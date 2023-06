Des bombardements frappent la région russe de Belgorod alors que les milices lancent une attaque transfrontalière

Mais en réponse aux affirmations russes, Cherevatyi a déclaré que la grande contre-attaque n’avait pas encore commencé. « En réalité, quand cela commencera, tout le monde le saura », a-t-il déclaré, notant que l’opération reposerait sur un élément de surprise, tout comme une contre-offensive l’automne dernier qui a poussé les forces russes hors de leurs positions dans la région nord-est de Kharkiv. « Ce sera comme Kharkiv », a-t-il dit, « rapide, efficace et évident pour eux et pour tous les autres ».

Ponomarev a déclaré que le but de l’attaque était de saisir Shebekino et de le retenir.

« Cela montre l’effondrement des défenses de l’État russe parce qu’ils ont envoyé tout ce qu’ils avaient en Ukraine, et maintenant ils n’ont absolument plus de réserves », a déclaré Ponomarev.

Cherevatyi, le porte-parole du commandement oriental de l’Ukraine, a affirmé que les soldats russes « se faisaient peur » et répandaient des rumeurs. Il a envoyé au Washington Post une notice militaire donnée aux soldats russes qui, selon lui, a été prise à un prisonnier de guerre russe capturé il y a deux semaines. L’avis disait: « La contre-offensive se produira de manière inattendue, et il est à 100% probable qu’elle se produise la nuit, tout comme les nazis l’ont fait en 1941. »

À Belgorod et dans deux autres régions frontalières, les stations de radio locales ont diffusé une fausse annonce du président Vladimir Poutine, exhortant les habitants à évacuer « plus profondément dans le pays immédiatement » et annonçant une mobilisation générale « pour vaincre l’ennemi rusé et dangereux ».