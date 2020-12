Je savais ce qu’il voulait dire; après tout, je regardais une traduction encore plus élaborée, dans laquelle un concert mis en scène comme une comédie musicale de Broadway était transformé en un film télévisé capturé en direct pour le câble. Et bien que l’adaptation élégante et exubérante de Lee comprenne de nombreux plans du public du Hudson Theatre qui saute au rythme et danse dans les allées, c’était maintenant, comme «Everybody’s Coming to My House», le même mais totalement différent.

C’est à ce moment-là que Byrne, dans son introduction à la chanson «Everybody’s Coming to My House», a décrit l’avoir entendue interprété par des étudiants de la Detroit School of Arts . Sans modifier un mot ou une note, les lycéens avaient tourné le numéro, ce qui dans la version originale de Byrne se révèle comme un monologue anxieux d’être inondé d’altérité, dans une joyeuse invitation chorale.

Les amateurs de théâtre se familiarisent avec ce sentiment. Ces jours-ci, il semble que tout le monde vient chez nous – et repart avec les meubles. Depuis des décennies, nous n’avons pas vu autant de spectacles de Broadway, qu’il s’agisse de comédies musicales («Hamilton», «The Prom») ou de pièces de théâtre («What the Constitution Means to Me», «The Boys in the Band», «Outside Mullingar», «Ma Rainey’s Black Bottom») ou des offres inclassables comme «American Utopia», repris par Hollywood, passé à travers l’objectif de la caméra et transformé en film.

La pression est certainement plus subtile maintenant qu’elle ne l’était auparavant. Les paroles sont rarement massacrées pour éviter l’offense comme elles l’étaient autrefois; Je m’attends à ce que la version de Steven Spielberg de «West Side Story», prévue pour décembre 2021, rétablisse la comptine originale de Stephen Sondheim pour «buck», qui a dû être modifiée pour le film de 1961.

De plus, d’innombrables chansons ne sont plus jetées comme des plantes mortes dans des évasions de feu. (La version cinématographique de 1966 de «A Funny Thing Happened on the Way to the Forum» a laissé tomber au moins la moitié des 14 numéros de Sondheim.) Les comédies musicales – et, d’une certaine manière, les pièces de théâtre aussi – sont maintenant filmées à cause de leur musique, pas en malgré cela.