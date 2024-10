Des briques ondulantes imitent les vagues dans un nouveau cinéma et un nouveau café du partenariat One Plus – Colossal

À Haikou, sur l’île de Hanan, en Chine, une conception mono-matériau étonnamment contemporaine pour un nouveau cinéma et un café par One Plus Partenariat Ltd. est né d’une humble brique.

S’élevant au-dessus de la tête et s’élevant depuis les fondations, l’intérieur monochrome du Haikou Gaoxingli Insun Cinema & Coffee Bar est animé par la lumière et l’ombre, un jack sur jack motif de maçonnerie et courbes élégantes pour invoquer le mouvement.

En gardant à l’esprit l’emplacement de l’île, le cabinet d’architecture s’est inspiré de l’océan, en incorporant des motifs de vagues ondulantes qui s’étendent à la fois du plafond et du sol et servent également d’éléments d’éclairage, de tables et de sièges.

« Nous avons placé les briques avec précision pour qu’elles ressemblent à des vagues », explique le studio dans un communiqué. « Ces vagues se sont superposées de telle manière que vous pouvez toutes les voir sous n’importe quel angle. »

L’incorporation de briques en blocs ajoute une tension ludique à la notion de fluidité, donnant à l’intérieur une sensation de solidité et de fermeté tout en suggérant également un mouvement ou une transformation. En contrepoint de l’eau, les concepteurs ont choisi le matériau comme un clin d’œil au rivage sablonneux qui entoure l’île.

Les projets à grande échelle de One Plus Partnership mettent souvent l’accent sur des lignes épurées, des matériaux modernes et des formes sculpturales. En savoir plus sur le studio site web et Instagram.