Des bovins et des élans du Wyoming meurent de l’anthrax pour la première fois depuis 50 ans

« Ce qui avait commencé comme une humidité du sol assez décente ce printemps est devenu assez sec au début de l’été et est resté ainsi », a déclaré Baranick.

SIGNES CLINIQUES DE LA MALADIE

Les signes cliniques de l’anthrax chez le bétail comprennent la mort subite, la faiblesse, la marche chancelante, la difficulté à respirer, la fièvre et la diarrhée sanglante. Après la mort, l’animal peut exsuder du sang par la bouche, le nez et l’anus.

« Plusieurs agences d’État et vétérinaires privés ont réagi rapidement suite au diagnostic d’anthrax par le laboratoire vétérinaire de l’État du Wyoming », a déclaré Hasel. « Le Wyoming Livestock Board continuera de travailler avec les producteurs et les vétérinaires privés pour réduire la propagation de la maladie et limiter l’exposition humaine en recommandant l’élimination des carcasses et la vaccination. Le vaccin contre l’anthrax est approuvé pour plusieurs espèces d’animaux d’élevage et est très efficace. »

PROTOCOLE DE TRAITEMENT

Hasel a ensuite expliqué à DTN qu’un protocole de traitement peut être mis en place pour les animaux touchés par la maladie si elle est détectée tôt dans le diagnostic. Elle recommande aux producteurs de rencontrer le vétérinaire de leur troupeau pour discuter du traitement, qui consiste généralement en un produit à base de tétracycline à action prolongée.

« Les autres animaux présents dans les pâturages où les bovins contaminés par l’anthrax ont été trouvés doivent être immédiatement retirés de la zone », a déclaré Hasel. « Nous recommandons également de vacciner les animaux survivants, ce qui comprend deux doses – une certaine immunité commençant sept à huit jours après la première dose, mais une immunité complète obtenue après environ un mois, la deuxième dose étant administrée deux à trois semaines après la première. »

PREMIÈRE ÉPIDÉMIE DEPUIS DE NOMBREUSES ANNÉES

Il s’agit du premier cas confirmé d’anthrax chez des bovins du Wyoming depuis les années 1970. Les animaux domestiques et sauvages peuvent être infectés lorsqu’ils respirent ou ingèrent des spores présentes dans le sol, les plantes ou l’eau contaminés. Un nombre non divulgué de ranchs dans la région d’Elk Mountain ont mis leur bétail en quarantaine pour empêcher la propagation de l’anthrax en dehors de la région.

Le 3 septembre, le département de la chasse et de la pêche du Wyoming, par l’intermédiaire du laboratoire vétérinaire de l’État du Wyoming, a également confirmé un cas d’anthrax chez un élan mort dans le comté de Carbon. Selon le département, la maladie est principalement observée chez les herbivores, notamment les bovins, les cerfs, les bisons, les wapitis, les élans et les antilopes d’Amérique. Les carnivores présentent une plus grande résistance à la maladie.

Bien que rare, les humains peuvent également contracter la maladie et doivent prendre des précautions préventives. Hasel a déclaré que lorsque les vétérinaires locaux ont commencé à soupçonner que l’anthrax était la cause, ils ont suivi un protocole strict dans l’espoir de prévenir la maladie chez les humains.

Si les producteurs soupçonnent la présence d’anthrax chez leurs bovins, ils doivent contacter le vétérinaire de leur troupeau.

