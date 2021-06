Des bombardiers nucléaires américains et des avions de l’OTAN mènent des jeux de guerre aux portes de la Russie pour montrer leur force à Poutine

Des avions à réaction de l’OTAN et des bombardiers nucléaires américains ont mené des jeux de guerre aux portes de la Russie dans une démonstration de force à Vladimir Poutine.

Les États-Unis et 20 pays de l’OTAN ont pris part à la mission à grande échelle, survolant les 30 États membres de l’OTAN pour envoyer un message d’avertissement brutal à Poutine.

Les pays de l’OTAN ont survolé plus de 30 États membres pour envoyer un sévère message d’avertissement à Poutine Crédit : Caporal Alex Scott

Le bombardier américain a effectué un ravitaillement en vol à partir d’un avion basé à RAF Mildenhall Crédit : Caporal Alex Scott

La mission aurait été une démonstration de force pour le dirigeant russe Vladimir Poutine Crédit : Reuters

S’élevant à 27 000 pieds au-dessus de l’Écosse à 316 mph, de nouvelles séquences vidéo montrent un B-52 Stratofortress de l’US Air Force faisant le plein sur un vol en provenance d’Espagne avant de retourner à la mission – nommée Opération Allied Sky.

Les images spectaculaires montrent un Typhoon de la RAF prenant son envol au-dessus du Royaume-Uni pour escorter l’avion américain.

Au cours de la mission, le bombardier a effectué un ravitaillement en vol à partir de l’avion KC-135 Stratotanker basé à RAF Mildenhall.

Selon Nic Robertson, rédacteur en chef diplomatique international de CNN, la mission visait à montrer la « crédibilité de la défense commune » de l’OTAN et son « état de préparation accru ».

Le message opportun de la force militaire intervient deux semaines avant le sommet du président américain Joe Biden avec le dirigeant russe.

Les images spectaculaires montrent un typhon de la RAF prenant son envol au-dessus du Royaume-Uni pour escorter l’avion américain Crédit : Caporal Alex Scott

Un B-52 Stratofortress de l’US Air Force faisant le plein sur un vol en provenance d’Espagne Crédit : Caporal Alex Scott

La mission visait à montrer la « crédibilité de la défense commune » de l’OTAN et sa « préparation renforcée » Crédit : Caporal Alex Scott

Le message opportun de la force militaire arrive deux semaines avant le sommet de Biden avec Poutine Crédit : Caporal Alex Scott

Selon Airforce Technology, le commandement aérien allié de l’OTAN et le commandant général de l’USAFE-AFAFRICA, Jeff Harrigian, ont déclaré : « Les missions de bombardement démontrent la crédibilité de nos forces pour faire face à un environnement de sécurité mondial qui est plus diversifié et incertain qu’à aucun autre moment de notre histoire.

« La mission d’aujourd’hui est une démonstration impressionnante de la supériorité aérienne de l’OTAN et ensemble, il n’y a aucun défi que nous ne puissions relever. »

La Belgique, la Bulgarie, le Canada, la France, l’Allemagne, la Grèce, la Hongrie, l’Italie, la Croatie, la République tchèque, le Danemark, l’Espagne, les Pays-Bas, la Norvège, la Pologne, le Portugal, la Slovaquie, la Turquie, la Roumanie et le Royaume-Uni ont participé à la mission.

Poutine a reçu un autre message brutal des forces britanniques vendredi après que le HMS Queen Elizabeth a mené une série de jeux de guerre avant un voyage en mer Noire.

L’énorme porte-avions de 3 milliards de livres sterling a été rejoint au Portugal par 19 navires de guerre de l’OTAN des États-Unis et de huit autres pays alliés pour l’opération Steadfast Defender.

Le HMS Queen Elizabeth a dirigé vendredi une série de jeux de guerre avant un voyage en mer Noire Crédit : PA

L’exercice devrait durer jusqu’au 22 juin Crédit : PA

L’exercice, qui devrait durer jusqu’au 22 juin, comprenait des sous-marins, des destroyers et des frégates et était soutenu par un immense soutien aérien des tout nouveaux chasseurs furtifs F-35B Lightning de la RAF.

Le commodore Steve Moorhouse, commandant et capitaine du navire, l’a qualifié de « déclaration extrêmement puissante ».

Pendant ce temps, l’OTAN a déclaré qu’elle souhaitait voir les sanctions pleinement appliquées contre la Biélorussie à la suite de l’atterrissage forcé d’un vol Ryanair en mai pour arrêter un journaliste.

Le secrétaire général Jens Stoltenberg a déclaré que certains alliés envisageaient également de prendre des mesures supplémentaires sur la question.

« ÉTATS HOSTILES »

Stoltenberg a rencontré Boris Johnson aujourd’hui à la suite d’une rencontre entre le secrétaire à la Défense Ben Wallace, le ministre des Affaires étrangères Dominic Raab et leurs homologues alliés mardi.

Il a déclaré qu’il était essentiel que les sanctions convenues contre la Biélorussie soient « pleinement appliquées » et a qualifié les actions de Minsk de « absolument inacceptables ».

« Je pense que la chose la plus importante maintenant est de s’assurer que les sanctions convenues sont pleinement appliquées », a déclaré Stoltenberg.

« Et je sais aussi que d’autres alliés cherchent à savoir s’ils peuvent aller plus loin. »

Il a également reconnu que la Russie et la Biélorussie « travaillaient en étroite collaboration ».

Raab a également appelé l’OTAN à travailler ensemble pour lutter contre la menace « d’États hostiles comme la Russie ».

La première réunion des dirigeants de l’OTAN depuis 2019 aura lieu plus tard ce mois-ci.

Stoltenberg a déclaré que la lutte contre les menaces de la Russie serait à l’ordre du jour d’une prochaine réunion des dirigeants.