Des bombardiers russes et chinois effectuent des patrouilles conjointes au-dessus du Pacifique

Le ministère russe de la Défense a déclaré que les bombardiers Tu-95 de l’armée de l’air russe et les bombardiers chinois H-6K ont survolé la mer du Japon et la mer de Chine orientale au cours d’une mission de huit heures.

MOSCOU – Des bombardiers stratégiques russes et chinois ont effectué mercredi une patrouille conjointe au-dessus du Pacifique occidental dans un spectacle de liens de défense de plus en plus étroits entre les deux pays.

En septembre, Pékin a envoyé plus de 2 000 soldats ainsi que plus de 300 véhicules militaires, 21 avions de combat et trois navires de guerre pour participer à un vaste exercice conjoint avec la Russie. Ces manœuvres ont marqué la première fois que la Chine a envoyé des forces de trois branches de son armée pour participer à un seul exercice russe, dans ce qui a été décrit comme une démonstration de l’étendue et de la profondeur de la coopération militaire sino-russe et de la confiance mutuelle.