Des bonbons au cannabis trouvés dans des friandises d’Halloween pour enfants, selon la police de Winnipeg

La police de Winnipeg avertit les parents de vérifier les sacs d’Halloween de leurs enfants après avoir reçu lundi une demi-douzaine de rapports faisant état de produits comestibles à base de cannabis dans des friandises pour enfants.

Les produits comestibles au cannabis ont été emballés pour ressembler aux populaires bonbons Nerds. Ils ont été découverts dans des sacs d’enfants après un tour de passe-passe dans le quartier de Tuxedo.

Les emballages indiquent qu’ils contiennent 600 milligrammes de tétrahydrocannabinol (THC), qui est la principale propriété psychoactive de la marijuana. La puissance maximale de THC pour les produits comestibles au Canada est de 10 milligrammes.

Les produits comestibles ont été trouvés dans des sacs à sandwich zippés avec des barres de chocolat pleine grandeur, a indiqué la police. Les rapports provenaient d’une petite zone du sud de Tuxedo, Const. Dani McKinnon a déclaré.

Le THC peut être dangereux pour les enfants, mais aucun enfant n’a été blessé, a déclaré McKinnon.

“La principale préoccupation est qu’un produit à base de cannabis est distribué aux enfants le soir d’Halloween”, a-t-elle déclaré.

“Horrifiant”: parent

Jocelyn Cordeiro a déclaré à CBC News qu’elle avait été choquée lorsque sa fille de neuf ans a trouvé l’un des paquets dans ses friandises lundi soir.

“Elle l’a ramassé et l’a regardé, puis elle a dit:” Temps d’activation de soixante minutes – qu’est-ce que cela signifie? “”, A déclaré Cordeiro mardi. “Cela n’aurait pas attiré mon attention si elle ne l’avait pas lu.”

Cordeiro a rapidement envoyé un texto aux parents des autres enfants avec lesquels ils sont allés tromper ou traiter. Tous ont accepté de contacter la police au sujet des bonbons au THC, a-t-elle déclaré.

Elle a également publié ses découvertes sur les réseaux sociaux pour avertir les autres parents.

Je pensais que c’était un mythe urbain. Mon enfant a des comestibles dans son sac de bonbons ce soir. Vérifiez les bonbons de vos enfants !!!!! pic.twitter.com/vfaeGBKhSR —@live_to_run

Alors qu’elle déposait sa fille à l’école mardi matin, Cordeiro a découvert que plusieurs enfants de la région avaient également reçu les bonbons.

“C’était bouleversant. Cela ne semblait pas réel au début”, a-t-elle déclaré, qualifiant l’incident d'”horrible”.

Elle prévoit de vérifier de plus près les sacs d’Halloween de ses enfants l’année prochaine.

La police n’a pas commenté les motifs possibles. Ils ne savent pas quelles accusations pourraient être portées dans cette affaire, mais ils ont déclaré que des tests de dépistage de drogue seraient effectués.

‘Non vendu au Canada’

Finn Makela, professeur de droit à l’Université de Sherbrooke au Québec, a déclaré que la loi canadienne sur le cannabis exige que la drogue soit accessible soit par l’intermédiaire d’un revendeur autorisé, soit par une licence pour la cultiver à la maison.

“Dès que vous avez un produit à base de cannabis qui n’a pas été acheté ou cultivé par l’une de ces deux méthodes, alors vous êtes en possession de cannabis illégal, ce qui est en soi un délit”, a-t-il déclaré mardi à Radio-Canada.

Les éléments de l’emballage trouvés dans les sacs de friandises ne respectent pas les exigences de la Loi sur le cannabis, a-t-il déclaré.

L’emballage et l’étiquette des bonbons ne respectent pas les règles établies par la Loi sur le cannabis, explique Finn Makela, professeur de droit à l’Université de Sherbrooke au Québec. (Jérémie Bergeron/Radio-Canada)

Il n’inclut pas le logo de cannabis rouge ou un avertissement sur les effets du THC, comme l’exige Santé Canada. Il manque également un texte bilingue et des informations sur la quantité de cannabidiol (CBD) ou la quantité de THC/CBD dans chaque portion.

“Cela me porte à croire que [the edibles were] n’est pas vendu légalement au Canada.

Des emballages et des étiquettes neutres sont également requis pour tous les produits de cannabis vendus au Canada, selon Site Web de Santé Canada . Les emballages de couleur fluo, comme celui trouvé par la fille de Cordeiro, ne peuvent pas être vendus en magasin.

Plusieurs infractions au Code criminel auraient pu être enfreintes si les bonbons avaient été intentionnellement distribués aux enfants le soir de l’Halloween, a déclaré Makela.

Si la personne responsable distribuait les bonbons sans le savoir, cela pourrait constituer une négligence criminelle, a-t-il déclaré.

S’il s’avère qu’il n’y a pas de THC dans les bonbons, la personne responsable pourrait être accusée de méfait.

Makela dit que si les bonbons au cannabis ont été intentionnellement distribués aux enfants le soir de l’Halloween, le responsable a commis plusieurs infractions en vertu du Code criminel. (Jérémie Bergeron/Radio-Canada)

Toute personne ayant des informations est priée de contacter l’unité des crimes majeurs de la police de Winnipeg au 204-986-6219.

Les gens devraient essayer de ne pas manipuler l’emballage s’ils découvrent ces bonbons, a déclaré la police. Ils devraient plutôt appeler la police, puis mettre le colis dans un endroit sûr jusqu’à ce que la police vienne le chercher.