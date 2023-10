Des bombardements intenses ont déplacé 70 000 personnes dans le nord-ouest de la Syrie, avertissent les agences de l’ONU

DANA, Syrie (AP) — Les responsables humanitaires des Nations Unies ont tiré la sonnette d’alarme jeudi face à une crise humanitaire en Syrie. le nord-ouest de la Syrie aux mains des rebellesavertissant que les bombardements intenses menés par les forces gouvernementales ont déplacé près de 70 000 personnes ces dernières semaines.

Le gouvernement syrien, soutenu par la Russie, a bombardé le nord-ouest du pays ce mois-ci, notamment après qu’une attaque de drone a visé un cérémonie de remise des diplômes du collège militaire au cœur de la ville gouvernementale de Homs. Au moins 89 officiers et civils ont été tués, ce qui en fait l’une des attaques les plus meurtrières dans ce pays en guerre depuis des années.

Les agences humanitaires et les organisations de défense des droits de l’homme ont signalé des frappes syriennes et russes touchant des hôpitaux, des écoles et d’autres infrastructures civiles alors que la Syrie traverse la 13e année d’un conflit qui a tué un demi-million de personnes.

« Nous vivons l’escalade des hostilités la plus importante depuis 2019 », a déclaré David Carden, coordinateur humanitaire régional adjoint de l’ONU pour la Syrie, après avoir rencontré des Syriens déplacés vivant dans des abris temporaires. , mais pour le moment, ils ne se sentent pas en sécurité.

La grande majorité des 4,5 millions de personnes vivant dans les provinces d’Idlib et du nord d’Alep dépendent de l’aide humanitaire pour survivre, et près de la moitié vivent dans des camps de personnes déplacées. Le nord-ouest de la Syrie est contrôlé par Hayat Tahrir al-Sham, lié à al-Qaïda, dans la province d’Idlib et par des groupes soutenus par la Turquie dans le nord. Province d’Alep.

La réduction des budgets due à la lassitude des donateurs oblige les organisations humanitaires à avoir du mal à répondre aux besoins croissants de cette enclave pauvre qui subit des attaques quotidiennes.

Carden et d’autres responsables de l’ONU ont visité les campements où résident des millions de Syriens. Il était accompagné d’Oliver Smith, coordonnateur principal des opérations du HCR, et de Rosa Crestani, chef du bureau de l’Organisation mondiale de la santé à Gaziantep, en Turquie.

Crestani a déclaré que l’OMS a reçu 23 rapports faisant état de grèves ayant touché des établissements de santé, tandis que d’autres ont fermé leurs portes, craignant d’être également touchées.

« J’espère vraiment que les services pourront redémarrer, et nous demandons vraiment à tout le monde de ne pas cibler ou de ne pas lancer de bombardements aveugles sur des civils, des installations médicales ou des ambulances », a déclaré Crestani à l’Associated Press après avoir visité l’hôpital Sham près de la ville de Sarmada.

Kareem Chehayeb, rédacteur d’Associated Press, a contribué depuis Beyrouth.