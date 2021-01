Les pompiers d’Australie-Occidentale sont empêchés d’atteindre les maisons à risque en raison de bombes non explosées enfouies dans le sol, alors qu’ils s’attaquent à un énorme incendie qui a ravagé plus de 9000 hectares de terres depuis samedi.

L’incendie est situé près de la ville de Lancelin, à environ 160 km au nord de Perth, et avance à un rythme d’environ 3,5 km à l’heure vers la colonie continentale de Wedge Island, où un champ de tir contient des explosifs enfouis sous terre.

Le Département des services d’incendie et d’urgence (DFES) a dit mardi aux résidents locaux de «Agir immédiatement pour survivre» et leur a ordonné d’évacuer la zone au milieu de la «Menace pour des vies et des maisons.»

Une réunion communautaire avec des responsables du DFES a déterminé qu’il serait trop dangereux pour les équipes de pompiers d’entrer dans l’ancien champ de tir de Lancelin entourant la colonie continentale de Wedge Island en raison des ordonnances non explosées.

La zone de dunes côtières a été utilisée dans le passé par le SAS pour la pratique de la lutte contre le terrorisme et pour la formation au déminage d’explosifs des plongeurs de la marine.

Plus de 200 pompiers s’attaquent à l’incendie, qui s’est déclaré samedi dans le quartier Red Gully du comté de Gingin et s’est rapidement propagé, aidé par des vents de 20 à 30 km / h.

Les soi-disant « incendies ponctuels » sont également allumés par des braises soufflées à des centaines de mètres de l’incendie principal, avec des conditions sèches qui devraient se poursuivre au milieu de 40 degrés Celsius cette semaine.

Un communiqué du DEFS a averti mardi les habitants des zones touchées de ne pas retarder l’évacuation, car « Partir à la dernière minute est mortel, » ajoutant que les personnes qui se trouvent dans l’incapacité de partir devraient se préparer à s’abriter à l’intérieur.

Aucune maison n’aurait été détruite, selon les médias locaux. Le DFES a déclaré que l’incendie avait été déclenché accidentellement.

