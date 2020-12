WASHINGTON (AP) – Dans une nouvelle démonstration de puissance militaire, deux bombardiers américains ont volé des États-Unis vers le Moyen-Orient jeudi, dans une mission aller-retour qui, selon les responsables américains, couvrait une large bande de la région et était une mission directe. message de dissuasion à l’Iran.

Le vol des deux massifs bombardiers B-52H Stratofortress, la deuxième mission de ce type en moins d’un mois, a été conçu pour souligner l’engagement continu de l’Amérique au Moyen-Orient alors même que l’administration du président Donald Trump retire des milliers de soldats d’Irak et d’Afghanistan.

Les bombardiers lourds à longue portée, capables de transporter des armes conventionnelles et nucléaires, sont un spectacle formidable et volent moins fréquemment au Moyen-Orient que les avions de combat plus petits, tels que les chasseurs américains. Les adversaires se plaignent souvent des vols de bombardiers dans leur région, les considérant comme une démonstration de force provocante.

«La capacité de faire voler des bombardiers stratégiques à l’autre bout du monde dans une mission sans escale et de les intégrer rapidement avec de multiples partenaires régionaux démontre nos relations de travail étroites et notre engagement commun en faveur de la sécurité et de la stabilité régionales», le général Frank McKenzie, chef de file américain commandant pour le Moyen-Orient, a déclaré dans un communiqué.

Les réductions d’effectifs associées au départ imminent du groupe de frappe du porte-avions USS Nimitz dans le Golfe ont alimenté les craintes des alliés selon lesquelles les États-Unis abandonnent la région. Ces inquiétudes sont aggravées par les craintes que l’Iran puisse attaquer les États-Unis ou ses alliés en représailles à l’assassinat du scientifique nucléaire iranien Mohsen Fakhrizadeh.

L’Iran a imputé la mort à Israël, qui a été soupçonné lors de précédents assassinats de scientifiques nucléaires iraniens.

Les responsables américains s’inquiètent également d’une éventuelle frappe de représailles iranienne à l’occasion de l’anniversaire de la frappe aérienne américaine qui a tué le général de haut rang iranien, Qassem Soleimani, et des dirigeants de la milice irakienne près de l’aéroport de Bagdad début janvier.

Les milices soutenues par l’Iran lancent régulièrement des roquettes près des installations en Irak où les troupes américaines et irakiennes sont basées, et les responsables s’inquiètent d’un assaut plus important et plus meurtrier.

«Nous ne recherchons pas le conflit», a déclaré McKenzie, «mais nous devons rester postés et déterminés à répondre à toute éventualité ou à nous opposer à toute agression.»

Un haut responsable militaire, qui s’est entretenu avec un petit groupe de journalistes sous couvert d’anonymat pour fournir des détails sur la mission, a déclaré que l’administration estimait que le risque d’une attaque iranienne contre les intérêts américains ou alliés dans la région était un peu plus élevé que la normale. maintenant, et le Pentagone veut faire en sorte que Téhéran réfléchisse à deux fois avant de faire quoi que ce soit. La transition présidentielle aux États-Unis après la victoire de Joe Biden sur Trump en novembre s’ajoute aux inquiétudes. Le responsable a déclaré que l’Iran ou d’autres adversaires pensaient souvent que les États-Unis pourraient être plus faibles ou plus lents à réagir pendant une transition politique, ce que les responsables américains nient catégoriquement.

Des déploiements de bombardiers et des vols à court terme vers le Moyen-Orient et l’Europe ont été utilisés dans le passé pour envoyer des messages à l’Iran, à quelques reprises au cours des deux dernières années.

Selon des responsables, les bombardiers ont décollé de la base aérienne de Barksdale en Louisiane mercredi et ont mené le vol jusqu’à jeudi. Officiellement surnommé la Stratofortress et officieusement connu sous le nom de Big Ugly Fat Fellow, le B-52 a acquis une renommée durable au Vietnam en tant que terreur aérienne.

Les deux bombardiers ont quitté les États-Unis mercredi soir, sont arrivés au Moyen-Orient tôt jeudi matin, puis ont commencé le voyage de retour chez eux. Ils ont effectué une mission d’environ 36 heures, traversant l’océan Atlantique et l’Europe, puis la péninsule arabique et le golfe Persique, faisant une large boucle près du Qatar et restant à une distance de sécurité du littoral iranien, a déclaré le responsable militaire.

Le vol a été coordonné avec les alliés américains dans la région, et des avions en provenance d’Arabie saoudite, de Bahreïn et du Qatar ont volé avec les bombardiers alors qu’ils traversaient l’espace aérien, selon le responsable.

Un haut responsable de la défense a déclaré que les bombardiers n’avaient largué aucune munition d’aucune sorte pendant le vol. Lors de certaines missions d’entraînement, les aéronefs américains peuvent déployer des armes conventionnelles réelles, inertes ou simulées afin de s’assurer que les forces restent compétentes.

Des bombardiers américains de la base aérienne de Minot dans le Dakota du Nord ont effectué une mission similaire à la fin novembre.

L’USS Nimitz et pas moins de trois autres navires de guerre de son groupe de frappe devaient rentrer chez eux d’ici la fin de l’année, mais ils ont eu lieu dans la région et aucun nouveau calendrier de départ n’a été donné. Les responsables, cependant, ont clairement indiqué que le retour des navires n’avait pas été décidé et que le temps supplémentaire dans la région du Golfe était illimité.

Le Pentagone a annoncé le mois dernier que les États-Unis réduiraient les effectifs des troupes en Irak et en Afghanistan d’ici la mi-janvier, affirmant que la décision remplissait l’engagement de Trump de ramener les forces à la maison après les longues guerres américaines. Dans le cadre du retrait accéléré, les États-Unis réduiront le nombre de soldats en Afghanistan de plus de 4 500 à 2 500 et en Irak d’environ 3 000 à 2 500.