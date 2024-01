Des bouteilles d’eau partout – alors pourquoi ne buvons-nous toujours pas assez d’eau ?

Acheter des choses n’est pas la même chose que faire des choses. Les poids ne fonctionnent que si vous les prenez. Les livres ne se lisent pas tout seuls. Et ces bouteilles d’eau surdimensionnées sur lesquelles les gens se précipitent pour mettre la main ne sont que des arrêts de porte, à moins que vous ne buviez réellement de l’eau. Les ventes de bouteilles d’eau sont une entreprise de 8 milliards de dollars aux États-Unis, Stanley seul pointant avec 750 millions de dollars de ventes annuelles pour 2023. Le sous-marin Reddit r/HydroHomies compte plus d’un million d’abonnés, et TikTok et Instagram regorgent de contenu enthousiaste sur les bouteilles d’eau. Alors pourquoi semble-t-il que tant d’entre nous ne soient toujours pas suffisamment hydratés ?

Il existe des données contradictoires sur le fait que nous soyons sous-arrosés, et le chiffre souvent cité selon lequel 75 % des Américains sont « chroniquement déshydratés » ne retient pas beaucoup d’eau. Voici ce que nous savons. Le NIH suggère que nous visions entre 72 et 96 onces d’eau par jour. Le CDC ne propose aucune quantité recommandée spécifique de consommation quotidienne de liquides, notant plutôt que les besoins “varie selon l’âge, le sexe, l’état de grossesse et l’allaitement.” On estime que nous buvons en moyenne environ 44 onces d’eau par jour, ce qui n’est pas beaucoup, d’autant plus qu’environ la moitié d’entre nous boivent au moins un soda par jour, et environ les 2/3 d’entre nous prennent au moins un café par jour. Un sondage réalisé en 2023 par la société d’analyse des consommateurs Civic Science a révélé que près de la moitié de tous les répondants (47 %) ont déclaré qu’ils ne buvait qu’entre zéro et trois verres d’eau par jour.

Obtenir suffisamment d’eau chaque jour est essentiel non seulement pour une bonne santé mais aussi pour la survie. Tu peux durer environ un mois sans nourriture. Tu dureras environ trois jours sans eau. Un longitudinal Étude 2023 des National Institutes of Health publié dans eBioMedicine a révélé que « les adultes qui restent bien hydratés semblent être en meilleure santé, développer moins de maladies chroniques, telles que les maladies cardiaques et pulmonaires, et vivre plus longtempsr par rapport à ceux qui ne reçoivent pas suffisamment de liquides. » Il a en outre noté que « les adultes ayant des niveaux plus élevés de sodium sérique normal – qui augmentent à mesure que les niveaux de liquide diminuent – ​​étaient plus susceptibles de montrer des signes de vieillissement biologique avancé. Ils avaient également un plus grand risque de mourir prématurément. »

Alors, quelle quantité d’eau devriez-vous mettre de côté ? “Comme pour la plupart des choses en matière de nutrition et de régime alimentaire, il n’existe pas de solution unique en matière d’hydratation”, déclare Dr Sotiria Everett, professeure adjointe de clinique à Stony Brook Medicine.

“Je travaille avec des athlètes d’élite ici, dans le cadre universitaire, et l’hydratation est quelque chose sur lequel je mets l’accent”, dit-elle. “Il existe certaines mesures dans cette population qui m’aident à déterminer s’ils sont hydratés. Les athlètes sont pesés avant et après une séance d’entraînement pour déterminer les pertes d’hydratation, et ces pertes doivent être compensées après les séances d’entraînement.” Mais, dit-elle, “Pour l’individu moyen, il existe d’autres marqueurs d’hydratation. L’un des plus simples et tout le monde peut le faire est simplement de vérifier la couleur de l’urine le matin au réveil. Pour la première urine , s’il fait assez sombre (la comparaison est comme un cidre noir ou un jus de pomme), alors vous ne faites probablement pas du bon travail en matière d’hydratation. Si cela semble un peu plus clair, comme de la limonade, alors vous faites un meilleur travail. ” Un autre indicateur, dit-elle, est de savoir si vous constatez des fluctuations de perte de poids d’un jour à l’autre. “Cela pourrait être le signe d’un manque d’eau”, dit-elle. Et puis il y a la vieille attente : écouter votre soif.

