L’IRAN a promis « d’écraser ses agresseurs » après que des bombardiers américains B-52H Stratofortress aient survolé le Moyen-Orient dans une démonstration de force militaire.

La mission de « patrouille de présence » a eu lieu juste un jour après que deux missiles iraniens auraient atterri à moins de 100 miles d’un groupe de frappe aérien américain dans le nord de l’océan Indien.

C’est la cinquième fois au cours des derniers mois que les États-Unis effectuent des missions similaires en raison des tensions entre Washington et Téhéran continuer à dégénérer.

L’avion Boeing est capable de transporter 32 000 kg (70 000 livres) d’armes, y compris des bombes nucléaires.

La mission réussie est intervenue un jour après que le Corps des gardiens de la révolution islamique a testé des missiles à longue portée et des drones contre des cibles terrestres et maritimes, Al Jazeera rapports.

Le ministre iranien des Affaires étrangères Mohammad Jadif Zarif a critiqué l’opération militaire.

Dans une attaque directe contre le président américain sortant Donald Trump, il a tweeté: «Si vos« patrouilles de présence »B-52H sont censées intimider ou avertir l’Iran, vous auriez dû dépenser ces milliards de dollars pour la santé de vos contribuables.

« Bien que nous n’ayons pas déclenché de guerre depuis plus de 200 ans, nous n’hésitons pas à écraser les agresseurs. Demandez simplement à vos meilleures amies qui ont soutenu Saddam. »

Des bombardiers ont été aperçus survolant l’espace aérien israélien au cours du week-end, selon les médias locaux.

B-52 Stratofortress Les avions B-52 Stratofortress sont au cœur des capacités de frappe mondiale de l’armée américaine. Vol inaugural – 1955

– 1955 Coût – 106 millions de dollars

– 106 millions de dollars Numéro en service – 76 (18 en réserve)

– 76 (18 en réserve) Taille – Envergure: 56m, Longueur: 49m

– Envergure: 56m, Longueur: 49m Vitesse de pointe – 650 mph

– 650 mph Altitude – 50,00 pi

– 50,00 pi Charge utile – Jusqu’à 30 tonnes de bombes et de mines

– Jusqu’à 30 tonnes de bombes et de mines Missiles – Missiles AGM-84 Harpoon, missiles AGM-142 Raptor et missiles de croisière nucléaires à lancement aérien AGM-86C

– Missiles AGM-84 Harpoon, missiles AGM-142 Raptor et missiles de croisière nucléaires à lancement aérien AGM-86C Intervalle – 8 000 miles

– 8 000 miles La défense – Canon arrière M61 Vulcan télécommandé

Le général Frank McKenzie, du Commandement central, a déclaré que les missions démontraient l’engagement de l’Amérique en faveur de la sécurité au Moyen-Orient.

Il a déclaré: «Les déploiements à court terme d’actifs stratégiques sont un élément important de notre position défensive dans la région.

«L’opportunité de formation et l’intégration continue avec les partenaires régionaux améliorent l’état de préparation et transmettent un message clair et cohérent dans l’environnement opérationnel aux amis et aux adversaires potentiels.

Cela survient quelques jours seulement après que Téhéran ait présenté une démonstration spectaculaire de sa force navale en utilisant des missiles de croisière et des torpilles pour faire exploser des navires lors d’exercices visant à prévenir les «ennemis envahissants».

L’Iran a tiré des missiles de croisière et des torpilles dans le cadre d’un exercice naval dans le golfe d’Oman, Appuyez sur TV signalé.

Le pays a déployé ses muscles navals cette semaine, présentant une paire de nouveaux navires de guerre au cours de l’exercice de deux jours, baptisé Naval Strength 99.

«Les ennemis doivent savoir qu’en cas de violation et d’empiètement sur les frontières maritimes de la République islamique d’Iran, ils seront visés par des missiles de croisière depuis la côte et la mer», a averti l’amiral Kaviani.

Dans la perspective du premier anniversaire du meurtre du commandant Qassem Soleimani, l’Iran a condamné «l’aventurisme militaire» de Washington et a promis une «vengeance sévère» pour l’assassinat du général.

Les relations entre Washington et Téhéran ont plongé à de nouveaux creux alors que Trump se demandait s’il devait attaquer l’Iran avant que Joe Biden ne prenne la présidence.

Des bombardiers B-52 ont été déployés après l’assassinat de Soleimani lors d’une frappe aérienne en Irak, faisant craindre un conflit dans le Golfe.

Et ils ont également été envoyés dans la région en mai 2019, lorsque l’Iran a abattu un drone américain qui volait trop près de son espace aérien.

Trump aurait été évincé de lancer une frappe sur le principal site nucléaire iranien quelques jours à peine après avoir perdu les élections américaines.

Le président a posé des questions sur l’attaque de l’Iran après que les inspecteurs aient constaté une augmentation significative de l’activité sur le principal site nucléaire du pays, a rapporté Le New York Times.

Mais des conseillers – dont Mike Pence et Mike Pompeo – auraient craint qu’une telle attaque ne déclenche un «conflit plus large» au Moyen-Orient.

L’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) a rapporté que le stock d’uranium de l’Iran était plus de 12 fois plus important que le montant autorisé dans le cadre de l’accord nucléaire désormais suspendu.