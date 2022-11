Des bombes russes frappent le quartier de Kherson à l’ombre d’un pont détruit

Le pont Antonovsky, vu de la ville voisine d’Antonivka. Le côté opposé du fleuve Dniepr est occupé par les forces russes qui bombardent maintenant Antonivka. (Wojciech Grzedzinski pour le Washington Post)

ANTONIVKA, Ukraine – L’effondrement du pont Antonivka au début du mois dans le Dniepr en contrebas a marqué la fin de l’occupation à Kherson, alors que les forces russes ont fui la seule capitale régionale qu’elles avaient capturée depuis le début de leur invasion à grande échelle de l’Ukraine. Mais moins de deux semaines après que des centaines d’Ukrainiens ont agité des drapeaux dans les rues de Kherson pour célébrer la libération de leur ville, les habitants vivant à l’ombre de ce pont – ou de ce qu’il en reste – sont devenus les cibles de nouvelles attaques russes.

Depuis des positions de tir de l’autre côté du fleuve, les forces russes bombardent sans cesse la ville qu’elles continuent de revendiquer comme étant la leur. Après ce qui était initialement une retraite tranquille de Kherson, les troupes russes semblent s’être regroupées sur la rive est du Dniepr ces derniers jours, envoyant de l’artillerie, des roquettes et des mortiers rugissant vers les quartiers résidentiels de Kherson.

La reprise des bombardements met en évidence les limites de la victoire de l’Ukraine dans la reprise de la ville de Kherson, et confirme une triste réalité contre laquelle les experts militaires avaient mis en garde pendant des mois : en se retirant, les Russes avaient stratégiquement abandonné une position intrinsèquement faible dans la ville, du côté ouest de la rivière, pour creuser des positions défensives plus favorables et fortifiées sur la rive opposée.

Avec les ponts détruits, le Dniepr s’avère une barrière naturelle que les troupes ukrainiennes ne franchiront pas sans subir de lourdes pertes, et la Russie, pour l’instant, maintient son emprise sur la région élargie de Kherson, y compris la centrale hydroélectrique cruciale de Kakhovka et le canal de Crimée du Nord, un approvisionnement crucial en eau douce pour la Crimée, que la Russie a illégalement annexée en 2014.

La pire des nouvelles attaques de la Russie a peut-être eu lieu ici à Antonivka, à quelques pas de ce qui était autrefois le pont principal, où mardi matin une bombe à fragmentation a envoyé des éclats d’obus vers le visage de Matvii Kindra, 13 ans.

Son père, Serhii Kindra, ramenait Matvii et son frère à la maison après un rassemblement d’aide humanitaire dans une église lorsque l’explosion a touché leur voiture. Le père de 42 ans et son autre fils de 10 ans ont été légèrement blessés.

Mais Matvii, un artiste martial passionné, gisait dans un état critique dans une unité de soins intensifs d’un hôpital. Son père se tenait à l’extérieur de l’hôpital, tremblant et serrant la mâchoire, avec le sang de son fils toujours sur son front et son nez. Son plus jeune fils marchait tranquillement à côté de lui, retenant ses larmes alors qu’il regardait vers l’hôpital.

“Nous avons libéré la ville”, a déclaré Kindra, “mais la guerre n’est pas terminée.”

Kindra, un maître de cérémonie populaire lors des mariages et des événements à Kherson, n’avait pas encore rejoint sa femme pour lui annoncer la nouvelle. Elle aidait un groupe de travailleurs de la Croix-Rouge à l’époque, a déclaré Kindra.

Banlieue auparavant calme au bord de la rivière de Kherson, où les publicités dans les rues font toujours la promotion de locations de vacances, le village d’Antonivka est devenu une ligne de front.

Au moins six personnes ont été tuées par des attaques russes contre la ville au cours des cinq derniers jours, selon le maire, Serhii Ivashchenko, 42 ans. Ivashchenko a déclaré qu’il craignait que l’effusion de sang ne s’aggrave encore.

Antonivka est la ville la plus proche de son pont homonyme, et les zones de la ville les plus proches de la rivière sont désormais principalement exposées aux forces russes.

