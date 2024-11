Des boulangeries locales soutiennent la vente de pâtisseries pour l’Hôpital général de la Baie Georgienne

Pour le mois de novembre, les boulangeries de Midland, Tay et Penetanguishene unissent leurs forces pour amasser des fonds pour l’Hôpital général de la Baie Georgienne (HGBG). Café Kittyhawk, Boulangers Midland City Bakers, Royal Tea on King, Shana’s Baked Goods, Pier 21 Restaurant, World Famous Dock Lunch, The PULSE Nutrition et Captain’s Cafe (à GBGH) recueilleront des dons pour Celia’s Bake Sale, une collecte de fonds annuelle. organisé par Melissa Robinson, résidente de Penetanguishene.

Au cours des quatre dernières années, Melissa a passé le mois de novembre à cuisiner pour amasser des fonds pour l’HGBG afin d’honorer la mémoire de sa fille, Celia Marie Robinson, décédée à l’HGBG le jour de Noël 2019 d’une immunodéficience génétique sous-jacente. Depuis 2020, l’événement a permis de récolter plus de 28 000 $.

« Nous serons éternellement reconnaissants des soins et de la compassion que nous avons reçus de la part de l’équipe de l’HGBG », a partagé Melissa. «Nous voulions faire quelque chose pour honorer Celia et j’ai décidé que la vente de pâtisseries était la meilleure façon de procéder. Je n’aurais jamais pensé que ça décollerait comme ça. Le soutien de la communauté a été incroyable.

En 2024, Celia’s Bake Sale recueille des fonds pour acheter un moniteur de signes vitaux (ou deux) pour le service des urgences de l’HGBG. Chaque moniteur coûte 5 700 $ et fournit des informations essentielles aux équipes soignantes sur la tension artérielle, la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire et la température d’un patient. C’était l’une des pièces d’équipement que l’équipe de l’HGBG utilisait pour les soins de Celia.

« La réponse de nos boulangeries locales a été formidable », déclare Robyn Blanchet, responsable des dons communautaires à la Fondation HGBG. « La passion de Melissa pour la cause est convaincante, et nous sommes ravis qu’un certain nombre d’entreprises se joignent à elle pour collecter des fonds en l’honneur de Celia cette année.

Toute personne souhaitant en savoir plus ou faire un don pour soutenir cette cause réconfortante peut visiter : https://gbghf.ca/bake-sale-for-celia/