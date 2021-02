Des bombes curatives? L’histoire d’amour de CNN avec les frappes aériennes se poursuit, alors que le réseau se jette sur l’attaque de Biden contre la Syrie

Les frappes aériennes syriennes de Joe Biden ont été saluées par CNN comme un coup de maître de la diplomatie, livré avec «un scalpel au lieu d’un marteau». Curieusement, il a chanté la même chanson lorsque Donald Trump a lancé ses propres grèves.

Livrées jeudi par deux avions de combat F-15, les frappes aériennes de Biden ont détruit plusieurs installations qui, selon le Pentagone, étaient utilisées par des milices soutenues par l’Iran en Syrie. Le Pentagone a décrit les frappes comme « défensive » dans la nature, et en réponse aux attaques à la roquette contre les troupes américaines et de la coalition en Irak. Un porte-parole de la milice a déclaré qu’un combattant avait été tué et plusieurs blessés.

Aussi sur rt.com Une frappe américaine en Syrie sur ordre de Biden détruit « plusieurs installations » de « milices soutenues par l’Iran » – Pentagone

CNN était extatique. Dans un article publié vendredi soir, l’analyste Nick Patton Walsh a décrit l’attaque comme « Peu mortel » et « Un petit signal que l’administration Biden n’est pas timide. » Contrairement à celui du président Donald Trump «Marteau» diplomatie, la « scalpel »Une grève similaire était une décision raisonnable dans les efforts de Biden pour ramener l’Iran dans l’accord nucléaire de 2015, dont Trump s’est retiré en 2018.

«Dans l’effort prolongé pour voir qui clignotera en premier entre Téhéran et l’administration Biden, les frappes de jeudi contre les milices soutenues par l’Iran en Syrie ne sont qu’un minuscule insecte flottant dans leurs deux regards», lire un paragraphe particulièrement fleuri, dans un article qui faisait l’éloge du cabinet iranien de Biden « experts » et critiquer le «Les dommages que Trump a causés au cours des quatre dernières années à la foi en une diplomatie américaine prudente.»

Que CNN soutienne Joe Biden, du moins par rapport à Trump, n’est pas surprenant. Mais le réseau libéral a apparemment un faible pour les frappes aériennes en tant qu’outil diplomatique. Lorsque Trump a lancé ses propres frappes contre la même milice en Syrie en 2019, il a reçu de rares éloges de CNN.

Les frappes de Trump étaient «Un usage raisonnable de la force», L’analyste Peter Bergen a écrit à l’époque, dans un écart inhabituel par rapport à l’hyperbole anti-Trump habituelle du réseau.

Aussi sur rt.com L’histoire d’amour des médias américains avec la guerre: les principaux médias n’ont montré aucune opposition aux frappes en Syrie

Gagner les éloges de CNN était doublement inhabituel, car les précédentes frappes de missiles de croisière de Trump sur la Syrie, contre des cibles gouvernementales en 2017 et 2018, ont été critiquées par le réseau. Bien que d’autres médias anti-Trump aient mis leurs bœufs avec l’ancien président en attente pour faire l’éloge de ces grèves, CNN a maintenu les critiques, condamnant son « imprévoyance » et même faire appel à des experts religieux islamiques, juifs et chrétiens pour condamner les grèves pour des raisons morales.

Mais les doubles standards ne sont pas nouveaux de la part des médias grand public, et même pas de la propre administration de Biden. Le vice-président Kamala Harris et l’attachée de presse Jen Psaki ont tous deux prévu les frappes de missiles de Trump en 2017 et 2018, avec Harris ajouter que Trump aurait dû consulter le Congrès avant l’attaque de 2018. Un an plus tard, lorsque Trump a réfléchi mais a finalement décidé de ne pas attaquer l’Iran lui-même, Biden a écrit que «Les actions erratiques et impulsives de Trump» rendrait «Une autre guerre au Moyen-Orient» plus probable.

Bien que Washignton et Téhéran aient failli se battre lorsque Trump a assassiné le général iranien Qassem Soleimani en janvier dernier, la guerre a finalement été évitée. Alors que Biden est désormais en charge de la réparation de l’accord nucléaire de 2015, il peut compter sur CNN pour soutenir chaque pas qu’il fait dans cette direction. Les Iraniens, cependant, ne seront pas aussi facilement convaincus.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!