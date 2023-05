Des brassards de capitaine arc-en-ciel attendus à la Coupe du monde féminine

Les brassards de capitaine arc-en-ciel seront probablement vus lors de la prochaine Coupe du monde féminine 2023 en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Cela survient après la débâcle de la Coupe du monde masculine au Qatar à la fin de l’année dernière. Plusieurs équipes européennes se sont organisées pour porter des brassards spéciaux lors du tournoi masculin afin de souligner une campagne anti-discrimination.

Cependant, la FIFA a mis le holà à la dernière minute.

Néanmoins, le directeur général du football australien, James Johnson, a confirmé que des discussions positives avec la FIFA étaient en cours sur la question. « Nous avons eu un très bon dialogue avec la FIFA et c’est significatif », a déclaré Johnson dans une interview avec le Observateur.

«Ils ne paient pas de paroles en l’air à cela. Nous sommes au milieu de ce processus et nous sommes assez confiants et optimistes que nous finirons dans un bon endroit : un endroit où les joueurs ont la possibilité de s’exprimer dans certains domaines, ce qui garde les joueurs heureux, ça garde le pays hôte heureux et aussi la FIFA heureuse.

Je pense donc qu’il y aura une résolution avant la Coupe du monde féminine. »

Les brassards peuvent être spécifiques à chaque équipe

Johnson a également révélé que ces discussions avec la FIFA incluent des capitaines d’équipe portant des brassards spécifiques pour mettre en évidence certaines causes.

« Donc, si nous parlons de joueurs australiens, il s’agit évidemment des droits LGBTQ + et autochtones, des droits des Premières Nations, mais cela ne reflète pas nécessairement les joueurs du monde entier », a poursuivi l’exécutif. « Mais je pense que les joueurs pourront porter des brassards autour de certaines questions sur lesquelles ils souhaitent s’exprimer. »

« Nous discutons avec nos joueuses des problèmes sur lesquels elles pourraient vouloir s’exprimer pendant la Coupe du monde féminine.

L’Australie et la Nouvelle-Zélande sont des pays où l’inclusion fait vraiment partie de notre ADN. Et nous voulons nous assurer que, dans une compétition organisée dans nos pays, cette valeur reflète ce que représente le tournoi.

Reste à savoir si ‘OneLove’ apparaîtra sur les brassards

Le média a demandé au chef du football australien s’il s’attendait à ce que les brassards arc-en-ciel soient portés lors du tournoi. « Je pense qu’il y en aura, oui », a répondu Johnson. Il n’a cependant pas pu confirmer si le slogan OneLove sera inclus dans les brassards en Australie/Nouvelle-Zélande.

Crédit photo : IMAGO / PA Images