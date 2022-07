Des boules de feu ont illuminé le ciel américain ce week-end et secoué le Texas avec un boom sonique

Une paire de boules de feu brillantes a illuminé le ciel au-dessus du centre des États-Unis le week-end dernier, dont une causée par un bolide suffisamment gros pour déclencher un bang sonique au-dessus de certaines parties du Texas dimanche soir.

Les boules de feu, ou météores exceptionnellement brillants, sont en fait de petites roches spatiales qui claquent dans notre atmosphère à des vitesses vertigineuses et brûlent de façon dramatique à cause de la friction qui en résulte.

La L’American Meteor Society a reçu plus de 150 signalements d’un tel météore vu par des noctambules à 1 h 52 HE vendredi. La plupart des observations ont été signalées ou enregistrées depuis l’Indiana, mais les détritus spatiaux grésillants ont été vus d’aussi loin que le nord de l’Alabama et le Wisconsin.

À peine deux nuits plus tard, à 22 h 52 CT dimanche, plus de 200 témoins oculaires ont rapporté avoir vu et même entendu un météore plus gros au-dessus du Texas.

“Plusieurs témoins près de la trajectoire de vol ont rapporté avoir entendu un bang sonique retardé, indiquant que les météorites de cette boule de feu ont peut-être survécu jusqu’au sol”, Robert Lunsford de l’AMS a écrit dans un rapport.

Les modèles informatiques de la trajectoire de la boule de feu indiquent qu’elle est entrée dans notre atmosphère au-dessus du Texas rural au sud-est d’Austin. Il a ensuite survolé la zone métropolitaine et brûlé à quelques kilomètres à l’ouest d’Austin.

Alors que la plupart des météores qui créent des étoiles filantes éphémères lorsqu’ils brûlent sont de la taille de cailloux avant qu’ils ne frappent notre atmosphère, Lunsford estime que la boule de feu au-dessus d’Austin avait peut-être initialement la taille d’une petite voiture, traversant l’espace à plus de 10 milles par heure. seconde avant de rencontrer notre planète.

La plupart des météores brûlent complètement dans la haute atmosphère, mais alors que cet objet plus gros se dirigeait vers la surface de la Terre, toute la chaleur de sa collision avec notre atmosphère a probablement brûlé tous les fragments sauf les plus petits.

La boule de feu a été largement rapportée par les médias locaux au Texas, mais jusqu’à présent, personne n’a découvert de météorite résultante au sol.

Des boules de feu sont en fait signalées chaque jour sur toute la planète, malgré le fait que beaucoup se produisent au-dessus de l’océan ou d’une autre région éloignée et la plupart des gens auront la chance d’en attraper une ou deux au cours de leur vie.

Mais les prochaines semaines sont la principale saison d’espionnage des boules de feu grâce au pic de certains grandes pluies de météorites y compris les Perséides et quelques autres. Toujours bon de garder un œil sur le ciel.