« S’il y a une concentration plus élevée d’électrolytes dans notre corps parce que le niveau d’eau réel est faible, nos mécanismes de soif devraient s’activer », note le Dr Everett, bien que « chez certaines personnes, cela pourrait ne pas fonctionner correctement, généralement à cause de médicaments. Mais une personne moyenne qui est en assez bonne santé et qui s’entraîne ou fait de l’exercice en quantité normale, ce mécanisme de soif, la couleur de l’eau, la couleur de l’urine et juste son poids”, dit-elle, sont tous de bons repères.

Mais que se passe-t-il si, comme ces personnes qui sautent le déjeuner ou réduisent leur sommeil, vous ne faites pas toujours attention à votre soif ? Comment savoir quand on a besoin d’eau ? “Si vous commencez à faire de l’exercice et que vous avez l’impression que votre corps travaille plus fort que nécessaire, votre fréquence cardiaque est plus élevée, vous êtes probablement déshydraté. Au quotidien, si vous vous sentez étourdi ou si votre tension artérielle est basse, votre pouls est faible. , peut-être boire de l’eau”, dit-elle. Ce n’est pas un signal pour ignorer d’autres symptômes qui peuvent apparaître sur votre corps, mais le Dr Everett note : « Si vous vous sentez plus chaud ou plus épuisé que d’habitude et que vous réfléchissez : « Ma bouteille d’eau est sur mon bureau et elle est assez plein, je dirais de prendre un verre, voir si c’est quelque chose qui pourrait aider.

Si, comme moi, vous avez parfois du mal à lutter contre le blabla de l’eau, vous pouvez toujours y remédier. “Rendez votre eau excitante en congelant du jus de fruit ou du thé dans des glaçons. Ils parfumeront subtilement votre eau en fondant”, explique diététiste Yaa Boayke. “Dédiez différents jours de la semaine à des thèmes d’eau uniques. Par exemple, les lundis mentholés pourraient impliquer d’ajouter de la menthe fraîche à votre eau, et les vendredis fruités pourraient vous voir infuser de l’eau avec des tranches de votre fruit préféré.” Je fais flotter des tranches de concombre dans mon eau et je jure que j’ai l’impression de vivre une petite expérience de spa dans ma vie autrement non luxueuse. Et l’eau n’est pas le seul jeu en ville ; vous pouvez obtenir une partie de votre hydratation grâce aux fruits et légumes, au thé sans caféine et aux bouillons à faible teneur en sodium.

Les bouteilles d’eau réutilisables sont vraiment une bonne idée : elles ont certainement l’avantage sur les produits jetables en termes de déchets mis en décharge et de microplastiques. Et il n’y a rien de mal à avoir un joli accessoire qui peut vous motiver à rester hydraté, surtout si vous n’êtes pas membre de la Gen Z bien arrosée. “L’un des avantages de ces bouteilles est que le volume est fourni”, explique le Dr Sotiria Everett. “Si les gens boivent de l’eau dans une fourchette allant de 1,5 à 3 litres par jour, alors ils disposent d’une certaine quantité pour établir leur propre base de référence, voir comment ils vont et comment ils se sentent s’ils atteignent ce minimum, puis évaluer leur consommation à partir de 1,5 à 3 litres d’eau par jour. là.” Vous pouvez également boire votre eau dans un verre, un gobelet en papier, un pot Mason ; vous pourrez alors obtenir gratuitement les éléments nécessaires pour le remplir de votre robinet. Dans toute notre obsession consumériste pour les récipients, ce qui compte le plus pour notre santé, ce ne sont pas les bouteilles, c’est qu’elles n’ont aucun sens si nous oublions de consommer leur contenu.