Des Brésiliennes déménagent en Argentine pour éviter l’interdiction de l’avortement

Les deux femmes étaient en route pour la capitale argentine Buenos Aires à la recherche de quelque chose d’illégal au Brésil: l’avortement.

«Avoir un enfant que je ne veux pas, et sans conditions à élever et à être obligé, serait une torture», a déclaré Sara à l’Associated Press à l’aéroport de Sao Paulo alors qu’elle se préparait à s’asseoir sur un banc près du bureau d’enregistrement pour dormir. la nuit avant son vol de correspondance.

«Ce qui m’a aidé depuis que j’ai découvert que j’étais enceinte, c’est que j’ai une chance. J’ai une autre alternative. Cela me fait me sentir plus en sécurité », a déclaré la femme, qui vit à l’intérieur de la ville brésilienne de Belo Horizonte et a demandé à n’utiliser que son prénom en raison de la stigmatisation associée à l’avortement au Brésil.

Les deux femmes font partie d’une tendance parmi les femmes brésiliennes sans ressources qui ont cherché à avorter ailleurs dans la région pour éviter les risques et les obstacles juridiques dans le pays le plus peuplé d’Amérique latine. Ils n’avaient même pas besoin d’un passeport pour entrer en Argentine, un autre pays du Mercosur.

Leurs voyages ont eu lieu à peine deux semaines avant l’adoption d’une loi historique le 30 décembre qui rendait l’avortement légal en Argentine – le plus grand pays d’Amérique latine à le faire. Il met en évidence non seulement en quoi la politique sociale progressiste de l’Argentine diffère de la politique conservatrice du Brésil, mais aussi la probabilité qu’un plus grand nombre de femmes brésiliennes recherchent l’avortement dans le pays voisin.

« Avec les changements de législation en Amérique latine, les femmes n’ont pas besoin d’aller aux États-Unis, elles n’ont pas besoin de visa pour se faire avorter », a déclaré Debora Diniz, chercheuse hispanique à l’Université Brown qui prolonge Avortement. dans la région.

«De plus en plus de femmes de la classe moyenne et ouvrière associées à des groupes féministes ont désormais accès à quelque chose qui est essentiellement l’histoire de femmes riches de longue date.

Sara a déclaré qu’elle ne pouvait pas risquer d’acheter des pilules abortives contrefaites ou de subir une dangereuse procédure détournée au Brésil. Elle craignait des blessures, la mort ou un avortement raté qui entraînerait des complications. Se faire prendre peut même signifier une peine de prison.

Un protocole du ministère argentin de la Santé a donné une marge de manœuvre légale à l’avortement de Sara le 14 décembre, à condition qu’elle signe une déclaration qualifiant de «risque pour la santé» de la grossesse. La politique était basée sur la définition de la santé de l’Organisation mondiale de la santé: «Un état de complet bien-être physique, mental et social et pas seulement l’absence de maladie ou d’incapacité».

Pourtant, certains médecins ont refusé les avortements, a déclaré le Dr Viviana Mazur, qui dirige le groupe de santé sexuelle de la Fédération argentine de médecine générale. La nouvelle loi autorise les avortements jusqu’à la 14e semaine de grossesse.

« La loi donnera aux femmes plus d’autonomie et de dignité », a déclaré le Dr. Mazur. « Donc ils n’ont pas à dire » s’il vous plaît « , demander la permission ou le pardon. »

Avant le vote de la semaine dernière, les groupes féministes argentins réclamaient depuis longtemps la légalisation de l’avortement dans la patrie du pape François, et ils ont trouvé une cause commune avec le président Alberto Fernández, qui a été élu en 2019 et a présenté le projet de loi.

Les militants ont manifesté devant le Congrès pendant des semaines. La vice-présidente Cristina Fernández de Kirchner, qui a présidé le débat dans une assemblée législative dans laquelle plus de 40% des législateurs sont des femmes, a annoncé l’adoption du projet de loi. Une foule de plusieurs milliers de personnes à l’extérieur éclata en acclamations et en étreintes hurlantes.

Il n’y a pas un seul écho au Congrès brésilien, où environ 15% des législateurs sont des femmes.

La loi brésilienne est restée pratiquement inchangée depuis 1940, n’autorisant les avortements qu’en cas de viol et mettant en danger la vie d’une femme. Une décision de la Cour suprême de 2012 a également autorisé les avortements si le fœtus souffre d’anencéphalie. Depuis que le président Jair Bolsonaro est entré en fonction en janvier 2019, les législateurs ont déposé au moins 30 projets de loi pour resserrer les lois, selon l’organisme de surveillance Women in Congress.

Soutenu par les conservateurs et les évangéliques, Bolsonaro a déclaré que si le Congrès légalisait l’avortement, il y opposerait son veto. Après l’adoption du projet de loi argentin, Bolsonaro a déclaré sur Twitter que cela entraînerait la récolte d’enfants dans le ventre de leur mère avec l’autorisation de l’État.

