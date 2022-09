Des bombardiers américains B-52 survolent le Moyen-Orient dans un contexte de tensions avec l’Iran

DUBAI, Emirats Arabes Unis – L’armée américaine a déclaré lundi qu’elle avait fait voler une paire de bombardiers longue distance B-52 à capacité nucléaire au-dessus du Moyen-Orient dans une démonstration de force, la dernière mission de ce type dans la région alors que les tensions restent élevées entre Washington et Téhéran.

Les bombardiers ont décollé de la base de la Royal Air Force à Fairford, en Angleterre, et ont survolé la Méditerranée orientale, la péninsule arabique et la mer Rouge dimanche dans le cadre de missions d’entraînement avec des avions de combat koweïtiens et saoudiens, avant de quitter la région.