Des branchements d’eau arrivent dans le village d’Alaska Yup’ik et les habitants sont ravis d’abandonner leurs seaux de miel

Les agents d’assainissement Thomas Noatak et Joseph Moses commencent chaque journée de travail à conduire un véhicule à quatre roues sur les routes boueuses de ce petit village Yup’ik situé sur la vaste rivière Kuskokwim, dans le sud-ouest de l’Alaska, à la recherche de déchets humains.

Ils vérifient les seaux à miel, de grands conteneurs en acier dans lesquels les habitants déposent leurs déchets dans les points de collecte du quartier. Lorsqu’ils trouvent une poubelle suffisamment pleine pour justifier un voyage à la décharge située juste à l’extérieur de la ville, ils la chargent et la transportent sur près d’un kilomètre et demi dans des rues profondément défoncées et défoncées, dans l’espoir de le faire sans éclaboussures.

De nombreux villages d’Alaska n’ont pas d’eau courante ni de toilettes à chasse d’eau. Au lieu d’utiliser les toilettes, les gens se retirent dans une pièce de la maison, tirent un rideau et utilisent un seau à miel – généralement un seau de cinq gallons avec un siège de toilette sur le dessus et un sac en plastique à l’intérieur. Au lieu de douches, ils utilisent des bains de vapeur ou des bains à l’éponge. L’eau pour boire et se laver doit être transportée.

Joseph Moses, à gauche, et Thomas Noatak attachent un seau de miel à un VTT avant de se rendre à la décharge du village, le vendredi 18 août, à Akiachak, en Alaska. Joseph et Thomas ramassent et ramassent chaque matin les ordures et les excréments humains des rues du village. (Tom Brenner/AP)

Tout cela est en train de changer à Akiachak, où la plupart des quelque 700 habitants du village ont commencé à avoir une plomberie moderne pour la première fois ce printemps et cet été – et ont vu leur vie transformée.

« J’étais tellement heureuse, j’ai continué à faire ma vaisselle », a déclaré Katherine Wassilie. Mais pour elle et pour de nombreux autres membres de la communauté, c’est le fait de dire au revoir au seau de miel qui a eu le plus grand impact : « Je suis vraiment heureuse d’avoir obtenu ce trône. »

Plus de 3 000 foyers en Alaska, concentrés pour la plupart dans 32 villages, manquent d’eau courante. Les personnes qui y vivent font partie des plus de deux millions d’Américains qui ne disposent pas d’une plomberie intérieure de base, selon le ministère américain de la Santé et des Services sociaux.

Ce n’est pas seulement un inconvénient. Il s’agit d’un problème de santé, avec des taux plus élevés de maladies respiratoires et d’infections cutanées comme l’impétigo et les furoncles là où la plomberie n’existe pas.

Joseph Moses pose pour un portrait sur Main Street, le vendredi 18 août 2023, à Akiachak, en Alaska. Chaque matin, Moïse ramasse et enlève les ordures et les excréments humains des rues du village. (Tom Brenner/AP)

Les nourrissons autochtones du delta du Yukon-Kuskokwim sont hospitalisés à un taux cinq fois supérieur au taux national pour le virus respiratoire syncytial, ou VRS, selon la Yukon-Kuskokim Health Corp., qui fournit des services pour cette région située à environ 400 milles (644 kilomètres) à l’ouest d’Anchorage. . Le taux d’hospitalisation pour pneumonie est 11 fois plus élevé chez les enfants autochtones de l’Alaska provenant de villages sans eau courante.

Les branchements d’égouts et d’eau changent cela, a déclaré le Dr Ellen Hodges, médecin-chef de la société.

« Nous pensons que la plupart des avantages de l’eau courante proviennent de l’accès à de l’eau courante fraîche et régulière, de la possibilité de se laver les mains et de nettoyer les surfaces de votre maison », a déclaré Hodges. « C’est assez étonnant pour moi qu’à notre époque et avec tous les progrès technologiques, nous n’ayons pas cela dans un plus grand nombre de nos villages. »

Des toilettes à seau de miel se trouvent dans la salle de bain de Vera Manutoli à Akiachak, en Alaska. Vera a initialement obtenu la plomberie pour sa maison en 2022, mais a recouru à un système de seau après qu’un tuyau s’est fissuré pendant l’hiver. Le tuyau n’a pas encore été réparé. (Tom Brenner/AP)

À Akiachak, les résidents du côté ouest disposent de branchements depuis près de deux décennies. Mais les travaux dans la partie est – où vit la plupart des habitants de la ville – ont été ralentis pendant des années jusqu’à ce que les autorités du village remplissent certaines conditions pour débloquer 28 millions de dollars de financement fédéral et étatique.

Avant d’avoir de l’eau courante, ces habitants devaient transporter l’eau de la rivière ou de la lessive jusqu’à leur domicile ou encore récupérer l’eau de pluie.

L’installation des branchements nécessitait de raccorder et d’enterrer les conduites d’eau et d’égout, de construire deux stations de relevage supplémentaires et de fournir la plomberie intérieure dans chaque maison : des éviers de cuisine et de salle de bain, des toilettes, une douche et une ventilation.

