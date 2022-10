Des bousculades à la demande qui peuvent être faites depuis chez soi et leur salaire

Voici neuf des bousculades les mieux payées et les plus demandées qui peuvent être faites à domicile, selon FlexJobs et les données salariales de Échelle salariale :

Pour aider les personnes intéressées à poursuivre une activité secondaire à trouver les meilleures opportunités à distance, FlexJobs a identifié 25 activités secondaires en demande qui peuvent être effectuées à domicile, sur la base de milliers d’annonces dans leur base de données. Ces emplois ont des dizaines d’annonces actives et offrent des opportunités à distance et à temps partiel.

L’essor du travail à distance au cours des deux dernières années a également créé plus d’opportunités pour les gens de trouver des activités secondaires flexibles et bien rémunérées qu’ils peuvent faire depuis chez eux.

De plus en plus d’Américains se tournent vers des activités parallèles pour augmenter leur épargne et leur sécurité financière face à une récession imminente.

Avant de plonger dans le monde des activités secondaires, le fondateur de Side Hustle Nation, Nick Loper, suggère de faire un auto-audit pour déterminer combien de temps libre vous avez à consacrer à une activité secondaire et quelles compétences transférables pourraient faire de vous un candidat compétitif, qu’il s’agisse de montage vidéo. , l’écriture, le codage ou la gestion de projet.

FlexJobs a mis en évidence l’informatique et l’informatique, les ressources humaines et le recrutement, l’édition, la rédaction, la relecture et la comptabilité et la finance comme des domaines offrant une tonne d’opportunités de freelance et de concerts à distance en ce moment.

Loper recommande de tester toute agitation secondaire pendant 90 jours avant de s’y engager à long terme. “Vous voulez adopter l’état d’esprit d’un expérimentateur et dire:” Je vais essayer, voir ce qui se passe et évaluer les résultats “”, dit-il. “Et si cela ne fonctionne pas, retournez à la planche à dessin et soyez ouvert à essayer autre chose.”

L’agitation du côté droit devrait vous aider à exercer une autre partie de votre cerveau ou à monétiser une passion existante, dit Loper, notant que sa femme, qui est ingénieure, a une agitation secondaire en tant que photographe de mariage et de famille. “C’est un exutoire créatif qu’elle apprécie vraiment”, dit-il.

Avoir une activité secondaire peut également vous rendre meilleur dans votre travail, dit Loper, car cela vous oblige à adopter un “état d’esprit proactif et arnaqueur” et à être actif pour améliorer vos compétences professionnelles en dehors de votre 9 à 5. “Même si vous êtes au bas de l’échelle de l’entreprise, les bousculades secondaires vous donnent la chance de prendre les décisions au travail, de jouer les PDG les nuits et les week-ends », dit-il. “C’est une expérience inestimable.”

