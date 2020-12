Une bande de voleurs armés a assiégé une ville brésilienne et attaqué des banques dans ce que le maire de la ville a appelé un «vol de grande ampleur». Des séquences vidéo ont capturé les criminels effrontés en action, avant que la police n’en arrête plusieurs.

Les voleurs, décrits par un commandant de la police militaire comme «Un gang spécialisé dans le braquage de banque», a pris d’assaut la ville de Criciuma peu avant minuit lundi. Plus de deux douzaines d’hommes sont arrivés dans un convoi de véhicules, ont bouclé les routes autour d’une succursale bancaire et retenus en otages dans les rues pour dissuader la police d’intervenir.

« Criciuma est la cible d’un assaut majeur, » Le maire Clesio Salvaro a déclaré aux habitants, ajoutant que la ville subissait une «Vol de grande ampleur, par des voleurs très bien préparés.» Alors que des vidéos d’hommes armés patrouillant dans les rues ont été partagées sur les réseaux sociaux, Salvaro a dit aux 220000 habitants de la ville de « rester à la maison, » et «Laissez la police faire son travail.»

Des clips partagés sur la plate-forme vidéo TikTok auraient montré un trou soufflé dans le coffre-fort de la banque, alors que des belvédères gardaient les rues et les toits. Au niveau de la rue, des groupes d’otages ont bloqué les routes, apparemment comme des barrières humaines pour empêcher la police de se rendre sur les lieux.

Un clip vidéo a capturé le moment où une explosion s’est déclenchée à l’intérieur d’une banque.

Le braquage a duré plus d’une heure et des coups de feu ont fait écho sur la ville. Deux personnes, dont un policier, auraient été abattues. Aucun décès n’a été signalé.

Au moment où les voleurs se sont enfuis, Salvaro a déclaré à une station de radio locale que quatre sites avaient été pillés et que les criminels s’étaient enfuis dans un convoi de voitures. Quatre suspects ont été arrêtés mardi matin et une quantité d’argent liquide a été récupérée, bien que la police n’ait pas dit que beaucoup avait été volé.

Pour certains habitants de Criciuma, l’histoire a eu une fin heureuse. Des tas de billets de banque étaient éparpillés dans la ville après le vol, qui ont été ramassés avec empressement par des habitants opportunistes.

