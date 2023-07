Des bombes posées sur la chaussée par un cartel de la drogue au Mexique tuent 4 policiers et 2 civils

MEXICO CITY (AP) – Un cartel de la drogue a déclenché une série coordonnée de sept bombes routières dans l’ouest du Mexique qui ont tué quatre policiers et deux civils, ont déclaré mercredi des responsables, un gouverneur décrivant la violence comme « un piège » pour les forces de l’ordre escortant des volontaires vers un supposé charnier.

Luis Méndez, le procureur en chef de l’État de Jalisco, a déclaré que les explosions mardi soir dans le canton de Tlajomulco étaient si puissantes qu’elles ont laissé des cratères sur la route, détruit au moins quatre véhicules et blessé 14 autres personnes.

C’était apparemment la première fois qu’un cartel mexicain tuait des membres des forces de l’ordre avec des engins explosifs improvisés, ou EEI, et c’était le dernier exemple du défi de plus en plus ouvert de style militaire posé par les cartels de la drogue du pays.

Méndez a déclaré que les deux civils tués se trouvaient dans un véhicule qui passait par là lorsque les engins piégés ont explosé à Tlajomulco, près de la capitale de l’État, Guadalajara. Il a suggéré que les bombes avaient peut-être explosé à distance, affirmant que l’explosion « s’était produite au moment où ils le voulaient ».

Il a dit que 12 des blessés étaient également des civils, dont trois enfants âgés de 9, 13 et 14 ans. Il a dit que certains des blessés étaient dans un état grave. Les experts ont dû désamorcer un huitième engin piégé qui n’a pas explosé et ont averti que la zone était toujours dangereuse, a déclaré Méndez.

Enrique Alfaro, le gouverneur de l’État de Jalisco, a déclaré qu’un appelant anonyme qui avait donné à un groupe de recherche de bénévoles un tuyau sur un lieu de sépulture clandestin près de la route avait tendu « un piège » aux officiers.

Pendant des années, la police n’a pas été en mesure de localiser les plus de 110 000 personnes disparues au Mexique, mais elle accompagne des groupes de recherche de volontaires qui recherchent de telles tombes cachées. Les volontaires, généralement les mères de personnes disparues, obtiennent souvent des informations anonymes sur l’endroit où leurs proches pourraient être enterrés.

Le gouverneur de Jalisco, Enrique Alfaro, a déclaré qu’un total de huit « engins explosifs improvisés » avaient été placés sur la chaussée.

« Il s’agit d’une attaque terroriste brutale », a déclaré Alfaro lors d’une conférence de presse mercredi, attribuant la mort à un cartel de la drogue anonyme. Il a dit qu’il suspendait temporairement les escortes policières pour les recherches de volontaires pour la sécurité des civils.

Hector Flores, un chef de l’un des groupes de recherche à Jalisco, a déclaré qu’il ne semblait pas que des volontaires de recherche se trouvaient dans le convoi explosé.

« Il s’agit d’un acte sans précédent qui montre de quoi ces cartels de la drogue sont capables », a écrit Alfaro plus tôt sur ses comptes de réseaux sociaux. « Cette attaque représente également un défi ouvert au gouvernement mexicain à tous les niveaux. »

Alfaro n’a pas dit qui il soupçonnait d’avoir posé la bombe, mais le cartel de la drogue de Jalisco a une expérience significative dans l’utilisation d’engins explosifs improvisés, ainsi que de drones largeurs de bombes. Des engins piégés ont également blessé 10 soldats dans l’État voisin de Michoacan en 2022 et tué un civil.

Plus tôt mardi, un responsable fédéral a reconnu qu’un autre cartel avait utilisé une voiture piégée pour tuer un officier de la Garde nationale dans l’État voisin de Guanajuato.

Et lundi, dans l’État voisin de Guerrero, des manifestants alliés à un autre gang de la drogue ont combattu les forces de sécurité, réquisitionné un camion blindé de la police et l’ont utilisé pour enfoncer les portes du bâtiment de la législature de l’État.

La région autour de Guadalajara a connu des batailles sanglantes entre les factions du cartel de Jalisco, qui ont été mises en cause dans l’utilisation précédente d’engins piégés au Mexique.

En février 2022, dans le canton Michoacan d’Aguililla, une mine en bordure de route a endommagé un véhicule de l’armée et blessé 10 soldats.

Quelques jours plus tard, un autre engin piégé a tué un agriculteur lorsqu’il a roulé sur l’appareil dans sa camionnette. Le fils du fermier a été blessé dans l’explosion, apparemment alimentée par un appareil contenant du nitrate d’ammonium.

Des escouades spéciales de troupes de l’armée mexicaine équipées de détecteurs de métaux et de combinaisons antibombes ont ensuite été déployées dans la région. Des dizaines de ces dispositifs ont été trouvés le long des routes rurales et des champs dans la région autour du canton d’Aguililla.

Les EEI comprenaient des dispositifs déclenchés par un signal radio ou téléphonique, par pression – comme lorsque quelqu’un marche dessus – ou même par des flacons qui cassent et combinent deux produits chimiques.

Le cartel de Jalisco combat le gang local de Viagras, également connu sous le nom de United Cartels, pour le contrôle de la région depuis des années. Ces batailles ont comporté l’utilisation de tranchées, de casemates, de voitures blindées artisanales et de drones modifiés pour larguer de petites bombes.

Les drones porteurs de bombes des cartels ont causé plus de terreur à Michoacan que les mines terrestres. Bien qu’initialement rudimentaire et dangereux à charger et à exploiter – et toujours d’une manière inquiétante et aveugle – la guerre des drones s’est améliorée ; il n’est pas rare de voir des toits de grange ou de hangar en métal s’ouvrir comme des boîtes de conserve sous l’impact d’explosions de drones.

L’attaque d’EEI de mardi à Tlajomulco a représenté un coup dur pour les groupes de recherche de volontaires car ils dépendent de conseils anonymes pour trouver des sites de fosses communes. Souvent, les chercheurs soupçonnent que les informations proviennent d’anciens membres des mêmes cartels qui ont tué leurs proches et jeté leurs corps.

Mais les chercheurs opèrent depuis longtemps dans le cadre d’une entente précaire et de non-agression avec les cartels ; les groupes de bénévoles soulignent qu’ils ne recherchent pas de preuves pour poursuivre les responsables de l’enlèvement et du meurtre de membres de la famille. Ils disent qu’ils veulent seulement retrouver les restes, mettre fin à leur incertitude et donner à leurs proches une sépulture décente.

Cependant, six militants volontaires ont été tués au Mexique depuis 2021. Bien que les motifs de ces meurtres restent flous, les militants affirment que les cartels ont tenté d’intimider les chercheurs, surtout s’ils enquêtent sur des tombes qui sont encore utilisées.

Mark Stevenson, Associated Press