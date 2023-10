Des bombardements dans le nord-ouest de la Syrie tuent au moins cinq civils, selon des militants et des secouristes

IDLIB, Syrie (AP) — Le gouvernement syrien a bombardé jeudi matin un village dans la partie nord-ouest du pays contrôlée par les rebelles, tuant au moins cinq civils, ont déclaré des militants et des secouristes.

Le bombardement, qui intervient dans un contexte d’augmentation des frappes dans l’enclave tenue par les rebelles ces derniers jours, a touché une maison familiale à la périphérie du village de Kafr Nouran, dans l’ouest de la province d’Alep, selon l’organisation de défense civile du nord-ouest de la Syrie, contrôlée par l’opposition. comme les Casques blancs.

Parmi les morts figurent une femme âgée, trois de ses filles et son fils, a déclaré l’Observatoire syrien des droits de l’homme, observateur de guerre basé en Grande-Bretagne. Neuf autres membres de la famille ont été blessés, selon le communiqué.

Ni la Syrie ni son principal allié militaire, la Russie, n’ont commenté les bombardements, mais Damas affirme que les frappes dans la province du nord-ouest visent des groupes d’insurgés armés. Le journal syrien pro-gouvernemental Al-Watan a déclaré que l’armée syrienne avait pris pour cible le groupe militant Hayat Tahrir al Sham, lié à Al-Qaïda, en réponse à son bombardement des positions des forces gouvernementales dans le sud d’Idlib.

Les Casques blancs affirment que les frappes du gouvernement syrien se sont multipliées la semaine dernière, notamment les bombardements sur la ville de Sarmeen mardi qui ont touché une école et une mosquée, tuant au moins six personnes. Les premiers intervenants ont également déclaré que les bombardements avaient touché une maison et des terres agricoles à Binnish, près de la ville d’Idlib, mais n’avaient fait aucune victime.

Le nord-ouest de la Syrie est principalement détenu par le HTS ainsi que par les forces soutenues par la Turquie.

La grande majorité des quelque 4,1 millions de personnes résidant dans l’enclave vivent dans la pauvreté, la plupart dépendant de l’aide humanitaire pour survivre. Beaucoup d’entre eux sont des Syriens déplacés internes.

Chehayeb a rapporté de Beyrouth.

Ghaith Al-sayed et Kareem Chehayeb, Associated Press