine attendait que son cercueil arrive au château de Windsor en clin d’œil au sport préféré du défunt monarque.

Les fans royaux ont été émus aux larmes alors qu’Emma le poney se tenait au milieu d’une mer de fleurs laissées par des sujets adorateurs alors que la sombre procession arrivait dans le domaine cet après-midi.

Le cheval préféré de la reine, Emma, ​​a attendu que le cercueil de la reine arrive au château de Windsor Crédit : PA

Emma se tenait avec le personnel du château de Windsor alors que le cercueil de la reine passait Crédit : AP

Le poney a levé sa gauche au passage du cortège Crédit : BBC

Des milliers de personnes en deuil bordaient la longue marche de Windsor Crédit : AP

La défunte monarque a retrouvé son bien-aimé le prince Philip lors d’un service solennel à Windsor après ses funérailles émouvantes à l’abbaye de Westminster aujourd’hui.

Des milliers de personnes en deuil ont bordé les rues et Long Walk pour dire leurs derniers adieux à Sa Majesté, tandis que des membres en larmes de la famille royale suivaient derrière.

Emma attendait Sa Majesté à l’intérieur des portes – qui leva la jambe comme pour tenter une révérence au passage du cortège de la reine.

Les corgis bien-aimés de la reine, Muick et Sandy, attendaient également patiemment – ​​laissant des Britanniques émus atteindre les mouchoirs.

La défunte monarque n’a jamais été aussi heureuse que lorsqu’elle était à l’hippodrome pendant ses 70 ans de règne.

Frankie Dettori et Matt Chapman ont rendu hommage à son amour profond pour tout ce qui est équin – et sa joie était claire pour tous lorsqu’elle a remporté la Gold Cup d’Ascot avec Estimate en 2013.

En plus d’aller aux courses, la reine aimait monter ses propres chevaux.

En juin de cette année, elle a réussi à se remettre en selle et a fait de doux voyages à Windsor – neuf mois après qu’on lui ait dit d’arrêter.

La reine était connue comme une cavalière passionnée depuis l’obtention de son premier poney à l’âge de trois ans en 1929.

Aujourd’hui, la défunte monarque a retrouvé son bien-aimé le prince Philip après un voyage émouvant de Londres au château de Windsor.

Le cercueil de Sa Majesté a été descendu dans la voûte royale de 16 pieds sous la chapelle Saint-Georges.

Son fils, le roi Charles, s’est tenu côte à côte avec ses proches en deuil après le voyage poignant de 25 milles.

Cela vient comme…

La procession s’est rendue à Windsor après que le roi en larmes Charles ait entraîné sa famille dans une vague de chagrin alors que le monde faisait ses adieux à Sa Majesté lors de ses funérailles.

Charles, 73 ans, était visiblement ému alors que des milliards de personnes regardaient les funérailles nationales de la reine à l’abbaye de Westminster ce matin.

Charles a marché en procession solennelle alors que le cercueil de sa mère, drapé du drapeau Royal Standard et surmonté de sa couronne, de son orbe et de son sceptre, a été transporté dans l’abbaye.

Et alors que des milliers de personnes bordaient les rues à l’extérieur, le roi en deuil était visiblement ému, continuant à essuyer ses larmes en quelques instants tout au long de l’événement historique.

Le fils aîné de la reine était accompagné de ses frères et sœurs, le prince Andrew, la princesse Anne et le prince Edward, ainsi que de ses petits-enfants, les princes William et Harry aujourd’hui.

La famille, unie dans le chagrin, a pris place aux côtés de quelque 2 000 autres personnes, dont des chefs d’État, des premiers ministres, des présidents et des membres de la famille royale européenne.

La reine a aimé l’équitation même dans ses dernières années Crédit : Getty