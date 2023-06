Des bombes guidées par GPS à la guerre électronique, la Russie améliore son armement en Ukraine

Les troupes ukrainiennes sondent les défenses russes alors que le printemps cède la place à un deuxième été de combats, et les forces de Kiev font face à un ennemi qui a commis des erreurs et subi des revers au cours de la guerre de 15 mois. Mais les analystes disent que Moscou a également appris de ces erreurs et amélioré ses armes et ses compétences.

La Russie a construit des défenses fortement fortifiées le long de la ligne de front de 1 000 kilomètres (600 milles), perfectionné ses armes électroniques pour réduire l’avantage de l’Ukraine dans les drones de combat et transformé les bombes lourdes de son arsenal massif de l’époque de la guerre froide en munitions glissantes à guidage de précision capable de frapper des cibles sans mettre ses avions de combat en danger.

L’évolution des tactiques russes, l’augmentation du nombre de troupes et l’amélioration de l’armement pourraient rendre difficile pour l’Ukraine de remporter une victoire décisive rapide, menaçant de la transformer en une longue bataille d’usure.

Le président des chefs d’état-major américains, le général Mark Milley, a déclaré mardi dans une interview à l’Associated Press que même si l’armée ukrainienne est bien préparée, au fil du temps, « ce sera un combat aller-retour pendant une durée considérable. ”

La semaine dernière, l’attention s’est concentrée sur les inondations catastrophiques dans le sud de l’Ukraine causées par la destruction du barrage de Kakhovka que les deux parties s’accusent l’une l’autre.

Dans le même temps, cependant, les troupes ukrainiennes ont déclenché une série d’attaques dans plusieurs parties du front qui, jusqu’à présent, n’ont fait que des gains marginaux contre les défenses russes à plusieurs niveaux.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a déclaré samedi que des actions contre-offensives et défensives étaient en cours contre les forces russes, affirmant que ses commandants étaient dans un état d’esprit « positif » quant à son succès. Les autorités ukrainiennes n’ont pas annoncé le début d’une contre-offensive à grande échelle.

Un jour plus tôt, le président russe Vladimir Poutine avait déclaré que cela avait commencé, mais que l’Ukraine n’avait pas progressé et avait subi des pertes « importantes ».

Sir Richard Barrons, un général à la retraite qui dirigeait le Commandement des forces interarmées du Royaume-Uni, a déclaré que l’armée russe avait construit des lignes défensives « de manuel » et ajusté ses tactiques après sa retraite précipitée de larges étendues des régions de Kharkiv et de Kherson l’automne dernier sous le poids d’un rapide campagne ukrainienne.

Il a souligné l’amélioration de la capacité russe à contrer et à utiliser des drones et a également noté que Moscou avait appris à garder les actifs clés tels que le quartier général du commandement et les décharges de munitions hors de portée de l’artillerie.

« Et ils ont affiné la façon dont ils peuvent tirer sur l’artillerie et les chars ukrainiens lorsqu’ils les repèrent », a-t-il déclaré à AP. « Donc, si vous additionnez tout cela, tout le monde sait que ce sera un combat plus difficile que pour Kherson ou Kharkiv à l’automne de l’année dernière.

« Les gens utilisent encore ces deux succès, et ce sont des succès, comme points de repère, ce qui, à mon avis, est injuste, déraisonnable dans les circonstances », a-t-il déclaré.

La Russie a envoyé plus de troupes pour protéger la longue ligne de front, même si beaucoup d’entre elles pourraient être mal entraînées, a-t-il déclaré.

Au début de la guerre, les convois militaires russes se sont étirés sur des kilomètres pour devenir une proie facile pour l’artillerie et les drones ukrainiens lors d’une tentative ratée de capturer Kiev, dans ce qui a été considéré comme une erreur majeure.

Des missiles ukrainiens ont ensuite coulé le croiseur russe Moskva, le navire amiral de sa flotte de la mer Noire, portant un coup majeur à la fierté de Moscou ; Les roquettes de Kiev ont détruit des dépôts de munitions et des quartiers généraux de commandement russes ; et les forces du Kremlin se sont retirées à la hâte de vastes zones à l’est et au sud à l’automne.

Malgré ces revers, la Russie a creusé pour défendre de larges parties du territoire ukrainien qu’elle a capturé au début de l’invasion. Le mois dernier, il a revendiqué le contrôle de la ville orientale de Bakhmut après la bataille la plus longue et la plus sanglante de la guerre.

Les faiblesses fondamentales de la Russie demeurent.

Les troupes russes continuent de souffrir d’un moral bas, il y a des pénuries de munitions et la coordination entre les unités est restée médiocre. Des luttes intestines vicieuses ont éclaté entre les hauts gradés militaires et l’entrepreneur militaire privé Wagner, qui a envoyé des dizaines de milliers de mercenaires sur le champ de bataille pour mener la bataille de Bakhmut.

Un facteur majeur limitant encore la capacité de la Russie a été sa décision d’empêcher son armée de l’air de pénétrer profondément en Ukraine après avoir subi de lourdes pertes au début de la guerre. Ses tentatives pour assommer les défenses aériennes de l’Ukraine ont échoué. Grâce aux approvisionnements en armements occidentaux, l’Ukraine pose désormais un défi encore plus redoutable aux avions russes.

