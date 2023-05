Des bombardiers de l’US Airforce dans une confrontation tendue en vol avec un avion de chasse russe près de la frontière

DEUX bombardiers stratégiques américains ont été impliqués dans une confrontation tendue en vol au-dessus de la Baltique avec un avion de chasse russe.

Les bombardiers B-1B auraient volé vers la frontière russe, selon le Centre de contrôle de la défense nationale, qui fait partie du ministère russe de la Défense, aujourd’hui.

Un avion de chasse Su-27 a été dépêché pour intercepter deux bombardiers américains censés voler vers la Russie (photo d’archives) Crédit : Royaume-Uni MOD Crown

Selon le centre, le radar russe a repéré les deux avions au-dessus de la mer Baltique à l’approche de la frontière russe.

Un avion de chasse Su-27 de la flotte de la Baltique a été projeté dans les airs.

Le NCUO a déclaré: «L’équipage du chasseur russe a classé les cibles aériennes comme deux bombardiers stratégiques B-1B de l’US Air Force et a occupé la zone de surveillance aérienne établie.

« Après le retrait des avions militaires étrangers de la frontière d’État de la Fédération de Russie, le chasseur russe est retourné à l’aérodrome d’origine. »

Le 21 mars de cette année, un avion de chasse russe Su-35 a été dépêché pour intercepter deux bombardiers stratégiques américains qui survolaient également la mer Baltique.

L’avion a été identifié comme étant deux bombardiers stratégiques B-52 de l’US Air Force « volant en direction de la frontière d’État de la Fédération de Russie », selon le ministère russe de la Défense.

Avant que les B-52 ne soient interceptés par les avions de Vladimir Poutine, une photo les montre escortés par des F-16 polonais au-dessus de la mer Baltique.

Cela survient après que des avions de chasse russes ont déversé du carburant sur un drone américain Reaper avant de s’écraser dessus au-dessus de la mer Noire.

Le ministère a déclaré qu’un avion de chasse Su-35 avait pris son envol afin d’empêcher une violation des frontières.

Après cela, « l’avion militaire étranger s’est éloigné de la frontière d’État de la Fédération de Russie, le chasseur russe est retourné à son aérodrome de base ».

Le vol du Su-35 était strictement conforme aux règles internationales d’utilisation de l’espace aérien lors de l’incident de lundi, a ajouté le ministère.

« Aucune violation de la frontière d’Etat de la Fédération de Russie n’a été autorisée », a-t-il déclaré.

La semaine précédente, un avion à réaction russe Su-27 a heurté l’hélice du drone MQ-9 Reaper, le forçant à s’écraser dans la mer.

Le drone a été abattu alors qu’il volait près de la Crimée occupée par la Russie et de la ligne de front ukrainienne.

Moscou a nié que ses avions de combat soient entrés en contact avec le drone et a insisté sur le fait qu’ils n’avaient pas tiré avec leurs armes pour abattre le drone, ce qui aurait été un acte de guerre.

La région a connu une activité militaire intense de l’OTAN et se trouve à proximité des lignes de front de la guerre en Ukraine.

Les Russes auraient déclaré avoir remporté la course pour récupérer le drone à 3 000 pieds sous la mer Noire.

La destruction du drone fait partie du comportement de plus en plus dangereux de la Russie qui, selon les experts, pourrait déclencher un conflit plus large.