Il a appelé le pasteur évangélique Damares Alves, qui a dit s’opposer à l’avortement même en cas de viol, comme son ministre des femmes, des familles et des droits de l’homme. Après qu’une fillette de 10 ans ait été violée par son oncle et que des manifestants religieux aient assiégé l’hôpital où son avortement a eu lieu en août, Alves a déclaré que le fœtus aurait dû être livré par césarienne.

«Nous travaillons pour fournir un niveau croissant d’attention et de protection à nos femmes enceintes en situation de vulnérabilité», a déclaré Alves dans une réponse écrite aux questions d’AP. « Personne ne voudra quitter le Brésil que nous construisons, encore moins tuer ses enfants. »

Diniz, le chercheur de l’Université Brown, a mené une enquête au Brésil en 2016, qui a révélé qu’une personne interrogée sur cinq avait avorté à l’âge de 40 ans. L’enquête menée auprès de 2 002 femmes brésiliennes a révélé un taux d’avortement plus élevé parmi celles qui ont moins d’éducation et de revenus.

En 2018, un responsable du ministère de la Santé a déclaré que le gouvernement estimait environ 1 million d’avortements provoqués par an, les procédures à risque entraînant plus de 250000 hospitalisations et 200 décès.

«L’avortement est une expérience très courante dans la vie d’une femme. Mais en même temps, c’est une question politique sensible, et rendue sensible par ceux qui sont au pouvoir », a déclaré Diniz.

La femme de Sao Paulo qui s’est rendue en Argentine pour un avortement le mois dernier a grandi dans un bidonville ou une favela de Rio de Janeiro, où elle voyait régulièrement des grossesses non planifiées faire dérailler la vie des femmes, les alourdir de responsabilités et rendre encore plus difficile l’obtention d’un Avoir une carrière ou une mobilité sociale. .

«Il est difficile de sortir de cette réalité», dit-elle.

Elle a pu quitter la favela après avoir trouvé un emploi permanent et étudié pour une carrière dans le domaine médical. Ce faisant, elle est devenue «la fierté de mes parents», a déclaré la femme, qui a demandé à ne pas utiliser son nom parce qu’elle craignait des conséquences professionnelles et parce que l’avortement est illégal au Brésil.

Élevée dans une maison évangélique pieuse, la femme a déclaré que l’avortement au Brésil signifiait enfreindre à la fois son Dieu et la loi nationale. Des deux, elle croyait que Dieu pouvait lui pardonner, alors elle a regardé à l’étranger.

De cette façon, dit-elle, « personne ne pourra m’accuser d’avoir commis un crime ».

Les deux femmes ont demandé l’aide de l’association brésilienne Miles for Women’s Lives, fondée par la scénariste Juliana Reis et Rebeca Mendes, qui a été pionnière en 2017 lorsqu’elle a annoncé publiquement qu’elle voyagerait hors du Brésil pour un avortement. Le groupe a aidé la première femme à voyager à l’étranger en novembre 2019, avec 59 autres suivies à la fin de l’année dernière. Au total, 16 femmes sont allées en Argentine en novembre et décembre.

Il lève environ 4000 reais (750 dollars) par mois grâce au financement participatif et paie les frais de voyage d’environ un cinquième des femmes, a déclaré Reis. Les efforts visent à fournir un soutien moral et à aider les femmes à naviguer dans des pays inconnus et à se connecter avec des cliniques à l’étranger.

Le groupe a reçu environ 1 500 demandes d’assistance, tant au Brésil qu’à l’étranger. Certains ont posé des questions sur l’Uruguay voisin sans savoir que la loi ne s’applique qu’aux résidents, a déclaré Reis. Les seuls autres pays d’Amérique latine où l’avortement est légal sont Cuba, la Guyane, la Guyane française et certaines régions du Mexique.

Maintenant que l’Argentine a approuvé la légalisation, le groupe s’attend à offrir à davantage de femmes brésiliennes une option abordable, sûre et légale à leur porte. Reis a déclaré que le groupe avait 13 femmes qui se rendaient en Argentine en janvier et qu’elle s’attend à ce que les voyages y soient plus fréquents, en particulier depuis le sud du Brésil.

« Nos opérations ont atteint un niveau intense car de nombreuses personnes pensent qu’il n’est plus acceptable de continuer à cacher cela dans le placard et de trouver des solutions », a déclaré Reis. « Pour moi, c’est le début d’un changement. »

Après son avortement, Sara à Buenos Aires a dit qu’elle était soulagée et a même envisagé de partager l’expérience avec sa famille.

«Je connais des femmes qui ont dû faire des avortements clandestins», a-t-elle déclaré. « Au Brésil – et partout – il y a des femmes qui ont besoin de ce soutien. »

___ Pollastri a rapporté de Sao Paulo. Calatrava a rapporté de Buenos Aires. La journaliste vidéo Yesica Brumec a contribué depuis Buenos Aires.