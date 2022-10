Des Britanniques amusants se rendent en ville dans des tenues diaboliques pour célébrer Halloween

Les fêtards d’HALLOWEEN ont enfilé leurs tenues les plus effrayantes alors qu’ils se rendaient dans les pubs et les clubs ce soir le week-end le plus effrayant de l’année.

Des milliers de fêtards se sont rendus en ville déguisés pour marquer l’occasion.

Deux femmes déguisées en diables alors qu’elles se joignaient aux célébrations d’Halloween à Wigan

Il y avait des citrouilles légères exposées à Leeds ce soir alors que les habitants se dirigeaient vers une tournée effrayante des pubs Crédit : NB PRESS LTD

Certains fêtards ont décidé de faire le clown Crédit : NB PRESS LTD

Alors qu’une autre fêtarde s’est coiffée de sang pour l’occasion effrayante Crédit : NB PRESS LTD

Une paire a posé pour la caméra à Newcastle alors qu’ils s’aventuraient dans les rues Crédit : NNP

Des filets de pêche et une jupe de justaucorps sur le thème du squelette étaient exposés par ce fêtard Crédit : Dave Nelson

Les mariées tuées sous le nom de “The Mask” faisaient partie de la gamme de costumes colorés lors d’une soirée

Les rues de Wigan étaient particulièrement animées par des buveurs déguisés en anges noirs, des démons et des infirmières ensanglantées.

Un fêtard a même choisi d’aller dans les années 90 lorsqu’il a enfilé le célèbre personnage fantastique de Jim Carrey, The Mask.

Ce week-end, les Britanniques ont été traités à des températures plus chaudes que la Croatie et cela semble avoir encouragé beaucoup à se déshabiller et à s’habiller.

Un homme a pris la décision de pêcher accompagné d’un justaucorps sur le thème du squelette tandis qu’un autre groupe s’est associé en tant que mariées tuées.

À Newcastle, pendant ce temps, des costumes incroyablement créatifs étaient exposés.

Certains copains ont décidé qu’ils se déguiseraient tous en énormes cônes de signalisation orange pour la nuit, tandis qu’un autre groupe a opté pour des jupes d’herbe avec des couronnes de guirlandes assorties.

Leeds et Nottingham étaient également remplis de gens vêtus de robes étranges et merveilleuses alors que des sorcières, des sorciers et des goules descendaient dans nos rues principales.

Deux étudiants universitaires courageux ont même fait le choix audacieux de porter des maillots de bain et des sacs à bandoulière aux couleurs vives, ce qui prouve que la température n’était pas un problème.

Un ange et un démon saluent alors qu’ils se lancent dans une soirée à Leeds Crédit : NB PRESS LTD

Deux hommes bravent le froid à Nottingham vêtus uniquement de maillots de bain et de sacs à bandoulière aux couleurs vives 1 crédit

Il y avait des costumes incroyablement créatifs dans le North Yorkshire Crédit : NB PRESS LTD

Un groupe a opté pour des jupes d’herbe avec des couronnes de guirlandes assorties Crédit : NNP

Une congrégation religieuse – plus une banane – étaient en action Crédit : NNP

C’était une histoire de jouet pour ces fêtards à Newcastle Crédit : NNP

Et qui peut oublier ces cônes de signalisation incroyablement fluorescents Crédit : NNP

Les scènes joyeuses à travers le pays ce soir étaient en contraste frappant avec celles de la Corée du Sud où les célébrations d’Halloween du week-end se sont terminées en tragédie.

Les rapports suggèrent qu’au moins 149 personnes sont mortes et 150 autres blessées lorsque des fêtards se sont dirigés vers une rue étroite à Séoul.

Des sauveteurs ont été filmés essayant de tirer des personnes piégées sous des cadavres alors que des hôpitaux de campagne étaient lancés pour faire face à des centaines de victimes.

Des survivants ont également été vus éparpillés sur le trottoir enveloppés dans des couvertures en aluminium pour rester au chaud après l’écrasement à Itaewon samedi soir.

Au milieu de l’horreur, un homme a été filmé en train d’escalader un mur pour échapper à la vague alors que 100 000 fêtards célébrant Halloween paniquaient.

L’horreur s’est déroulée dans une ruelle étroite en descente après qu’une foule de fêtards y ait afflué, a déclaré l’agence de presse Yonhap.

“Alors que les gens à l’avant tombaient, ceux à l’arrière étaient écrasés”, a déclaré à l’agence de presse un témoin d’une vingtaine d’années.

Plus de 800 secouristes de tout le pays se sont précipités sur les lieux près de l’hôtel Hamilton.

Un témoin a décrit le nombre de corps empilés comme ressemblant à une “tombe”.

La police a déclaré que des dizaines de personnes recevaient une RCR dans la rue tandis que de nombreux autres étaient emmenés dans des hôpitaux voisins.

Les autorités de Séoul ont déclaré que des dizaines de personnes se sont effondrées et ont fait un arrêt cardiaque après avoir été écrasées par l’immense foule.

Cela est venu alors qu’il y avait des allégations selon lesquelles une célébrité non identifiée se trouvait dans un bar voisin.

Le Premier ministre Rishi Sunak a réagi avec horreur à la cohue en déclarant: “Des nouvelles horribles de Séoul ce soir.

“Toutes nos pensées vont à ceux qui répondent actuellement et à tous les Sud-Coréens en cette période très pénible.”

Alors que le président français Emmanuel Macron a offert ses « pensées les plus sincères » en ajoutant : « La France est à vos côtés ».

Des survivants choqués quittent les lieux après l’horreur à Séoul samedi soir Crédit : Reuters