Environ une heure après que Kindra et ses fils ont été touchés par des armes à sous-munitions près du pont, des journalistes du Washington Post sont passés devant la voiture accidentée de la famille dans un passage souterrain fréquemment utilisé par les habitants pour entrer dans les quartiers est de la banlieue.

Des tirs de tireurs d’élite ont sifflé, indiquant clairement que les Russes de l’autre côté de la rivière étaient toujours à courte portée.

Un point de contrôle militaire ukrainien était auparavant stationné près du pont, bloquant certains conducteurs. Mais le point de contrôle est devenu une cible, a déclaré Ivashchenko, forçant l’armée à le rapprocher de la ville de Kherson.

Partout à Kherson, les responsables ont proposé des évacuations volontaires, avertissant les habitants qu’un hiver froid et dangereux pourrait se présenter. Les évacuations ont lieu quelques jours après que les habitants de Kherson ont applaudi l’arrivée du premier train en provenance de Kyiv, commercialisé dans le pays sous le nom de “Train to Victory”.

La majeure partie de la ville est sans électricité ni eau courante, après que les forces russes ont détruit l’alimentation électrique de Kherson avant leur retraite. Le service de téléphonie mobile est inégal ou inexistant dans certaines parties de la ville, en particulier à Antonivka, ce qui rend plus difficile pour les autorités de tenir les résidents informés ou d’appeler à l’aide.

À seulement 10 minutes en voiture du centre-ville de Kherson, où les cafés et les restaurants rouvrent et où les groupes ont donné des concerts sur la place principale, les rues d’Antonivka restent stériles.

Des roquettes jonchent les cours avant des habitants, qui ne quittent leur maison que pour faire la queue pour recevoir de l’aide humanitaire. Mais les postes de secours sont également ciblés. Lors d’une récente distribution de nourriture à laquelle assistait le maire de la ville de Kherson, une foule a été forcée de s’allonger à plat sur le sol au milieu des bombardements.

Mardi à midi, Ivashchenko a supplié un responsable à l’extérieur des bureaux temporaires de la mairie de Kherson de cesser de publier les adresses exactes où ils distribuaient de l’aide. Il soupçonnait qu’il y avait encore des sympathisants russes dans son village qui envoyaient des informations aux forces de l’autre côté du fleuve et aidaient à coordonner les attaques.

“Ils sont fous et peuvent utiliser ces informations pour le cibler”, a déclaré Ivashchenko au responsable. “Si vous voulez le publier quelque part, prenez-en la responsabilité.”

Avant l’invasion, Ivashchenko était l’une des trois personnes aidant à diriger le village, qui abritait autrefois environ 13 000 personnes. Cette population est maintenant tombée à 3 000 et les deux autres chefs de la ville ne sont pas revenus dans la ville, craignant pour leur vie. Maintenant, Ivashchenko conduisait dans la ville pour aider à distribuer des sacs de nourriture.

“Lorsque Kherson et les villages ont été libérés, il y avait des signes d’ouverture à Antonivka”, a déclaré le maire. “Mais au cours des cinq derniers jours, la situation a changé.”

À l’un de ces points d’aide humanitaire, une foule de dizaines de personnes s’est rassemblée alors que les températures descendaient en dessous de zéro. Ils pouvaient voir leur souffle alors qu’ils demandaient aux voisins de l’aide pour trouver de la nourriture et de l’eau.

Les habitants ont déclaré qu’ils savaient qu’ils se tenaient, sans protection, dans la ligne de tir russe. Mais ils n’avaient pas d’autre choix que d’attendre là, dans le froid, pour manger.

Illia Kobits, 74 ans, a déclaré que des éclats d’obus étaient éparpillés sur sa pelouse. Le ciel, quant à lui, est devenu de plus en plus fort.

La rivière, a-t-il dit, est une frontière naturelle massive. Il ne sait pas quand – ni comment – ​​les forces ukrainiennes parviendront à repousser les Russes plus loin.

“Ce ne sera pas pour bientôt”, a-t-il déclaré.