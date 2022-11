Des boursiers américains Rhodes choisis pour commencer des études à Oxford en 2023

WASHINGTON (AP) – Un nouveau groupe de boursiers Rhodes des États-Unis a été sélectionné pour le prestigieux programme académique dans le cadre d’un processus de sélection qui s’est déroulé en ligne pour la troisième année consécutive.

La promotion de 32 boursiers pour 2023 a été « entièrement élue virtuellement, les candidats et les sélecteurs participant à distance, en toute sécurité et de manière indépendante », a déclaré le secrétaire américain du Rhodes Trust Elliot F. Gerson dans un communiqué tôt dimanche. “Aussi réussi que le processus ait été, nous espérons bien sûr revenir aux entretiens en personne et à la sélection l’année prochaine dans les villes du pays, comme cela a été fait pendant plus d’un siècle.”

Les entretiens pour les bourses 2021 et 2022 ont été menés virtuellement en raison de la pandémie de COVID-19.

La promotion 2023 devrait commencer ses études à l’Université d’Oxford en Angleterre en octobre en vue d’obtenir des diplômes d’études supérieures en sciences sociales, en sciences humaines et en sciences biologiques et physiques, a indiqué la fiducie.

Les universitaires américains, qui font partie des étudiants sélectionnés dans plus de 60 pays, ont été examinés par 16 comités de district indépendants à partir d’un pool de plus de 2 500 candidatures. Parmi ces candidats, 840 ont été approuvés par 244 collèges et universités américains.

Après avoir reçu les approbations de leurs écoles, la plupart des comités de district ont choisi 14 candidats ou plus pour des entretiens en ligne. Les comités se sont réunis séparément entre le 10 et le 12 novembre par le biais d’une plateforme virtuelle et ont promu 235 finalistes de 73 collèges et universités, dont neuf écoles qui n’avaient jamais vu d’étudiant remporter la bourse, a indiqué la fiducie.

Les dépenses financières des boursiers pour deux à trois années d’études – en moyenne environ 75 000 $ par an – sont couvertes par le Rhodes Trust, une organisation caritative britannique créée pour honorer le legs de Cecil Rhodes, fondateur de la société d’extraction et de fabrication de diamants De Beers.

Les bourses ont été créées en 1902, la classe inaugurale entrant à Oxford en 1903 et les premiers boursiers américains Rhodes arrivant en 1904, selon le site Web du secrétaire américain de la fiducie.

The Associated Press