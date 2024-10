des briques de béton roses verticales enveloppent la maison Rosa des architectes d’Atlas aux Pays-Bas

Atlas Architects fait revivre une maison en rangée des années 1960 à Bussum

Rosa par Atlas Architects est un bâtiment soigneusement conçu rénovation et extension d’un bâtiment des années 1960 maison en rangée à Büssum, Pays-Basunissant des éléments de design contemporain au caractère original de la structure. La pièce maîtresse de cette transformation est une ambiance chaleureuse rose béton bloc de maçonnerie qui fonctionne à la fois comme ancrage visuel et comme élément pratique, intégrant des armoires et un foyer extérieur. Le projet agrandit la cuisine et la salle à manger, reliant l’intérieur aux espaces extérieurs nouvellement conçus grâce à de vastes portes pliantes et à une terrasse rose coordonnée. Cette palette rose chaude et cohérente définit l’identité visuelle de Rosa, offrant un contraste doux mais saisissant avec la brique brune d’origine de la maison.



toutes les images par Max Hart Nibbrig

Le design de Rosa adopte une palette de couleurs cohérente

Le bloc de maçonnerie en béton, avec sa disposition verticale en briques, crée un point focal moderne qui s’harmonise avec l’architecture existante. L’extension intègre judicieusement ce bloc pour créer une continuité entre la cuisine, la salle à manger et les espaces extérieurs, en mettant l’accent sur l’ouverture et la connexion avec le jardin. La terrasse, finie avec des briques roses assorties, relie la maison et le jardin. Les cadres de fenêtres en aluminium, assortis à la teinte rose de la maçonnerie, maintiennent la cohérence visuelle, tandis qu’un écran solaire intelligemment dissimulé améliore la fonctionnalité du design sans interrompre son esthétique minimaliste. Lorsque les grandes portes pliantes s’ouvrent, le bloc de béton s’étend de manière transparente vers l’extérieur, brouillant les frontières entre intérieur et extérieur.

Finies avec une attention méticuleuse aux détails, les briques de béton collées verticalement mettent en valeur le savoir-faire et l’innovation. L’équipe de conception chez Atlas Architects fusionne avec élégance une palette de couleurs sobre avec une planification spatiale intelligente, transformant une simple extension en un espace accueillant et cohérent qui honore l’essence historique de la maison tout en embrassant la vie moderne.



Rosa voit la rénovation de l’extension du rez-de-chaussée d’une maison en rangée des années 1960 à Bussum



le design comprend des briques de béton roses disposées selon un motif vertical



la protection solaire, cachée derrière le cadre en aluminium, offre ombre et confort aux utilisateurs



la terrasse rose assortie unit la maison à ses espaces extérieurs, renforçant le sentiment de continuité