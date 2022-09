Des bombardiers américains B-52 survolent le Moyen-Orient dans un contexte de tensions avec l’Iran

DUBAÏ, Émirats arabes unis (AP) – L’armée américaine a déclaré lundi qu’elle avait fait voler une paire de bombardiers à longue distance B-52 à capacité nucléaire au-dessus du Moyen-Orient dans une démonstration de force, la dernière mission de ce type dans la région alors que les tensions persistent. élevée entre Washington et Téhéran.

Les bombardiers ont décollé de la base de la Royal Air Force à Fairford, en Angleterre, et ont survolé la Méditerranée orientale, la péninsule arabique et la mer Rouge dimanche dans le cadre de missions d’entraînement avec des avions de combat koweïtiens et saoudiens, avant de quitter la région.

“Les menaces contre les États-Unis et nos partenaires ne resteront pas sans réponse”, a déclaré le lieutenant-général Alexus Grynkewich, le plus haut officier de l’US Air Force au Moyen-Orient, dans un communiqué. «Des missions comme celle-ci… montrent notre capacité à combiner nos forces pour dissuader et, si nécessaire, vaincre nos adversaires.»

Bien que le commandement central de l’armée américaine n’ait pas mentionné l’Iran dans sa déclaration, Washington a fréquemment envoyé des bombardiers B-52 dans la région alors que les hostilités mijotaient entre les États-Unis et l’Iran. Le dernier survol de ce type a eu lieu en juin.

La décision de l’ancien président Donald Trump de retirer les États-Unis de l’accord nucléaire historique de Téhéran avec les puissances mondiales a déclenché une série d’incidents croissants dans la région.

Alors même que les diplomates se disputent une éventuelle relance de l’accord nucléaire, la marine iranienne a saisi deux drones marins américains dans la mer Rouge la semaine dernière.

Cette capture est intervenue quelques jours seulement après que les gardiens de la révolution paramilitaires du pays ont remorqué un autre drone marin avant de le relâcher alors qu’un navire de guerre américain le suivait. La marine américaine a déployé des drones de surveillance aérienne ultra-endurance pour surveiller les menaces dans les voies navigables cruciales, qui ont connu une série d’attaques maritimes.

Les tensions restent également élevées après les récents affrontements entre les forces américaines et les milices soutenues par l’Iran dans la région. Le mois dernier, Washington a mené des frappes aériennes dans l’est de la Syrie ciblant des zones utilisées par des milices soutenues par les Gardiens de la révolution iraniens, provoquant une réponse des combattants soutenus par l’Iran.

Les négociateurs américains et iraniens à Vienne ont tenté de relancer l’accord nucléaire de 2015, qui imposait des limites strictes au programme atomique iranien en échange d’un allégement des sanctions internationales. La semaine dernière, le Département d’État a qualifié la dernière position de négociation de l’Iran de “non constructive”.

Pendant ce temps, l’Iran enrichit désormais l’uranium jusqu’à 60% de pureté – un niveau qu’il n’a jamais atteint auparavant et qui est à une courte étape technique de 90%. Alors que l’Iran maintient depuis longtemps que son programme est pacifique, les experts en non-profilation avertissent que Téhéran dispose de suffisamment d’uranium enrichi à 60 % pour le retraiter en combustible pour au moins une bombe nucléaire.

Isabel Debré, Associated Press