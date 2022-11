Des bombardiers russes et chinois effectuent des patrouilles conjointes au-dessus du Pacifique occidental

Des bombardiers stratégiques russes et chinois ont effectué mercredi une patrouille conjointe au-dessus du Pacifique occidental dans un spectacle de liens de défense de plus en plus étroits entre les deux pays.

Le ministère russe de la Défense a déclaré que les bombardiers Tu-95 de l’armée de l’air russe et les bombardiers chinois H-6K ont survolé la mer du Japon et la mer de Chine orientale au cours d’une mission de huit heures.

Dans le cadre des exercices, les bombardiers russes ont atterri pour la première fois en Chine et les bombardiers chinois se sont envolés vers une base aérienne en Russie, a indiqué le ministère dans un communiqué. Il a noté que les patrouilles conjointes n’étaient dirigées contre aucun autre pays.

Le ministère chinois de la Défense a décrit les patrouilles de mercredi comme faisant partie de la “routine” d’un plan de coopération annuel entre les deux armées.

L’exercice fait suite à une série d’exercices conjoints destinés à mettre en valeur une coopération militaire croissante entre Moscou et Pékin alors qu’ils sont tous deux confrontés à des tensions avec les États-Unis.

En septembre, Pékin a envoyé plus de 2 000 soldats ainsi que plus de 300 véhicules militaires, 21 avions de combat et trois navires de guerre pour participer à un vaste exercice conjoint avec la Russie. Ces manœuvres ont marqué la première fois que la Chine a envoyé des forces de trois branches de son armée pour participer à un seul exercice russe, dans ce qui a été décrit comme une démonstration de l’étendue et de la profondeur de la coopération militaire sino-russe et de la confiance mutuelle.

La coopération en matière de défense entre Moscou et Pékin s’est renforcée depuis que le président russe Vladimir Poutine a envoyé ses troupes en Ukraine le 24 février.

La Chine, qui a déclaré une amitié « sans limites » avec la Russie, a ostensiblement refusé de critiquer les actions de Moscou, accusant les États-Unis et l’OTAN d’avoir provoqué le Kremlin, et a fustigé les sanctions punitives imposées à la Russie.

La Russie, à son tour, a fortement soutenu la Chine au milieu des tensions avec les États-Unis qui ont suivi une visite à Taïwan de la présidente de la Chambre des États-Unis, Nancy Pelosi.

Washington a mis en garde Pékin contre l’offre d’une assistance militaire ou économique directe à la Russie, bien que l’économie chinoise, avide d’énergie, soit l’un des plus gros clients du pétrole et du gaz russes. Ses achats ont plus que doublé par rapport à il y a un an, pour atteindre 10,2 milliards de dollars en octobre, les importateurs chinois ayant profité des remises offertes par Moscou.

Dans une lettre mardi, le président chinois Xi Jinping a déclaré que Pékin était prêt à “forger un partenariat plus étroit” avec la Russie dans le domaine de l’énergie, élargissant potentiellement les liens.