Des chiens courent sur le porche de la maison de Dale Moses, samedi 19 août, à Akiachak, en Alaska. Le porche de Moïse s’est effondré après que des tuyaux de plomberie aient été installés en dessous. (Tom Brenner/AP)

Le fait que presque tout le monde ait accès au réseau d’eau et d’égouts semble déjà être bénéfique, a déclaré Fritz George, président et président de la communauté autochtone d’Akiachak, ou le gouvernement tribal du village.

« Il semble que nous ayons une communauté et des enfants en meilleure santé », a-t-il déclaré.

« Même pas six mois, et les gens ne veulent plus retourner au seau de miel », a déclaré en riant Carl Ekamrak, l’ancien responsable de l’église morave d’Akiachak.

Vera, directrice de la laverie du village d’Akiachak, utilise un téléphone portable tout en surveillant les machines à laver, le vendredi 18 août 2023, à Akiachak, en Alaska. Les villageois ont accès aux installations publiques qui comprennent une douche, un lave-linge et un sèche-linge. (Tom Brenner/AP)

Les seaux de miel n’ont pas entièrement disparu. Vivre en Alaska coûte cher – une livre de poivre noir coûte 34 $ US et une boîte de hachis de corned-beef coûte 11 $ US, par exemple – donc certains résidents ne veulent pas ou ne peuvent pas payer les cent dollars mensuels pour le service d’eau.

Mais la plupart le sont, y compris Ray Nose, un préposé à l’entretien de l’école qui a déclaré qu’il payait « volontiers ».

« Cela nous a changé pour le mieux », a déclaré Nose. « Avant, je transportais de l’eau tout le temps, je jetais des seaux de miel. Maintenant, c’est un jeu d’enfant. »

Mary Lou Beaver a grandi à Akiachak, remplissant l’eau de la rivière lorsqu’elle était petite, collectant l’eau de pluie et utilisant des latrines. Aujourd’hui retraitée de l’enseignement et vivant à Anchorage, Beaver – qui visitait son ancien village pour aider ses proches après un décès – est heureuse que ces souvenirs deviennent des reliques du passé.

Vera Manutoli pose pour un portrait chez elle, dimanche 20 août, à Akiachak, en Alaska. Vera a initialement obtenu la plomberie pour sa maison en 2022, mais a recouru à un système de seau après qu’un tuyau s’est fissuré pendant l’hiver. Le tuyau n’a pas encore été réparé. (Tom Brenner/AP)

Elle a déclaré que les Américains devraient être égaux et avoir accès à l’eau courante pour tous.

« Pourquoi cela a-t-il pris si longtemps ? » elle a demandé.

L’ensemble du projet est important non seulement pour cette génération mais aussi pour celles qui suivront, car se brosser les dents, prendre un bain et faire la vaisselle deviendra normal, conduisant à des communautés plus saines, a déclaré Robert Sitton, surintendant du projet de construction de l’Alaska Native Tribal. Consortium de santé.

Des chiens de traîneau courent dans les rues d’Akiachak, en Alaska, s’entraînant pour les compétitions hivernales de mushing, attachés à un véhicule à quatre roues au lieu d’un traîneau de musher. Près de 700 personnes vivent à Akiachak, une communauté de subsistance située sur la rivière Kuskokwim, dans le sud-ouest de l’Alaska. Bien que la course de chiens de traîneau Iditarod Trail soit la course la plus célèbre au monde, les habitants d’Akiachak connaissent tout aussi bien la course de chiens de traîneau Kuskokwim 300 qui commence à Bethel, en Alaska, à proximité. (Tom Brenner/AP)

Ronald Nose, qui a travaillé sur le projet initial du côté ouest lorsqu’il a débuté en 1998 et qui contribue maintenant à achever le système du côté est, se souvient qu’il était enfant, il emballait du bois et de l’eau de la rivière Kuskokwim dans un hammam du village pour que les gens puissent prendre des bains de vapeur. soyez propre.

Il est fier du rôle qu’il a joué pour apporter de l’eau potable dans les foyers.

« C’est beaucoup plus facile, beaucoup plus propre », a-t-il déclaré. « Vous lavez vos propres vêtements chez vous, prenez une douche, faites la vaisselle, c’est bien plus facile sans emporter d’eau. Cela change la vie. »

Un villageois arrive à l’aéroport avant de monter à bord d’un vol, le vendredi 18 août, à Akiachak, en Alaska. Akiachak est un petit village sur la rivière Kuskokwim où les bateaux et les vols sont les plus pratiques pour voyager en dehors de la région. (Tom Brenner/AP)

Il n’a pas fallu de temps à Mary Frederick pour s’habituer à la plomberie intérieure lorsqu’elle l’a achetée il y a près de deux décennies – et elle a détesté lorsque les pilotis soutenant sa maison surélevée se sont effondrées et l’ont forcée à revenir au système de seau à miel pendant un certain temps. . Sa maison a depuis été réparée, ce qui a poussé Frederick à proclamer : « Alléluia ! qu’elle peut à nouveau simplement tirer la chasse d’eau des toilettes.

« Je suis heureuse de ne plus avoir à sentir le seau de miel », a-t-elle déclaré.

L’Associated Press reçoit le soutien de la Walton Family Foundation pour la couverture de la politique de l’eau et de l’environnement. L’AP est seul responsable de tout le contenu. Pour toute la couverture environnementale d’AP, visitez https://apnews.com/hub/climate-and-environment