Barrons a souligné qu’il était essentiel que les chefs militaires à Kiev continuent de tenir à distance les avions de guerre de leur adversaire afin que « la contre-offensive ne soit pas le moment où l’armée de l’air russe retrouve soudainement ses capacités et son courage et se déchaîne… dans toute l’Ukraine ».

L’analyste militaire ukrainien Oleh Zhdanov note que Moscou a conservé un avantage numérique dans les troupes et les armes, malgré toutes les faiblesses.

Alors que la Russie a de plus en plus exploité ses arsenaux de la guerre froide, déployant des chars datant des années 1950 pour reconstituer ses premières pertes massives, ces vieilles armes peuvent encore bien fonctionner, a déclaré Zhdanov.

« Peu importe les chars dont ils disposent ; ils en ont des milliers », a déclaré Zhdanov à AP, notant que la Russie en a utilisé beaucoup comme armes fixes dans ses lignes défensives, y compris dans la région de Zaporizhzhia où elles se sont avérées efficaces.

Il a reconnu le succès russe en frappant les dépôts militaires ukrainiens. s’appuyant sur les agents et collaborateurs de Moscou, mais a déclaré que ces pertes étaient « tolérables ». Il a également déclaré que les Russes utilisaient de plus en plus des drones et une guerre électronique améliorée pour brouiller ceux d’Ukraine.

La Russie a cessé d’utiliser des groupes tactiques de la taille d’un bataillon qu’elle avait déployés au début de la guerre et s’est tournée vers des unités plus petites, a déclaré Zhdanov.

Alors que l’armée de l’air russe a opéré en nombre relativement restreint, elle a modernisé son stock de bombes pour les transformer en armes planantes qui se sont avérées efficaces, a-t-il déclaré. Les bombes de 500 kilogrammes (1 100 livres) adaptées avec un module GPS peuvent infliger des dégâts considérables.

« L’Union soviétique a produit ces bombes en nombre incalculable », a déclaré Zhdanov, ajoutant que les Russes en larguaient jusqu’à 50 par jour pour un « effet psychologique majeur ».

Une de ces bombes larguées accidentellement au-dessus de la ville russe de Belgorod près de la frontière avec l’Ukraine en avril a creusé un énorme cratère et blessé légèrement une personne.

Les blogueurs militaires russes ont salué le coup de poing des bombes planantes et leur capacité à toucher des cibles jusqu’à 70 kilomètres (plus de 43 miles). Un ancien pilote militaire a déclaré dans son blog que des travaux étaient en cours pour convertir des bombes de 1 500 kilogrammes (3 300 livres) en munitions planantes.

Ces conversions permettent à l’armée de l’air russe d’intensifier les frappes contre les forces ukrainiennes sans risquer ses avions de combat.

Le Royal United Service Institute, un groupe de réflexion basé à Londres qui se concentre sur les questions de défense et de sécurité, a répertorié ces bombes planantes ainsi que d’autres améliorations des armes et tactiques russes.

« Bien qu’elles n’aient qu’une précision limitée, la taille de ces munitions constitue une menace sérieuse », a déclaré RUSI dans un rapport récent, ajoutant que la Russie s’efforçait d’améliorer leur précision.

Les ingénieurs russes ont fait preuve de prouesse dans la construction de fortifications de campagne et d’obstacles complexes le long de la ligne de front, notamment des tranchées renforcées de béton et des bunkers de commandement, des enchevêtrements de câbles, des fossés, des hérissons antichars ou « dents de dragon » et des champs de mines complexes, selon le rapport.

Le placement étendu de mines sophistiquées à utiliser contre les chars et l’infanterie pose « un défi tactique majeur pour les opérations offensives ukrainiennes », ont déclaré les auteurs de RUSI.

D’autres améliorations russes notées dans le rapport incluent un meilleur camouflage thermique pour les chars; un déploiement plus agile de l’artillerie dans plusieurs positions, y compris l’intégration avec des drones pour éviter les pertes ; et attaquer l’artillerie ukrainienne avec des munitions qui traînent – des drones qui planent jusqu’à ce qu’ils acquièrent une cible.

Un tir russe aussi réactif représente « le plus grand défi pour les opérations offensives ukrainiennes », selon le rapport RUSI.

Les systèmes de guerre électronique russes améliorés ont détruit environ 10 000 drones ukrainiens par mois, tout en étant capables d’intercepter et de décrypter les communications tactiques ukrainiennes en temps réel, a-t-il ajouté.

Ils ont également appris à intercepter les roquettes guidées par GPS tirées par des lanceurs fournis par l’Occident comme le HIMARS de fabrication américaine, qui ont embarrassé les Russes et infligé des dégâts importants, selon le rapport.

L’armée russe « est capable d’améliorer et de faire évoluer son utilisation de systèmes clés », a déclaré RUSI, mais a noté qu’elle pourrait avoir du mal à répondre à des ajustements rapides similaires de Kiev qui pourraient faire en sorte que les unités de Moscou « perdent rapidement leur coordination ».

Les écrivains d’Associated Press Danica Kirka à Londres, Tara Copp en Normandie, en France, et Yuras Karmanau à Tallinn, en Estonie, ont contribué.

