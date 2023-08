Des bombardements russes tuent des civils ukrainiens dans le nord-est

Kyiv, Ukraine –

Les forces russes ont frappé samedi un café dans une zone clé de la ligne de front dans le nord-est de l’Ukraine, tuant deux civils et en blessant un troisième, ont indiqué des responsables régionaux.

Le bombardement près de la ville de Koupiansk a eu lieu alors que des responsables britanniques ont déclaré que la Russie pourrait tenter de reprendre la zone, qui a été capturée par Kiev lors d’une contre-offensive éclair en septembre dernier après plus de six mois d’occupation russe. De violents combats au début du mois ont provoqué des évacuations obligatoires et fait craindre une seconde prise de pouvoir par la Russie.

Des obus russes ont frappé samedi matin un café à Podoly, une banlieue est de Koupiansk, a déclaré le gouverneur régional Oleh Syniehubov dans un message sur Telegram. Il a ajouté que des équipes de secours travaillaient sur place.

Les renseignements militaires britanniques ont estimé samedi que la Russie pourrait « accroître l’intensité de ses efforts offensifs » autour de Koupiansk et de Lyman, dans le but de réduire la pression sur ses forces près de Bakhmut et dans la région de Zaporizhzhia, où une contre-offensive ukrainienne aurait progressé progressivement.

Igor Konachenkov, porte-parole du ministère russe de la Défense, a déclaré samedi lors d’un point de presse régulier que les forces de Moscou avaient « amélioré leur position le long de la ligne de front » dans la région de Koupiansk et repoussé cinq assauts ukrainiens la veille. Il n’a pas donné plus de détails sur les mouvements de troupes.

Plus tôt ce mois-ci, les autorités ukrainiennes ont ordonné l’évacuation obligatoire de près de 12 000 civils de 37 villes et villages autour de Koupiansk, citant un effort concerté des troupes russes pour percer la ligne de front.

Après que les occupants russes ont quitté Koupiansk l’année dernière, les autorités ukrainiennes ont déclaré avoir découvert des chambres de torture et des charniers dans la région.

Les responsables ukrainiens ont jusqu’à présent fait état de progrès limités dans la contre-offensive à grande échelle lancée par Kiev début juin, notamment dans la région sud de Zaporizhzhia et à la périphérie de Bakhmut, la ville orientale qui est devenue le site de la bataille la plus longue et la plus sanglante de la guerre avant de tomber aux mains de Moscou. en mai.

Un groupe de réflexion basé à Washington a déclaré vendredi soir que les forces ukrainiennes avançaient à Zaporizhzhia après avoir avancé dans le village de Robotyne plus tôt cette semaine. L’Institut pour l’étude de la guerre a cité dans sa dernière évaluation des blogueurs militaires pro-Kremlin exprimant leur inquiétude quant au manque de renforts et de déploiement de troupes dans la région, tandis que l’état-major ukrainien a revendiqué le même jour de nouveaux succès, non précisés, au sud et au sud-est de Robotyne.

Samedi également, une nouvelle attaque de drones sur Moscou a forcé tôt le matin la fermeture temporaire des trois principaux aéroports desservant la ville, ont rapporté les médias d’État russes. Les responsables ont imputé à l’Ukraine ce qui semble être la dernière des frappes quasi quotidiennes contre la capitale russe et la région environnante.

Kiev cherche depuis le début de l’année à introduire la guerre qui dure depuis 18 mois au cœur de la Russie, affirmant également récemment qu’elle était à l’origine de frappes contre des moyens militaires russes loin derrière les lignes de front.

Le ministère russe de la Défense et le maire de Moscou, Sergueï Sobianine, ont déclaré qu’un drone avait été abattu au-dessus du district d’Istra, dans la région de Moscou, à environ 50 kilomètres à l’ouest de la Place Rouge. Sobianine a déclaré dans un message sur Telegram qu’il n’y avait eu aucun rapport immédiat faisant état de victimes ou de dégâts.

Selon l’agence nationale russe Tass, les aéroports de Sheremetevo, Domodedovo et Vnukovo ont tous suspendu leurs vols pendant plus d’une heure samedi matin.

Les chaînes russes Telegram ont publié samedi des vidéos, dont certaines provenaient apparemment de caméras de sécurité domestiques, de ce qu’elles prétendaient être la défense aérienne russe abattant le drone. Une vidéo montre une voiture garée devant ce qui semble être une maison de banlieue, son alarme commençant à retentir quelques secondes après que deux fortes explosions aient retenti au loin.

Le même jour, le ministère russe de la Défense a imputé l’attaque à l’Ukraine. Samedi matin, les autorités ukrainiennes n’avaient pas précisé si Kiev était impliquée dans cette affaire.

La Russie et l’Ukraine ont échangé plusieurs attaques de drones en début de semaine, Kiev ciblant apparemment Moscou et les forces du Kremlin lançant un nouveau bombardement des dépôts de stockage de céréales ukrainiens dans ce qui est récemment devenu une tactique emblématique.

Cette semaine également, Kiev a affirmé avoir détruit un système clé de défense antimissile sol-air russe S-400 en Crimée occupée. Les médias ukrainiens ont également affirmé que des saboteurs ukrainiens coordonnés par les services de renseignement militaires de Kiev avaient récemment mené deux attaques de drones qui ont détruit et endommagé des bombardiers sur des bases aériennes situées au cœur de la Russie.

Plus tard samedi, le ministère russe de la Défense a déclaré dans un communiqué séparé qu’un autre drone avait été abattu alors qu’il approchait de la ville russe de Belgorod, à environ 45 kilomètres (27 miles) de la frontière ukrainienne. Il n’a fait état ni de victimes ni de dégâts.

Le gouverneur régional de Belgorod, Viatcheslav Gladkov, a accusé les forces ukrainiennes d’avoir bombardé un village frontalier à l’aide de munitions à fragmentation, blessant six civils. Gladkov n’a pas fourni de preuve visuelle de l’utilisation de ces armes controversées et largement interdites, qui contiennent des dizaines de petites bombes qui dispersent des éclats d’obus sur une vaste zone.

Kiev a commencé le mois dernier à recevoir des bombes à fragmentation des États-Unis, mais s’est engagé à les utiliser uniquement pour déloger des groupes de soldats ennemis. Les responsables ukrainiens accusent régulièrement Moscou de tirer des armes à sous-munitions sur des zones résidentielles, tandis que les autorités régionales russes ont signalé des attaques transfrontalières ukrainiennes au cours desquelles des civils ont été blessés.

L’armée de l’air ukrainienne a quant à elle annoncé tôt samedi que deux drones iraniens « Shahed » tirés par les troupes russes avaient été abattus dans la nuit au-dessus du nord-est du pays.

Dans la région de Kherson, au sud de l’Ukraine, le gouverneur local Oleksandr Prokudin a rapporté qu’une femme de 83 ans était décédée dans un hôpital après avoir subi des brûlures alors que les forces russes bombardaient pendant la nuit le village riverain d’Olhivka. Samedi également, l’administration régionale de Kherson a rapporté que les bombardements russes avaient endommagé un hôpital dans la capitale homonyme de la province, faisant exploser les portes et les fenêtres, mais sans faire de victimes.